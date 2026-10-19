کد خبر: 1385633
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

روزنامه فلسطینی: نتانیاهو برای حفظ قدرت همه چیز را به آتش می‌کشد

نتانیاهو روزنامه «الایام» فلسطین در گزارشی به بررسی تلاش‌ها و اقدامات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای باقی‌ماندن بر کرسی قدرت و نمایش‌های انتخاباتی او با نزدیک‌شدن به انتخابات پنجم آبان «کنست» (پارلمان) پرداخت و نوشت: نتانیاهو دچار هراسی عمیق شده و برای حفظ قدرت حاضر است همه چیز را به آتش بکشد.

جوان آنلاین: نتانیاهو به نخست‌وزیری اسرائیل اعتیاد پیدا کرده و چنان به این مقام معتاد شده است که نمی‌تواند خود را بدون آن تصور کند. برای حفظ آن، و پس از تلاشی هماهنگ برای برکناری او، به مؤثرترین سلاح نزد هواداران راست‌گرای خود متوسل شد و آن سلاح چیزی جز القای ترس مبنی بر وجود خطر و تهدید از هر طرف علیه اسرائیل نیست. نتانیاهو در این میان ادعا می‌کند به‌تنهایی می‌تواند با این خطر ادعایی مقابله ، و امنیت و آسایش اسرائیلی‌ها را فراهم کند.

این رسانه عربی افزود: نتانیاهو در چارچوب پیشبرد این سیاست، به اطراف طولکرم رفت تا عکس بگیرد و با حمله به ساکنان اردوگاه‌های پناهندگان شمال نوار غزه به خود ببالد. او به بالای کوه هرمون رفت و اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای همیشه در سرزمین‌های اشغالی سوریه باقی می‌ماند. نتانیاهو به همراه وزیر چاپلوس (یسرائیل) کاتز (وزیر جنگ) به جنوب لبنان رفت و نوید پیروزی مطلق را داد و از اشغال بخش‌هایی از آن تمجید کرد، گویی یک پیروزی بسیار بزرگ نظامی رقم زده است. او به مرز اردن رفت تا آغاز ساخت دیوار حائل را که از رودخانه اردن در شرق تا ایلات در جنوب امتداد دارد، اعلام کند.

نتانیاهو در اقدامی ساده‌لوحانه و ریاکارانه باهدف کسب رأی دروزی‌ها، ادعا کرد که از طریق تماس تلفنی با احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، مانع قتل‌عام آنها در «سویدا» شده است.

نخست وزیر رژیم اسرائیل در طول مبارزات انتخاباتی خود، بولدوزرها را برای تخریب گسترده خانه‌های فلسطینی‌ها در نقب فرستاد، اقدامی که باعث خشنودی اسموتریچ، بن گویر و پیروان می‌شود. او همچنین یک حماسه جنگی ساختگی در کرانه باختری ارائه داد گویی در یک میدان نبرد هم در روی زمین و هم در زیر زمین به پیروزی رسیده و در این میان، فقط او و وزیر جنگ فرمان‌بردارش قادر به جلوگیری از خطرهای پیش روی این رژیم هستند. او کرانه باختری را با سربازان، مأموران مخفی و شهرک‌نشینان اشباع کرد و به نمایش مضحک قدرت پرداخت و حتی به سرقت درختان زیتون و میوه‌های آنها متوسل شد.

الایام در ادامه نوشت: نتانیاهو با تمام هیاهو، ژست‌ها، لفاظی‌ها و حضورهای مکرر و مداوم تلویزیونی خود، نشان می‌دهد نسبت به آینده بسیار هراسان و نگران است. این‌گونه است که نتانیاهو بدون وجود یک دوربین در مقابلش برای تبلیغات و یک افسر عالی‌رتبه در کنارش، هیچ قدمی در هیچ جهتی برنمی‌دارد و در نهایت، او بخش قابل‌توجهی از بودجه اختصاص‌داده‌شده به بخش‌های دیگر را برای ارتش حواله کرده است؛ ارتشی که نه‌تنها با کمبود پول، پرسنل و تجهیزات دست به گریبان است، بلکه با فقدان شدید دستاوردهای قانع‌کننده نیز رو به رو شده است. این ارتش در هیچ یک از هفت جبهه‌ای که اسرائیل را درگیر خودکرده، نتوانسته است قاطعانه پیروز شود.

برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
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