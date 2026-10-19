مخبر: ایران با تکیه بر راهبردهای رهبر شهید انقلاب، در اوج قدرت است

مشاور و دستیار رهبر انقلاب گفت: ایران با تکیه بر راهبردهای رهبر شهید انقلاب، امروز در اوج قدرت و بازدارندگی قرار دارد.

جوان آنلاین: محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر انقلاب، در نشست نخست سلسله‌نشست‌های «ایران مستقل و مقتدر؛ ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهبردها» با موضوع «ابعاد و مؤلفه‌های ایران قوی» با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: عظمت و جایگاه امام راحل و رهبر شهید انقلاب موجب شد ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در کشور شکل بگیرد و نگرانی من این است که این ظرفیت‌ها به‌درستی شناخته و از آن‌ها استفاده نشود.

وی با اشاره به ویژگی‌های علمی و مدیریتی آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای افزود: ایشان از مرجعیت علمی و جامعیت برخوردارند و در حوزه‌های مختلف حکمرانی، از جمله مسائل اقتصادی و امنیتی، تسلط قابل توجهی دارند. در زمینه حکمرانی و شناخت مؤلفه‌های اداره کشور نیز توانمندی‌های برجسته‌ای در ایشان مشاهده می‌شود.

مخبر در ادامه با طرح این پرسش که چگونه ایران با وجود تفاوت گسترده توان نظامی و اقتصادی خود با قدرت‌های بزرگ، توانسته است در برابر فشارها و تهدیدهای آنان ایستادگی کند، به بررسی تجربه تاریخی ایران پرداخت و گفت: تاریخ معاصر کشور نشان می‌دهد که در دوره‌هایی از جمله جنگ جهانی اول و دوم و دوران حکومت پهلوی، ضعف حکمرانی و ناتوانی در دفاع از منافع ملی، خسارت‌های گسترده‌ای به کشور وارد کرد.

مشاور و دستیار رهبر انقلاب با اشاره به اشغال ایران در جریان جنگ‌های جهانی و ضعف ساختار دفاعی کشور در آن دوران تصریح کرد: باید بررسی کنیم که چگونه کشوری با چنین سابقه‌ای توانسته است به مرحله‌ای برسد که در برابر قدرت‌های بزرگ جهان ایستادگی کند؛ قدرت‌هایی که از امکانات گسترده نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی و سیاسی برخوردارند.

وی با اشاره به ابعاد بین‌المللی تقابل با جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: نباید تصور کرد که ایران در مواجهه‌های اخیر صرفاً با یک کشور روبه‌رو بوده است. آمریکا از شبکه گسترده‌ای از پایگاه‌های نظامی، امکانات لجستیکی و ظرفیت‌های متحدان خود برخوردار است و در جنگ هشت‌ساله نیز جمهوری اسلامی ایران با حمایت‌های گسترده قدرت‌های مختلف از رژیم بعث عراق مواجه بود.

قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی راهبردی؛ از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید انقلاب

مخبر با تأکید بر نقش رهبری در شکل‌گیری قدرت ملی ایران گفت: دو ویژگی مهم در رهبر شهید انقلاب وجود داشت که حاصل مطالعات گسترده، شناخت عمیق و تسلط ایشان بر مسائل مختلف بود؛ نخست، قدرت پیش‌بینی دقیق تحولات و دوم، توان تحلیل شرایط و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با آن.

وی با بیان خاطره‌ای از گفت‌وگوهای خود با رهبر شهید انقلاب افزود: ایشان در مسائل سیاسی و تحولات آینده، قدرت پیش‌بینی کم‌نظیری داشتند. در مواردی، پس از گذشت سال‌ها، با طرح دوباره یک موضوع و مقایسه دیدگاه‌های گذشته با شرایط جدید، می‌شد عمق شناخت و قدرت تحلیل ایشان را مشاهده کرد.

مشاور و دستیار رهبر انقلاب ادامه داد: این قدرت پیش‌بینی صرفاً به معنای پیش‌بینی وقوع یک حادثه نبود؛ بلکه شناخت روندها و آماده‌سازی کشور برای مواجهه با تحولات احتمالی را نیز دربرمی‌گرفت. آمادگی‌هایی که امروز در بخش‌های مختلف کشور مشاهده می‌شود، حاصل برنامه‌ریزی و اقداماتی است که از سال‌ها قبل دنبال شده است.

وی با اشاره به نقش رهبری در ایجاد آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تصریح کرد: جامعه و ساختارهای کشور برای مواجهه با شرایط دشوار، در یک بازه زمانی طولانی آماده شده‌اند و حضور مردم در صحنه را نمی‌توان صرفاً یک اتفاق مقطعی دانست.

مدیریت اقتصادی کشور با وجود مشکلات و محدودیت‌ها

مخبر با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: رهبر شهید انقلاب در حوزه اقتصاد نیز بر اجرای سیاست‌های ابلاغی تأکید داشتند و اگرچه تمام اهداف و سیاست‌ها به‌طور کامل محقق نشد، اما اقدامات انجام‌شده در ایجاد ظرفیت‌های داخلی و تأمین نیازهای کشور مؤثر بود.

وی افزود: امروز با وجود گرانی، تورم و مشکلات اقتصادی، در بسیاری از حوزه‌ها ظرفیت‌های تولید و تأمین نیازهای داخلی شکل گرفته است. این وضعیت حاصل تلاش مجموعه‌ای از بخش‌های مختلف کشور و تداوم سیاست‌هایی است که بر خوداتکایی و افزایش توان داخلی تأکید داشته‌اند.

مشاور و دستیار رهبر انقلاب با اشاره به تحولات حوزه دفاعی اظهار کرد: در سال‌های گذشته، تأمین تجهیزات موشکی از خارج کشور با محدودیت‌ها و هزینه‌های زیادی همراه بود و حتی در دوران دفاع مقدس نیز برای تهیه برخی تجهیزات با دشواری مواجه بودیم. در چنین شرایطی، تصمیم راهبردی برای توسعه توان تولید داخلی، زمینه‌ساز شکل‌گیری ظرفیت‌های گسترده در صنایع دفاعی شد.

وی ادامه داد: اگر آن تصمیم‌ها و دستورها برای توسعه توان موشکی و تولید تجهیزات داخلی اتخاذ نمی‌شد، امروز از این میزان تنوع در موشک‌ها، سرجنگی‌ها و بردهای مختلف برخوردار نبودیم. اکنون متخصصان داخلی توانسته‌اند تجهیزات متنوعی را طراحی و تولید کنند و این ظرفیت، یکی از پایه‌های مهم قدرت دفاعی کشور به شمار می‌رود.

مخبر با اشاره به تحولات فناوری‌های نظامی و گسترش استفاده از پهپادها گفت: تجربه‌های اخیر نشان داده است که تولید تجهیزات مؤثر با هزینه کمتر و بهره‌گیری از فناوری‌های بومی می‌تواند معادلات نظامی را تغییر دهد. امروز بسیاری از تحلیلگران نظامی به اهمیت این نوع توانمندی‌ها توجه دارند و کشورهای مختلف نیز در حال بررسی و الگوبرداری از این فناوری‌ها هستند.

آمادگی دفاعی و تغییر معادلات بازدارندگی

وی با اشاره به روند تحولات نظامی اخیر اظهار کرد: بخشی از طرح‌های پیشنهادی در صنایع دفاعی که در مقاطعی به دلایل مختلف، از جمله مسائل مالی و بروکراسی، کنار گذاشته شده بودند، در ادامه مورد توجه قرار گرفتند و با تخصیص منابع و امکانات، زمینه جهش در برخی حوزه‌ها فراهم شد.

مخبر افزود: پیشرفت‌های دفاعی کشور حاصل مجموعه‌ای از تصمیم‌های راهبردی، انباشت تجربه، توسعه دانش و توانمندی متخصصان داخلی است و نباید آن را به تحولات کوتاه‌مدت محدود کرد.

مشاور و دستیار رهبر انقلاب با اشاره به راهبرد منطقه‌ای رهبر شهید انقلاب گفت: ایشان پیش‌بینی کرده بودند که در صورت وقوع جنگ، دامنه آن می‌تواند به سطح منطقه‌ای گسترش یابد. این نگاه راهبردی موجب شد ظرفیت‌ها و امکانات کشور با توجه به احتمال گسترش درگیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: هنگامی که دامنه درگیری‌ها از محدوده‌ای محدود فراتر می‌رود و منافع و زیرساخت‌های بیشتری در منطقه تحت تأثیر قرار می‌گیرد، معادلات بازدارندگی نیز تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، طرف مقابل نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن پیامدهای منطقه‌ای تصمیم بگیرد و از تمام امکانات خود استفاده کند.

مخبر با اشاره به پیامدهای اقتصادی و انرژی درگیری‌های منطقه‌ای افزود: آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی و صنایع راهبردی می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد کشورهای مختلف داشته باشد. همین موضوع نشان می‌دهد که درک پیامدهای منطقه‌ای جنگ و آمادگی برای مواجهه با آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به مواضع رهبر شهید انقلاب درباره توان دفاعی کشور گفت: تأکید ایشان بر آمادگی برای عبور از وضعیت صرفاً دفاعی و برخورداری از ظرفیت‌های لازم برای اقدامات متناسب، بر پایه ارزیابی توانمندی‌ها و امکانات کشور صورت می‌گرفت و صرفاً یک شعار نبود.

نقش معنویت در قدرت ملی ایران

مشاور و دستیار رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه قدرت جمهوری اسلامی ایران را نباید صرفاً با معیارهای مادی سنجید، اظهار کرد: یکی از امتیازهای مهم کشور، ظرفیت معنوی و اعتقادی مردم است؛ موضوعی که در کنار توان دفاعی، اقتصادی، علمی و مدیریتی، در شکل‌گیری قدرت ملی نقش دارد.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف افزود: دشمنان جمهوری اسلامی ایران در مقاطع گوناگون تلاش کرده‌اند با ایجاد فشار و بحران، مردم را در برابر نظام قرار دهند، اما حضور مردم نشان داده است که نمی‌توان رفتار جامعه ایران را صرفاً بر اساس محاسبات مادی تحلیل کرد.

مخبر خاطرنشان کرد: باورهای دینی، سرمایه اجتماعی و روحیه مقاومت، از جمله عواملی هستند که در عبور کشور از شرایط دشوار نقش‌آفرینی کرده‌اند. این ظرفیت‌ها در کنار توانمندی‌های علمی و دفاعی، قدرت ایستادگی و استمرار حرکت کشور را افزایش می‌دهند.

گام دوم انقلاب؛ نقشه راه دستیابی به ایران قوی

مخبر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به روند شکل‌گیری مؤلفه‌های قدرت در سال‌های رهبری آیت‌الله خامنه‌ای گفت: تقویت ایران از ابتدای دوره رهبری ایشان، مسیری تدریجی و مبتنی بر تصمیم‌های راهبردی بود که در حوزه‌های مختلف دنبال شد.

وی با تأکید بر اهمیت سیاست‌های ابلاغی و بیانیه گام دوم انقلاب افزود: برای دستیابی به ایران قوی، باید این مسیر را به‌صورت پیوسته دنبال کرد و هر اقدام را در چارچوب برنامه‌ای بلندمدت و مبتنی بر شناخت ظرفیت‌های کشور مورد ارزیابی قرار داد.

مشاور و دستیار رهبر انقلاب با اشاره به دو محور امیدآفرینی و قدرت‌سازی تصریح کرد: روح حاکم بر این مسیر، ایجاد امید در جامعه و افزایش توانمندی‌های کشور است. قدرت ملی تنها به تجهیزات و امکانات محدود نمی‌شود، بلکه تاب‌آوری در برابر فشارها و توان عبور از بحران‌ها نیز از مؤلفه‌های اساسی آن است.

وی در پایان تأکید کرد: دستیابی به ایران قوی، حاصل تلاش مستمر و انباشته‌شدن ظرفیت‌ها در طول زمان است و بیانیه گام دوم انقلاب را می‌توان نقشه راهی برای ادامه این مسیر و تقویت قدرت ملی کشور دانست.