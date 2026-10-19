صدها تن از دانشگاهیان آلبانیایی خواهان استعفای نخست وزیر شدند

بیش از ۳۰۰ نفر از دانشگاهیان آلبانیایی خواهان استعفای ادی راما و تشکیل دولت موقت شده‌ و «خشونت غیرقابل توجیه پلیس علیه دانشجویان» در جریان اعتراضات ضد دولتی را محکوم کردند.

جوان آنلاین: تارنمای «آلبینین دیلی نیوز» نوشت که دانشگاهیان در این بیانیه‌ نگرانی خود را در مورد نقض حقوق بشر ابراز کرده و از دولت خواستند تا برای کاهش تنش‌ها به خواسته‌های دانشجویان پاسخ دهد.

امضاکنندگان از ماموران پلیس نیز خواستند که استفاده از زور علیه دانشجویان را متوقف کرده و از اجرای دستورهای غیرقانونی سرپیچی کنند که در غیر این صورت مسئولیت چنین اقدام هایی بر عهده آنها خواهد بود.

امضاکنندگان همچنین از هیات‌های دیپلماتیک در تیرانا خواستند تا از حقوق شهروندان دفاع کرده و از معترضان نیز خواستند که از آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی خودداری کنند.

واکنش کمیسیون اروپا به حوادث آلبانی

در همین حال کمیسیون اروپا برخورد خشونت آمیز با اعتراضات و حمله به نهادهای عمومی و خصوصی را محکوم کرد.

در بیانیه مختصر کمیسیون اروپا، استفاده از خشونت در تیرانا و سایر شهرهای آلبانی، از جمله آتش‌سوزی عمدی، حمله به نهادهای دولتی و تخریب اموال عمومی و خصوصی محکوم شده است.

در این بیانیه آمده است: افراد مسئول باید از طریق فرایند قانونی پاسخگو باشند. آزادی تجمع و بیان از حقوق اساسی و ارزش‌های اصلی اروپایی هستند که باید مورد احترام قرار گیرند و به طور مسالمت‌آمیز اعمال شوند.

این بیانیه در حالی منتشر می شود که آلبانی شاهد ششمین روز تظاهرات خونین و خشونت آمیز بوده است. راما درخواست‌ها برای استعفای خود را رد کرده و استدلال می‌کند که مخالفان سیاسی و بازیگران خارجی از اعتراضات برای بی‌ثبات کردن کشور و جلوگیری از ادغام آن در اروپا بهره برداری می‌کنند.