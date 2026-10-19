باراک اوباما رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا در واکنش به یورش ماموران فدرال به خانه ایلهان عمر نماینده دموکرات کنگره، دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا را به هدف قرار دادن گزینشی مخالفان سیاسی متهم کرد و هشدار داد که عادی شدن چنین اقداماتی می‌تواند به تهدیدی برای دموکراسی آمریکا تبدیل شود.

جوان آنلاین: باراک اوباما رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا در بیانیه‌ای کم‌سابقه از دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به دلیل هدف قرار دادن مخالفان سیاسی خود انتقاد کرد. این انتقاد به‌ویژه در واکنش به آغاز تحقیقات فدرال درباره ایلهان عمر نماینده دموکرات ایالت مینه‌سوتا در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شد.

اوباما در بیانیه‌ای مفصل که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، گفت: یکی از اصول اساسی دموکراسی آمریکا این است که دولت نمی‌تواند صرفا به دلیل باورهای سیاسی یا اظهارات افراد، آنها را به‌طور گزینشی هدف قرار دهد. اما دقیقا همین کاری است که دولت ترامپ با ایلهان عمر نماینده کنگره از ایالت مینه‌سوتا انجام می‌دهد.

ام‌اس‌ناو نوشت: این اظهارات پس از آن مطرح شد که ماموران فدرال هفته گذشته به خانه عمر در واشنگتن یورش بردند و لپ‌تاپ، تلفن همراه، گذرنامه و همچنین تعدادی دفترچه و سند مرتبط با وضعیت مهاجرت او و خانواده‌اش را ضبط کردند.

اوباما گفت: برای درک اینکه چرا این اقدام تا این اندازه تکان‌دهنده است، باید واقعیت‌ها را دانست. ایلهان عمر در ۱۲ سالگی به همراه پدرش وارد این کشور شد.

او با اشاره به اینکه عمر و پدرش پنج سال پس از ورود از سومالی تابعیت آمریکا را دریافت کردند، این موضوع را یادآور شد.

ام‌اس‌ناو افزود: دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، در اظهارات تند خود علیه دموکرات‌ها بارها ایلهان عمر را هدف حمله قرار داده است. اوباما از این نماینده دموکرات به عنوان «یکی از سرسخت‌ترین منتقدان دولت ترامپ» یاد کرد.

ترامپ عمر را «زباله» خوانده و به‌طور کلی از سومالیایی‌ها انتقاد کرده است. جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز به این حملات پیوسته و در ماه مارس(فروردین ماه) بدون ارائه شواهد مدعی شده بود که عمر «قطعا علیه ایالات متحده مرتکب تقلب مهاجرتی شده است».

ژانین پیرو دادستان فدرال آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد دفتر او در حال بررسی تخلفات احتمالی مرتبط با اظهارنامه‌های مالی عمر است. با این حال، در حکم بازرسی که مجوز ضبط وسایل این نماینده را صادر کرده بود، به تخلفات احتمالی مرتبط با مهاجرت اشاره شده بود، نه مسائل مالی.

این شبکه نوشت: وکلای عمر خواستار بازگرداندن فوری تمام اموال ضبط‌شده او شده‌اند.

عمر تاکنون به ارتکاب هیچ جرمی متهم نشده و هرگونه تخلف را رد کرده است. او دولت ترامپ را به «ارعاب سیاسی» متهم کرده است.

اوباما روز یکشنبه در ادامه بیانیه خود نوشت: ماموران فدرال به خانه او یورش برده‌اند، اسناد شخصی‌اش را ضبط کرده‌اند و تلفن او را گرفته‌اند، آن هم برای یافتن مدرکی که وجود ندارد و قرار است پس از ۲۰ سال به نحوی پرونده آنها را تقویت کند. به این موضوع فکر کنید. تمام قدرت دولت فدرال علیه یک مقام منتخب قانون‌مدار به کار گرفته شده است، فقط به این دلیل که او جرات کرده است از رئیس‌جمهوری انتقاد کند.

ام‌اس‌ناو ادامه داد: این بازرسی تنها چند هفته پیش از انتخابات سرنوشت‌ساز میان‌دوره‌ای آمریکا انجام شد. اظهارات اوباما در حالی مطرح می‌شود که او خود را برای حضور در ایالت میشیگان در آخر هفته آینده آماده می‌کند تا با استفاده از نفوذ و محبوبیتش، از عبدل السید نامزد دموکرات‌ها برای مجلس سنا، و جوسلین بنسون نامزد این حزب برای فرمانداری حمایت کند.

رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا در پایان افزود: این واقعیت که هر رئیس‌جمهور یا دولتی حاضر است به چنین تلاش‌های آشکاری برای ارعاب یک فرد دست بزند، باید همه آمریکایی‌ها را خشمگین کند، فارغ از اینکه درباره دیدگاه‌های سیاسی ایلهان عمر چه نظری دارند. زیرا اگر این رفتار به رویه‌ای عادی تبدیل شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم به او محدود خواهد ماند یا روسای‌جمهور آینده، از هر دو حزب، دست به اقدام مشابه نخواهند زد.