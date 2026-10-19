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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۱
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ایستگاه مترو حرم حضرت عبدالعظیم(ع) به‌زودی افتتاح می‌شود

حضرت عبدالعظیم معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران از افتتاح قریب‌الوقوع ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، انجام تست گرم توسعه شرقی خط ۲ در اسفندماه و بهره‌برداری از قطعه نخست خط ۹ مترو تا سال ۱۴۰۸ خبر داد.

جوان آنلاین:  محسن هرمزی معاون حمل ‌و نقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره به رویکرد توسعه‌محور شهرداری در تکمیل زیرساخت‌ها و پایانه‌های پشتیبان اعلام کرد: فاز دوم پایانه راهبردی ایستگاه شهید کلاهدوز در روزهای گذشته افتتاح شد و هم‌اکنون نیز عملیات اجرایی پایانه‌های آزادگان و دولت‌آباد با شتابی شایسته در حال انجام است تا ارتقای پایداری و تاب‌آوری ناوگان ریلی بیش از پیش محقق شود.

معاون حمل ‌و نقل و ترافیک شهردار تهران در تشریح برنامه امتداد خطوط فعال و اتصال قطب‌های مسافری پایتخت گفت: طرح توسعه شرقی خط ۲ مترو از ایستگاه فرهنگسرا تا پایانه جدید شرق، با پشتکار و دقت فنی در دست اجراست و ان‌شاءالله در اسفندماه، شاهد انجام تست گرم ایستگاه پردیس مسافربری شرق خواهیم بود. افزون بر این، طرح‌های توسعه شرقی و غربی خط ۴ نیز به عنوان محورهایی حیاتی، در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارند.

هرمزی با تأکید بر تسهیل دسترسی شهروندان و ارتقای خدمت‌رسانی عمومی افزود: به‌زودی ورودی‌های نوین ایستگاه‌های شهید زین‌الدین و خواجه عبدالله انصاری در خط ۳ و همچنین ورودی دوم ایستگاه‌های میدان کتاب و چهل‌تن دولاب به بهره‌برداری خواهند رسید. در کنار این موارد، ایستگاه تقاطعی و حائز اهمیت هفده شهریور در خط ۶ نیز در آستانه اتصال کامل به مدار خدمت‌رسانی قرار دارد.

وی با نوید بهره‌برداری قریب‌الوقوع از یکی از شاخص‌ترین ایستگاه‌های ریلی جنوب تهران تصریح کرد: با تکمیل ۱۰ کیلومتر ریل‌گذاری در طرح توسعه جنوبی خط ۶، طی روزهای پیش رو ایستگاه باشکوه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) گشایش خواهد یافت. این سازه ریلی، به اقتضای همجواری با بارگاه ملکوتی حضرت سیدالکریم، از معماری فاخر، هویت‌بخش و الهام‌گرفته از هنر اصیل اسلامی–ایرانی برخوردار است که نمایی بدیع به این ایستگاه بخشیده است.

معاون شهردار تهران در ادامه به افق‌های خودکفایی و تقویت ناوگان مترو پرداخت و گفت: در حال حاضر، فرایند ساخت ۵ رام قطار هفت‌واگنه در کارخانجات واگن‌سازی تهران با تکیه بر دانش متخصصان داخلی در جریان است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ۳ رام از این قطارها تا پایان سال جاری به ناوگان ریلی پایتخت الحاق خواهد شد. شرکت واگن‌سازی تهران آماده تجلی ظرفیت‌های تولید ملی است اما تثبیت و گسترش این افتخار بومی، نیازمند پشتیبانی همه‌جانبه و هم‌افزایی فرابخشی خواهد بود.

وی همچنین به تشریح پیشرفت‌های خطوط جدید به‌ویژه خط ۹ پرداخت و گفت: عملیات فنی در دو شفت پشتیبان حفاری مکانیزه در کارگاه‌های بوستان ولایت و بیهقی در خط ۹ با جدیت در حال تکمیل است. همچنین با اتمام مونتاژ بخش پشتیبان دستگاه مکانیزه حفار (TBM)، عملیات حفاری این خط آغاز شده است. افزون بر این، سفارش‌گذاری جهت خرید دو دستگاه حفاری مکانیزه از طریق کنسرسیوم مربوطه صورت پذیرفته و پیش‌بینی می‌شود یک دستگاه در سال ۱۴۰۵ به کشور وارد شود. بر پایه این برنامه‌ریزی منسجم، چشم‌انداز ما بهره‌برداری از قطعه نخست این خط به طول ۱۰ کیلومتر، از دولت‌آباد تا نبرد شامل ۴ ایستگاه، تا افق سال ۱۴۰۸ خواهد بود.

برچسب ها: حضرت عبدالعظیم ، مترو ، شهرداری
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