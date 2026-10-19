کد خبر: 1385663
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تحرکات رژیم صهیونیستی نزدیک مرزهای ۴ کشور عربی

رژیم صهیونیستی منابع امنیتی رژیم صهیونیستی از تحرکات این رژیم در نزدیکی مرزهای ۴ کشور عربی خبر داد.

جوان آنلاین: منابع امنیتی رژیم صهیونیستی فاش کردند که تل آویو طرح ایجاد به اصطلاح مناطق حائل و موانع امنیتی در مرزهای فلسطین اشغالی با کشورهای مصر، اردن، سوریه و لبنان را در کنار نوار غزه آغاز کرده است.

بر اساس این طرح، موانع امنیتی جدید در مرزهای اردن برای مقابله با نفوذ افراد و حملات پهپادی ایجاد شده و تعداد بیشتری از نظامیان صهیونیست در این منطقه مستقر می شوند.

پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با رونمایی از توهمات خود تحت عنوان سند امنیتی این اقدامات را به مقابله با ایران، حماس و حزب الله مرتبط دانسته بود.

جریان های معارض نتانیاهو نیز اعلام کردند که این سند امنیتی بسیار سطحی بوده و با هدف سرپوش گذاشتن بر شکست های کابینه وی در برابر عملیات طوفان الاقصی ارائه شده است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، نتانیاهو
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