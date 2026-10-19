در پی تداوم اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده در فرانسه، مطبوعات و رسانه‌های معتبر بین‌المللی با اشاره به سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور این کشور، به فقدان برنامه‌های ملموس و راهکارهای عملی وی اشاره و امانوئل مکرون را سیاستمداری ناتوان و با دستی خالی از سرمایه سیاسی توصیف کردند.

جوان آنلاین: به دنبال دو روز «هرج‌ومرج» همراه با خشونت و غارت در حاشیه تظاهرات در فرانسه، امانوئل مکرون (Emmanuel Macron) رئیس‌جمهور این کشور یکشنبه شب (۲۶ مهر) سخنرانی کرد؛ اما از نگاه مطبوعات بین‌المللی، نبود هیچ تصمیم ملموس و دست‌خالی او از راهکار عملی، چهره‌ی رئیس‌جمهوری «ناتوان» و «عاری از سرمایه سیاسی» را به نمایش گذاشت.

روزنامه سوئیسی لو تان (Le Temps) در این زمینه نوشت: یک روز پس از تظاهرات و خشونت‌هایی با شدتی کم‌سابقه در سال‌های اخیر، مکرون که پیش‌تر تنها به واکنش‌های کوتاه بسنده کرده بود، مجبور شد به شکلی مفصل در تلویزیون سخنرانی کند.

رئیس‌جمهور فرانسه در سخنرانی ۱۰ دقیقه‌ای خود گفت: امشب همه ما احساس خشم و شرمندگی می‌کنیم.

او میان معترضان مسالمت‌آمیز و آشوبگران تفکیک قائل شد و مسئولیت خشونت‌ها را متوجه «چپ افراطی» دانست. با این حال، به نوشته روزنامه سوئیسی، به جز محکومیت‌های همیشگی، «اقدامات ملموس بسیار اندک بود» و وی تنها به اختیارات استانداران برای ممنوعیت تجمع‌ها یا برقراری منع رفت‌وآمد اشاره کرد.

روزنامه سوئیسی بلیک (Blick) نیز تأکید کرد: او (مکرون) وعده داد نخست‌وزیر با احزاب، اتحادیه‌ها و جوانان دیدار کند، اما به جز این، هیچ پاسخ ملموسی ارائه نشد.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز (The New York Times) نیز نوشت: یک روز پس از بدترین شورش‌های دهه‌های اخیر فرانسه، مکرون متعهد به پاسخگویی شد، اما بدون ارائه جزئیات.

هرچند او به تلاش برای کاهش قیمت سوخت در سفرش به کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد، اما هیچ امتیاز ملموسی نداد و تأکید کرد که کشور به «نظم و آرامش» نیاز دارد.

روزنامه اسپانیایی ال‌پائیس (El País) نیز با اشاره به وعده «شفافیت» مکرون درباره رفتار پلیس، خاطرنشان کرد که وی «حتی یک کلمه هم برای دانشجویانی که با تجهیزات انفجاری پلیس نقص عضو شده‌اند، بر زبان نیاورد.»

با وجود فروکش نسبی تنش‌ها، خشونت‌ها در پاریس ادامه یافت. روزنامه بریتانیایی گاردین (The Guardian) از درگیری‌ها در «میدان جمهوری» (Place de la République) و استفاده پلیس از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی در مواجهه با معترضان خبر داد.

روزنامه کاتالانی لا وانگواردیا (La Vanguardia) در منطقه خودمختار شمال شرقی اسپانیا، نیز تصریح کرد که بحران هیچ نشانه‌ای از فروکش کردن ندارد و مکرون «تا حدی ناتوان به نظر رسید.»

به نوشته روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف (The Daily Telegraph)، «شورش فعلی آخرین بقایای سرمایه سیاسی این سیاستمدار میانه‌روِ ۴۸ ساله را - که از تصمیم فاجعه‌بار انتخابات زودهنگام ۲۰۲۴ آسیب دیده بود - به باد داد.»

روزنامه بلژیکی لو سوار (Le Soir) نیز با اشاره به سهم مکرون در این بحران نوشت: کشور فقیرتر شده و در آستانه بحران مالی، در حال فرو رفتن در سندرم افول است. اگر همه‌چیز به همین روال پیش برود، بیم آن خواهد رفت که فرانسه به مجازات مضاعفی دچار شود: قدرت گرفتن راست افراطی و در پی آن، هرج‌ومرج.