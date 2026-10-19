کد خبر: 1385660
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

سقوط محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین سطح؛ جنگ علیه ایران به پاشنه آشیل جمهوری‌خواهان تبدیل شد

ترامپ شبکه ام‌اس‌ناو با استناد به نظرسنجی‌های جدید گزارش داد میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به ۳۳ درصد کاهش یافته و دموکرات‌ها در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای از جمهوری‌خواهان پیش افتاده‌اند؛ نارضایتی از جنگ علیه ایران و افزایش هزینه‌های زندگی از عوامل اصلی تشدید فشار بر حزب جمهوریخواه عنوان شده است.

جوان آنلاین: تارنمای شبکه خبری ام‌اس‌ناو در گزارشی نوشت: نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. این وضعیت در حالی است که حزب جمهوری‌خواه تنها ۱۶ روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای با نارضایتی فزاینده رای‌دهندگان روبه‌رو شده است.

بر اساس نظرسنجی مشترک روزنامه واشنگتن‌پست، شبکه ای‌بی‌سی نیوز و موسسه ایپسوس که روز یکشنبه(۲۶ مهرماه) منتشر شد، تنها ۳۳ درصد بزرگسالان آمریکایی از عملکرد ترامپ رضایت دارند، در حالی که ۶۶ درصد از عملکرد او ناراضی هستند و ۵۲ درصد نیز نارضایتی شدید خود را ابراز کرده‌اند.

میزان رضایت از رئیس‌جمهوری آمریکا در مقایسه با ماه ژوئیه(شهریورماه) چهار واحد درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت واحد درصد کاهش یافته است. این رقم پایین‌ترین میزان ثبت‌شده در تاریخ نظرسنجی‌های این مجموعه است.

به گزارش تیم انتخابات و تحلیل‌های شبکه ام‌اس‌ناو، میزان رضایت از عملکرد ترامپ در بیشتر نظرسنجی‌ها طی ماه‌های گذشته کمتر از ۴۰ درصد بوده است. این وضعیت از شرایط سیاسی دشوار برای جمهوری‌خواهان حکایت دارد.

در آخرین هفته‌های منتهی به انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر(۱۲ آبان)، موقعیت دموکرات‌ها تقویت شده است. این حزب در تلاش است کنترل کنگره را دوباره به دست بگیرد.

نظرسنجی مشترک واشنگتن‌پست، ای‌بی‌سی نیوز و ایپسوس که از ۹ تا ۱۳ اکتبر(۱۷ تا ۲۱ مهرماه) انجام شد، نشان می‌دهد ۵۲ درصد رای‌دهندگان احتمالی گفته‌اند در حوزه انتخاباتی خود به نامزد دموکرات رای خواهند داد، در حالی که ۴۴ درصد از نامزد جمهوری‌خواه حمایت می‌کنند.

این میزان حمایت از دموکرات‌ها در مقایسه با نظرسنجی مشابه در ماه ژوئیه پنج واحد درصد افزایش یافته است. نظرسنجی دیگری از شبکه ان‌بی‌سی نیوز که روز یکشنبه منتشر شد نیز از پیشتازی دموکرات‌ها حکایت دارد.

آنی اندروز نامزد دموکرات‌ها برای مجلس سنای آمریکا از ایالت کارولینای جنوبی، روز یکشنبه در برنامه «آخر هفته» شبکه ام‌اس‌ناو، در پاسخ به پرسشی درباره نظرسنجی‌های اخیر که از کاهش محبوبیت ترامپ در این ایالت حکایت دارد، گفت: این میزان نارضایتی صرفا بازتاب فشاری است که مردم در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. آنها می‌بینند که این دولت وارد جنگی ۵۰ میلیارد دلاری شده که به‌شدت نامحبوب و مبتنی بر محاسبات نادرست است.

اندروز که با دارلین گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، رقابت می‌کند، افزود صیادان میگو و ماهیگیران مناطق ساحلی کارولینای جنوبی برای تامین هزینه‌های زندگی به‌شدت با مشکل مواجه شده‌اند، زیرا افزایش قیمت گازوئیل فشار سنگینی بر آنها وارد کرده است.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، نظرسنجی
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