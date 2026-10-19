وزیر ارتباطات با بیان اینکه در این سال‌ها فقط فرآیندها را دیجیتال کردیم ولی نگاه زیست‌بوم و یکپارچه به دیجیتال نداشته‌ایم گفت: تاکنون ۳۲۰۰ سامانه دولتی شناسایی شده است.

جوان آنلاین: سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست معرفی الگوی زیست بوم دیجیتال دولت که روز دوشنبه در سازمان برنامه بودجه برگزار شد اظهار داشت: با راه‌اندازی این اکوسیستم در قالب یک زیست بوم به مردم خدمت داده می‌شود و هر لحظه بخواهد می‌تواند آمار دهد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: ما کشور حادثه خیزی هستیم و حوادث طبیعی متعددی رخ می‌دهد و وقتی سیل می‌آید نمی‌دانیم اراضی کشاورزی ما چه شده اما اگر این آمارها در قالب زیست بوم دیجیتال آورده شود، در ارائه خدمات بهتر به مردم و حذف بسترهای فسادزا تسریع می‌شود.

وی افزود: نکته این است که چرا در گذشته با وجود تلاش‌های زیاد نتوانستیم هدف اصلی را محقق کنیم؟ چون مردم در جنگلی از سامانه‌ها گم شده‌اند و کارشان پیچیده تر شده و مرتبا با قطعی سامانه‌ها روبه‌رو هستند.

وزیر ارتباطات به بحث ناترازی برق در پوشش موبایل بخصوص در مناطق روستایی اشاره کرد و افزود: از آنجا که سایت‌ها زنجیره‌وار به هم وصل هستند، اگر برق سایت موبایل بالادست قطع شود، پایین‌دست هم سرویس‌دهی ندارد.

هاشمی گفت: چند بار شنیده‌اید که زیرساخت علی‌بابا یا دیجی‌کالا و اسنپ و تپسی قطع شده؟ لذا در دولت به این نتیجه رسیدیم بدون مشارکت بخش خصوصی نمی‌توانیم خدمات دیجیتال ارائه دهیم برای خدمت‌دهی در دولت به شکل اکوسیستمی با رویکرد نوین، می‌خواهیم این مسأله را مدنظر قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در زوش سنتی اگر بخواهیم با خودرو از تهران به شیراز برویم چند بار در طول مسیر توقف می‌کنیم و استراحت می‌کنیم همین مسأله را در سامانه‌ها هم اجرا کرده‌ایم و کاری کرده‌ایم مردم بارها در بحث فرایندها متوقف شوند و تنها کاری که کرده‌ایم این است که فرایندها صرفا دیجیتال شده ولی یکپارچه نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: همکاران ما به حدی روزها در جلسه هستند که اصلا فرصت نمی‌کنند اهداف اصلی را دنبال کنند بنابراین اگر در طرحی که آغاز کرده‌ایم و با تعدادی از دستگاه‌ها و سازمان برنامه همکاری داریم، به این نتیجه رسیدیم بدون مشارکت جمعی به هدف نمی‌رسیم و این مسأله برگرفته از اتفاقات و رویدادهای دهه‌های اخیر است و تجارب موفق و ناموفق آن را همراه با تجارب جهانی به کار برده‌ایم.

وی افزود: من به تنظیم‌گری پشت درهای بسته و بدون مشارکت میدانی و بخش خصوصی نقد دارم تا زمانی که از تجربیات بخش خصوصی استفاده نکنیم نمی‌توانیم نسخه شفابخش بپیچیم.

عضو کابینه چهاردم تاکید کرد: رویکرد ما این است تا نگاه سلسله مراتبی را به سمت زیست‌بوم ببریم. در تجربیات جهانی می‌گویند به سمت خلق ارزش با نگاه هم‌افزا برویم، بخشی‌نگری در نگاه تحول دیجیتال، پول دور ریختن است.

هاشمی گفت: حدود ۳۲۰۰ سامانه در دستگاه‌های دولتی شناسایی شده اما کماکان دنبال راه‌اندازی سامانه‌ایم ممکن است راه‌اندازی سامانه‌ها به صورت مقطعی مشکلی را حل کنند اما در بلندمدت مشکلات دولت را افزایش می‌دهند.

وی بیان کرد: شی جی پینگ در کتاب برخاسته از فقر چند نکته کلیدی را مطرح می‌کند و می‌گوید با مردم و در کنار مردم باشید، در نکته دیگر می‌گوید پروژه‌های مقطعی را انتخاب نکنید بلکه پروژه‌های زیربنایی را برگزینید در جایی دیگر می‌گوید برای کارهایتان اولویت بگذارید و اگر چند اولویت داشته باشید یعنی اینکه اولویتی ندارید؛ بنابراین مقطعی و گذرا به سامانه‌ها نباید نگاه کرد.

وی تأکید کرد: در بحث زیست بوم‌ها خود اجتهادی نکرده ایم و تجارب جهانی را بررسی کرده‌ایم مثلا در بحث سلامت در حوزه زیست بوم یک سری استاندارد داریم که در حوزه‌های دیگر کارایی ندارد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در سامانه‌های دستگاه‌های مختلف یک الگو را چند بار تکرار می‌کنیم این رویکرد اشتباه زمانی خود را نشان می‌دهد که حمله سایبری می‌شود و چند دستگاه آسیب می‌بیند چون یک ماژول را بارها تکرار کرده‌ایم

وی توضیح داد: در مدل مفهومی زیست بوم دیجیتال دولت با این نگاه ریل گذاری می‌کنیم که هرگونه هدف گذاری‌ای که در دولت می‌شود با نگاه به معماری زیست‌بوم‌ها اجرایی شود هر چند که زمان‌بر خواهد بود.

هاشمی گفت: در گذشته برای دریافت خط ثابت تا ماه‌ها یا سال‌ها منتظر می‌ماندیم لذا تصمیم گرفتیم ما صرفا فقط تنظیم‌گری کنیم و واگذاری خط را به اپراتورها بدهیم، بنابراین تصمیم گرفته‌ایم کاربرهای زیست‌بوم‌ها بخش خصوصی باشد و دولت فقط تنظیم‌گری کند درنتیجه اجرای این زیست‌بوم، اقتصادی و به صرفه می‌شود و کاربر خودش فرایندها را اصلاح می‌کند.

وزیر ارتباطات یادآور شد: ما امکان جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص در دولت را نداریم لذا لاجرم باید به سمت بخش خصوصی برویم و دولت فقط تنظیم‌گری کند در نسل جدید تنظیم‌گری باید همه بخش‌ها را همزمان با آی‌تی نگاه کنیم یعنی کشاورزی و آی‌تی یا صنعت و آی‌تی و ... که نسل پنجم تنظیم‌گری در دنیاست.