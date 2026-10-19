کد خبر: 1385639
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

حزب‌الله لبنان: خویشتنداری در برابر تحریکات دولت به پایان رسیده است 

لبنان روزنامه الاخبار نوشت که حزب الله به دولت لبنان درباره ادامه تحریکات علیه مقاومت قاطعانه هشدار داده و تصریح کرده که مرحله خویشتن داری در برابر تحریکات و فشارها به پایان رسیده است.

جوان آنلاین: روزنامه لبنانی الاخبار با اشاره به اینکه برخی از ارکان دولت لبنان مایلند مسیر افزایش فشار بر مقاومت را در پیش بگیرند، نوشت که این فشارها دیگر به کمپین‌های سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه به اقدامات میدانی کشیده شده است.

پس از آنکه قاضی احمد رامی الحاج، دادستان استیناف لبنان از صدور تکذیبیه رسمی درباره احضاریه‌های صادر شده برای دستگاه‌های امنیتی جهت تعقیب مسئولان حزب‌الله و احضار آن‌ها به اتهام ارتباط با پرونده کامیون تسلیحات حزب الله خودداری کرد، تماس‌های صورت‌ گرفته طی دو روز گذشته حامل پیامی روشن از سوی حزب‌الله بود؛ پیامی که نه تنها خطاب به مسئولان سیاسی در نهاد ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری، بلکه خطاب به نیروهای امنیتی و نظامی نیز بود و نسبت به هرگونه اقدام میدانی با هدف بازداشت مسئولان حزب‌الله یا یورش به اماکن مختلف به بهانه ظن استفاده از آن‌ها به عنوان انبارهای تسلیحاتی هشدار داد.

این پیام حاوی سخنان صریحی بود مبنی بر اینکه حزب‌الله در برابر هیچ‌گونه اقدامی از این دست سکوت نخواهد کرد و مرحله خویشتن‌داری در برابر رفتار حاکمیت و دستگاه‌های آن به پایان رسیده است.

با وجود تلاش‌های حزب‌الله برای مهار واکنش‌های مردمی علیه دولت، این جنبش به مقامات در سطوح مختلف اعلام کرده است که ادامه سیاست مدارا دیگر امکان‌پذیر نیست؛ این در حالی است که ایالات متحده از طریق حاکمیت لبنان و دستگاه‌های آن تلاش می‌کند کشور را تحت عنوان خلع سلاح به سمت یک رویارویی داخلی سوق دهد.

در همین رابطه پیش‌بینی می‌شود جوزف عون رئیس جمهور لبنان امروز نشستی را با فرماندهان ارتش، دستگاه‌های امنیتی و نیروهای امنیت داخلی برای بررسی چندین پرونده از جمله مقدمات سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به طرابلس برگزار کند.

روزنامه الاخبار اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته سلسله‌ای از نشست‌ها و تماس‌های فشرده برگزار شده که هدف از آنها کشاندن حاکمیت لبنان به سمت رویارویی داخلی در راستای جلب منافع آمریکایی - سعودی است.

منابع آگاه در این زمینه به آخرین سفر محمد بن عبدالرحمن، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر به لبنان اشاره کرده و یادآور شدند که این سفر تنها به پرونده برق محدود نبوده، بلکه تحولات سیاسی از جمله جایگاه لبنان در مذاکرات در حال جریان میان ایران و آمریکا و خطرات گشودن جبهه جدیدی توسط رژیم صهیونیستی علیه لبنان همزمان با جنگ علیه ایران را نیز دربر گرفته است.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، لبنانی ها
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