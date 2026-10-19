کد خبر: 1385624
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۶
سیاست » اخبار کلی

پیام قالیباف در پی قهرمانی تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در جهان

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در رقابت های جهانی را تبریک گفت.

جوان آنلاین: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در رقابت های جهانی را تبریک گفت.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال در آمریکا و به اهتزاز درآمدن پرچم پرافتخار ایران بر بلندای این میدان، بار دیگر نام ایران را در جهان طنین‌انداز کرد و بار دیگر نشان داد که قهرمانی‌های پی‌درپی کشتی ایران اتفاقی نیست و حاصل یک مسیر ساخته‌شده، ریشه‌دار و افتخارآفرین است، مسیری که از اراده و ایمان آغاز می‌شود، با دانش، تمرین و ممارست صیقل می‌خورد و با غیرت و شجاعت در میدان رقابت، به فتح قله‌های افتخار می‌انجامد. تداوم قهرمانی‌های کشتی ایران، روایت ملتی است که قهرمان می‌پرورد و جوانانی که برای سربلندی نام ایران، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

شما در حالی پرچم پرافتخار ایران را در خاک آمریکا به اهتزاز درآوردید که آنها رویای حذف نام سرزمین شما از نقشه را در خیال خام خود داشتند و مبارزه غیورانه شما آنها را مجبور کرد به آن نام و پرچم مقدس احترام بگذارند. با علم و عمل حریفان را پشت سر گذاشتید و سنگری را با سلاح ورزش فتح کردید که ثمره‌اش، طنین‌انداز شدن سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران در سرزمین‌شان بود، لحظاتی آفریدید که دنیا در برابر عظمت نام ایران به احترام برخاست. این، تنها یک پیروزی ورزشی نیست، جلوه‌ای از اقتدار ملتی است که فرزندانش در هر میدان، با هر ابزار و در هر عرصه‌ای، می‌توانند جهان را به احترام وادارند، همان‌گونه که تمامی سربازان این سرزمین با ایستادگی و فداکاری، عزت و سربلندی ایران را پاس داشته و جهان را در مقابل ایران سرافراز به تعظیم درمی‌آوردند.

این پیروزی بزرگ را به شما پهلوانان، خانواده‌های سربلندتان و ملت بزرگ ایران تبریک می‌گویم و از تلاش‌های بی‌وقفه شما افتخار آفرینان، مربیان، کادر فنی و مدیریت فدارسیون کشتی و همه دست‌اندرکارانی که با برنامه‌ریزی، دانش، تلاش بی وقفه و مجاهدت، زمینه این افتخار را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

برچسب ها: قالیباف ، محمد باقر قالیباف ، کشتی
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