افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، اختلال در صادرات نهاده‌های کشاورزی و خشکسالی ناشی از پدیده «ال‌نینو»، چشم‌انداز تشدید تورم جهانی مواد غذایی در ماه‌های آینده و تداوم آن تا سال ۲۰۲۷ را تقویت کرده است؛ روندی که با افزایش هزینه‌های تأمین مواد غذایی، فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد به‌ویژه در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیا وارد می‌کند.

جوان آنلاین: تورم جهانی مواد غذایی در ماه‌های پیش رو شتاب خواهد گرفت و تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد یافت؛ چرا که اختلالات در حمل‌ونقل ناشی از جنگ و خشکسالی‌های برخاسته از پدیده اقلیمی «ال‌نینو»، عرضه غلات را محدود کرده و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر وارد آورده است.

به گزارش ایرنا، قیمت مواد غذایی در کشورهای مختلف از جمله اندونزی، مصر و هند افزایش یافته است. قیمت برنج در اندونزی به رکورد تازه‌ای رسیده، بهای نان بدون یارانه در مصر نسبت به ماه ژوئیه (تیر/مرداد) یک‌چهارم افزایش یافته و قیمت شکر در هند به بالاترین سطح تاریخی رسیده است؛ روندی که با کاهش تولید محصولات کشاورزی و تأخیر در بارش‌ها تشدید شده است.

ماکسیمو توررو، اقتصاددان ارشد سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)، با اشاره به فشار همزمان عوامل مختلف بر بازار مواد غذایی گفت که اثرات این شرایط در پایان سال جاری میلادی، ابتدای سال آینده و به احتمال زیاد در سراسر سال ۲۰۲۷ محسوس‌تر خواهد شد. «بانک جهانی» گزارش داد که در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر (شهریور/مهر)، تورم مواد غذایی در ۲۲ درصد از ۱۵۰ کشور موردبررسی از تورم عمومی پیشی گرفت؛ این رقم در سه‌ماهه قبل از آن، ۱۴ درصد بود.

«شاخص قیمت مواد غذایی فائو» که تغییرات ماهانه قیمت مجموعه‌ای از کالاهای کشاورزی معامله‌شده در بازارهای بین‌المللی را دنبال می‌کند، در سپتامبر به‌طور میانگین به ۱۳۶ واحد رسید که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ (آبان/آذر ۱۴۰۱) محسوب می‌شود.

طبق این گزارش، افزایش قیمت‌ها همچنین خطر ناآرامی‌های اجتماعی را بالا برده و ممکن است برخی کشورهای تأمین‌کننده عمده مواد غذایی را به اعمال محدودیت‌های صادراتی سوق دهد؛ اقدامی که می‌تواند کمبود عرضه را تشدید کند.

اختلال در حمل‌ونقل غلات در دریای سیاه، ناامنی در دریای سرخ و تغییر مسیر کشتی‌ها به اطراف آفریقا، هزینه و زمان حمل محموله‌ها را افزایش داده است. هم‌زمان، جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران با افزایش قیمت سوخت و اختلال در صادرات کود شیمیایی از مسیر تنگه هرمز، هزینه‌های کشاورزی را بالا برده است؛ در حالی که خشکی ناشی از پدیده ال‌نینو نیز تولید محصولات کشاورزی در هند و جنوب شرق آسیا را تحت فشار قرار داده است.

بر اساس این گزارش، قیمت گندم در سال ۲۰۲۶ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و قیمت برنج در کشورهای مهم صادرکننده آسیایی با وجود ذخایر بالا، ۱۰ تا ۱۳ درصد رشد کرده است. قیمت کود شیمیایی نیز با وجود کاهش از اوج ثبت‌شده در اوایل جنگ ایران، همچنان بالا مانده است.

همچنین نرخ حمل‌ونقل دریایی در برخی مسیرهای مهم جهانی، از جمله مسیر دریای سیاه به جنوب شرق آسیا، حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و رشد هزینه مواد اولیه و تولید، فشار بیشتری بر قیمت نهایی مواد غذایی وارد کرده است.

به نوشته رویترز، با وجود آنکه قیمت مواد غذایی از اواخر سال ۲۰۲۵ روند صعودی داشته است، کاهش ذخایر و عرضه داخلی و انتقال افزایش هزینه کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان، خطر شتاب‌گرفتن تورم را افزایش داده است.