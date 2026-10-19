هشدار نسبت به وقوع رگبار باران و تندباد در تهران

اداره کل هواشناسی استان نسبت به وقوع رگبار باران و رعد و برق و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها همچنین وزش تندبادهای موقتی و کاهش دما در استان هشدار داد.

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به فعالیت ناپیوسته زبانه سامانه بارشی آورده است: از بعد از ظهر دوشنبه (۲۷ مهر) تا چهارشنبه (۲۹ مهر) در نیمه شمالی به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها مه رقیق، وقوع رگبار باران و رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و احتمال بارش تگرگ و در ارتفاعات بالادست و قله‌ها، مه‌آلودگی، در بعضی ساعات رگبار باران، گاهی رگبار برف، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی و رعد وبرق، احتمال رخداد طوفان و بارش تگرگ و صاعقه پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به لغزندگی معابر، خیابان و جاده‌ها به‌ویژه مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، در بعضی ساعت‌ها مه و کاهش شعاع دید، امکان آبگرفتگی موقت و جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن موقت سطح آب بعضی رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی و احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی اشاره کرد.

در این شرایط جوی وقوع رگبار پراکنده باران با احتمال رعد و برق در پاره‌ای نقاط نیمه جنوبی به‌ویژه در مناطق مرکزی و غربی استان، امکان اختلال در تردد و ایجاد ترافیک، کاهش دما به‌طور میانگین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس، یخبندان شبانه موقت سطح زمین در بعضی ارتفاعات به‌ویژه ارتفاعات بالادست، رخداد کمینه دمای زیر ۵ درجه سلسیوس و احتمال رسیدن دمای سطح خاک به صفر تا ۲ درجه سلسیوس زیر صفر در ارتفاعات به‌ویژه در ارتفاعات شمال شرقی استان دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در ترددهای شهری و سفرها به‌ویژه در نواحی کوهستانی، عدم تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از جابجایی عشایر یا چرای دام در نواحی کوهستانی، احتیاط در طبیعت‌گردی و فعالیت بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی و کوهنوردی، ترجیحا پرهیز از صعود به قله‌ها و خودداری از حضور در مناطق کوهستانی و روددره‌ها به‌ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر و شب به دلیل خطر بروز روان‌آب و صاعقه و بارش تگرگ، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، احتیاط در انجام امور عمرانی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی توصیه می‌کند.

اداره کل هواشناسی استان تهران در ادامه با اشاره به وزش تندبادهای موقتی به‌ویژه در ساعات عصر و شب آورده است: از سه شنبه تا چهارشنبه (۲۸ تا ۲۹ مهر) در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید و در مناطق جنوبی، غربی و تا حدی مرکزی در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید دور از انتظرار نیست.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید موقت و کاهش کیفیت هوا در مناطق جنوبی و غربی به‌ویژه در نوار مرزی جنوبی و غربی استان اشاره کرد.

احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیمای سبک،‌ خودداری از تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها و احتیاط در انجام امور عمرانی از توصیه‌های اداره کل هواشناسی تهران در این شرایط جوی است.

هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.