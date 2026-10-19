جوان آنلاین: مارین لوپن رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه اعتراف کرد که تنش های اخیر در این کشور نشان داد فرانسوی ها دیگر به مقامات کنونی اعتماد نداشته و ارزشی برای آنها قائل نیستند.

وی گفت: آنچه که رخ داد باید به عنوان زنگ خطری برای تمام فرانسوی ها در نظر گرفته شود.

لوپن تصریح کرد: ما شاهد یک بحران عمیق در رابطه با اعتماد با حاکمیت هستیم.

روز گذشته وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در پی وقوع ناآرامی‌ها و درگیری‌ها در نقاط مختلف این کشور، ۹۹۷ نفر از نیروهای امنیتی زخمی شده و ۲ هزار و ۳۹۷ نفر نیز بازداشت شده‌اند.

فرانسه طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات اقتصادی و وضعیت خدمات عمومی بوده است.

اعتراضات اخیر فرانسه در ابتدا با محوریت مطالبات دانش‌آموزان و انتقاد از وضعیت مدارس شکل گرفت، اما به‌تدریج با نارضایتی‌های گسترده‌تر اجتماعی و اقتصادی پیوند خورد. افزایش قیمت‌ها، نگرانی از کاهش کیفیت خدمات عمومی و مطالبات مربوط به دستمزد و مستمری از جمله محورهای اعتراضات عنوان شده‌اند.