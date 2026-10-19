کد خبر: 1385650
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۵
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زلنسکی: اگر آمریکا جانب روسیه را بگیرد اوکراین دوام نخواهد آورد

زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین معتقد است: اقدامات اخیر آمریکا در قبال روسیه نه به نفع کی‌یف و نه به سود واشنگتن خواهد بود.

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ان‌بی‌سی نیوز» اعلام کرد که اگر ایالات متحده بخواهد از این به بعد جانب مسکو را بگیرد، اوکراین هیچ شانسی برای دستیابی به نتیجه‌ای مطلوب برای کی‌یف در درگیری با روسیه نخواهد داشت.

زلنسکی گفت: «اگر ایالات متحده بطور علنی در کنار روسیه قرار بگیرد، ما قطعا نمی‌توانیم در این درگیری نظامی پیروز شویم و قادر به مقاومت نخواهیم بود.»

او با اشاره به اینکه کی‌یف می‌خواهد به دونالد ترامپ اعتماد کند، ولی تصمیمات اخیر وی یک «اشتباه تاریخی» بود و اقدامات اخیر دولت او، نه به نفع کی‌یف خواهد بود و نه به سود واشنگتن.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین اشاره کرد که گفت‌وگویش با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه ترامپ نتیجه مشخصی به دنبال نداشته است. او توضیح داد: «با نمایندگان رئیس‌جمهور ترامپ - آقایان ویتکاف و کوشنر گفت‌وگو کردم، ولی نتیجه مطلوب بدست نیامد و به نظر من، صلح تنها از طریق همکاری مبتنی بر اعتماد حاصل می‌شود، ولی این اعتماد تضعیف شده است.»

به گفته وی، در این گفت‌وگو طرف‌ها نتایج مذاکرات اوکراین و ایالات متحده در فلوریدا و همچنین گام‌های بعدی دیپلماتیک را بررسی کردند، موضوع سامانه‌های پدافند هوایی نیز مطرح شد که همچنان پاسخ مشخصی از طرف آمریکایی دریافت نشد. زلنسکی تأکید کرد: «در این زمینه، روند آتی درگیری‌ها به مواضع واشنگتن در خصوص ارائه کمک‌های نظامی به کی‌یف بستگی خواهد داشت».

ادعای زلنسکی درباره آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با وجود ادامه مناقشه

رئیس‌جمهور اوکراین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ان‌بی‌سی نیوز» همچنین مدعی شد که اگر انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان ادامه درگیری نظامی برگزار شود، آماده است برای دومین دوره نامزد این پست شود.

مجری از ولودیمیر زلنسکی پرسید که در صورت برگزاری انتخابات در زمان ادامه مناقشه، آیا احتمال دارد در آن شرکت کند یا خیر. وی پاسخ داد: «البته شرکت خواهم کرد، این مسئولیت من خواهد بود.»

او همچنین بار دیگر تأکید کرد که در صورت برگزاری انتخابات، کی‌یف خواستار برقراری آتش‌بس به مدت حداقل ۶۰ روز برای فراهم کردن مقدمات آن خواهد شد.

این مصاحبه زلنسکی در حالی انجام شده که دونالد ترامپ شب گذشته بار دیگر تأکید کرد که ولودیمیر زلنسکی با اقدامات خود و ادامه حملات به پالایشگاه‌های روسیه، نشان داده که احتمالا هرگز علاقه‌ای به حل‌وفصل بحران اوکراین نداشته است. او بی‌تمایلی زلنسکی به پایان دادن به مناقشه را با کمک‌های مالی مرتبط دانست که اوکراین از کشورهای اروپایی دریافت می‌کند و پیش‌تر نیز دولت جو بایدن در اختیار کی‌یف قرار می‌داد.

برچسب ها: زلنسکی ، اوکراین ، امریکا
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