کد خبر: 1385658
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار تحلیلگر عراقی در مورد تلاش آمریکا برای بازگشت به عراق به بهانه مبارزه با تروریسم

عراق یک تحلیلگر عراقی با هشدار نسبت به تلاش آمریکا برای تکرار سناریوی بازگشت به عراق به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش، یادآور شد که واشنگتن برای پیشبرد اهداف مورد نظر خود، برخی جناح‌های سیاسی عراق را تحت فشار قرار داده است.

جوان آنلاین: «ابراهیم السراج»، تحلیلگر سیاسی عراقی، نسبت به طرح آمریکایی برای تکرار سناریوی سال ۲۰۱۴ و احیای تروریسم و بازگشت به عراق به بهانه مبارزه با داعش، گفت: برخی از سیاستمداران در تلاش برای اجرای برنامه‌های واشنگتن با هدف تضعیف نیروهای امنیتی عراق و توجیه بازگشت نیروهای آمریکایی به کشور هستند. طرف آمریکایی همچنان به اعمال فشار برای تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی عراق ادامه می‌دهد و پس از پایان حضور نظامی در خاک عراق، برای بی‌ثبات کردن اوضاع امنیتی آن تلاش می‌کند.

وی افزود: حملات اخیر علیه کرکوک و برخی مناطق مجاور، بخشی از طرح‌های آمریکایی با هدف تکرار سناریوی سال ۲۰۱۴ و در نتیجه بازگشت به عراق به بهانه مبارزه با تروریسم است.

همچنین «سلام الزبیدی»، سخنگوی ائتلاف النصر عراق، اعلام کرد که عراق با فشار آمریکا مواجه است که مانع توسعه پدافند هوایی این کشور می‌شود.

وی گفت: تداوم این روند، توانایی کشور در محافظت از حریم هوایی خود را محدود می‌کند و آن را وابسته به حمایت نظامی خارجی نگه می‌دارد. عراق از تأخیر در دستیابی به سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته و عدم توانمندی کافی برای محافظت از حریم هوایی خود رنج می‌برد.

وی افزود: طرف آمریکایی نمی‌خواهد قابلیت‌های نظامی عراق به سطحی برسد که به این کشور اجازه دهد از نیروهای خارجی، به ویژه نیروهای آمریکایی، بی‌نیاز شود.

الزبیدی تاکید کرد: غلبه بر این مشکل نیازمند اراده سیاسی روشن است که قادر به دفاع از منافع عراق و تأمین حقوق آن باشد و حفاظت از حاکمیت هوایی نیازمند یک طرح تسلیحاتی روشن و هماهنگی بین دولت، پارلمان و مقامات نظامی است. داشتن قابلیت‌های دفاع ملی و متنوع‌سازی منابع تسلیحاتی از ارکان تقویت استقلال تصمیم‌گیری عراق و کاهش وابستگی به طرف‌های خارجی است.

از سوی دیگر«عبدالهادی السعداوی»، نماینده سابق پارلمان عراق، بر لزوم حفظ روابط عراق و ایران به دور از دیکته‌های خارجی تأکید کرد.

وی گفت: عراق ۱۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و دو کشور در زمینه‌های آموزشی و پزشکی، اقتصادی، تجاری و اجتماعی روابط و همکاری زیادی با یکدیگر دارند، از همین رو دولت نباید در خصوص این روابط، تحت تاثیر دیکته آمریکایی قرار گیرد به ویژه اینکه منافع مشترک زیادی ایران و عراق را به هم پیوند می‌دهد.

برچسب ها: عراق ، امریکا ، داعش
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