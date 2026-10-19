آغاز رزمایش مشترک آمریکا و ژاپن

رسانه‌های ژاپنی از آغاز رزمایش نظامی بزرگ و مشترک آمریکا و ژاپن با نام شمشمیر برنده خبر دادند.

جوان آنلاین: خبرگزاری کیودو گزارش داد رزمایش نظامی بزرگ و مشترک ژاپن و آمریکا با نام «شمشمیر برنده» در ژاپن آغاز شد.

در این رزمایش، حدود ۴۵ هزار نظامی ژاپنی و ۱۲ هزار نیروی نظامی آمریکایی حضور دارند و در محدوده گسترده‌ای از آب‌های نزدیک تایوان تا جزیره هوکایدو در ژاپن برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، این رزمایش تا ۱۰ روز آینده یعنی ۲۹ اکتبر ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود نظامیان کشورهای دیگر شامل استرالیا، آلمان و فرانسه نیز به این رزمایش ملحق شوند.

همچنین در این رزمایش موشک‌های جدید متحرک نوع ۲۵ با دامنه حدود هزار کیلومتر در خارج از پایگاهی در قلمرو کوماموتو، رونمایی خواهد شد. نظامیان دو کشور همکاری در نحوه راهبری و به کار گیری چنین تسلیحاتی را تمرین خواهند کرد اما پرتاب موشک‌های واقعی، جزوی از رزمایش نخواهد بود.

ارتش آمریکا نیز برای نخستین بار از نوعی سیستم بازدارندگی کشتی نیروی دریایی (NMESIS) و سیستم یکپارچه دفاع هوایی دریایی (MADIS) که برای مقابله با موشک‌ها و دیگر اهداف پروازی در سطح پایین طراحی شده بود، در جزیره یوناگونی ژاپن، به کار خواهد گرفت.

علاوه بر این، نحوه دفع حملات هوایی و موشک‌های بالستیک در جزیره هوکایدو انجام خواهد شد. همچنین فرودهای آبی-خاکی و نحوه فرود با چتر نجات و نیز تمرینات لازم برای هماهنگی در تخلیه افراد مجروح، در بخش‌های مختلف ژاپن انجام خواهد شد. به علاوه، شرکت کنندگان در این رزمایش قصد دارند عملیات‌هایی را در پاسخ به حملات در فضای بیرونی و فضای سایبری تمرین کنند.

رزمایش شمشیر برنده هر دو سال یکبار برگزار می‌شود.

چندی قبل نیز آمریکا، کره جنوبی و ژاپن رزمایش مشترک ۵ روزه‌ای را برگزار کردند. هدف اصلی این رزمایش، آموزش نحوه پاسخگویی به ظرفیت‌های موشکی هسته‌ای کره شمالی بوده است.

پیونگ‌یانگ این رزمایش را محکوم کرد و درباره واکنش متقابل هشدار داد. پیونگ یانگ با شلیک چند فروند موشک بالستیک به این رزمایش پاسخ داد.

این رزمایش چند هفته پس از آن برگزار شد که آمریکا از برگزاری رزمایش مشترک ۱۱ روزه ای با نام سپر آزادی ایلچی، با کره جنوبی عقب نشینی کرد و این رزمایش لغو شد.