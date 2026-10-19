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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

تجمع پایتخت‌نشینان اسپانیا در حمایت از محاکمه نتانیاهو در دادگاه کیفری بین‌المللی

اسپانیا جمعی از شهروندان و نمایندگان نهادهای حامی فلسطین در مادرید، پایتخت اسپانیا، در اعتراض به جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه تجمع کردند و محاکمه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم در دادگاه کیفری بین‌المللی را خواستار شدند.

جوان آنلاین: ده‌ها نفر در اعتراض به وضعیت جنگ و در حمایت از مردم فلسطین، در مقابل موزه «رینا سوفیا» در پایتخت اسپانیا تجمع کردند.

این گردهمایی به مناسبت راه‌اندازی کارزار «(ارجاع) نتانیاهو به دادگاه کیفری» توسط پلتفرم «جنگ را متوقف کنید» (Parar La Guerra) برگزار شد و نمایندگان متعددی از تشکل‌ها و نهادهای حامی مردم فلسطین در آن حضور داشتند.

این تجمع اعتراضی با حضور چهره‌های برجسته حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا (PSOE) و قرائت بیانیه‌ای در محکومیت اقدامات رژیم اسرائیل در غزه همراه شد؛ بیانیه‌ای که از دولت آینده می‌خواهد حمایت همه‌جانبه از دیوان کیفری بین‌المللی داشته باشد.

این پلتفرم در بیانیه خود از نامزدهایی که در انتخابات سراسری ۲۹ نوامبر (هشتم آذر) شرکت می‌کنند، درخواست کرد تا تعهدات خود را در خصوص احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه، دفاع از مردم فلسطین و مطالبه‌ مسئولیت‌پذیری در قبال جنایات رخ داده در منطقه روشن کنند.

خوانن کونیات سخنگوی پلتفرم «جنگ را متوقف کنید» در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: ما از دولتی که از صندوق‌های رای بیرون می‌آید و همچنین از گروه‌های پارلمانی در کنگره نمایندگان می‌خواهیم که پشتیبانی قاطعی از دادگاه کیفری بین‌المللی به عمل آورند؛ و این مساله می‌تواند بسیار فراتر از اقدامات انجام‌شده تا به امروز باشد؛ چه از نظر منابع، چه در زمینه کارشناسانی که می‌توانند ارائه شوند، و چه در رهبری تعهد تمامی کشورهای اتحادیه اروپا برای اجرای حکم جلب [نتانیاهو].

وی همچنین با تقدیر از تلاش‌های «صدها هزار روزنامه‌نگار»، به ویژه «آن دسته از همکارانی که جان خود را از دست دادند» و همچنان «ابعاد این نسل‌کشی را به تصویر می‌کشند»، تاکید کرد که وضعیت غزه «باید کماکان در رسانه‌ها بازتاب یابد».

مساله فلسطین همواره یکی از موضوعات بسیار حساس برای افکار عمومی در اسپانیا بوده است. از سوی دیگر، دولت پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا، که اکنون در آستانه انتخاباتی حساس قرار دارد، در سال‌های گذشته به یکی از حامیان سرسخت آرمان فلسطین و از صداهای اصلی منتقد اقدامات رژیم صهیونیستی در سطح اروپا تبدیل شده است.

تجمع اخیر در مادرید به روشنی نشان می‌دهد که جامعه مدنی و شهروندان اسپانیایی از همین‌جا به دنبال حفظ این حساسیت، اعمال فشار بر جریان‌های سیاسی و دریافت تضمین‌های عملی از نامزدها هستند تا اطمینان حاصل کنند که دولت آینده این کشور نیز موضعی قاطع در دفاع از مردم فلسطین و حمایت از نهادهای حقوقی بین‌المللی اتخاذ خواهد کرد.

برچسب ها: اسپانیا ، نتانیاهو ، اسرائیل
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