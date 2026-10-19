یورش گسترده نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری

منابع خبری گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی به روستای تلفیت در جنوب نابلس یورش برده و همزمان وارد چند منطقه دیگر در کرانه باختری شده‌اند.

جوان آنلاین: در قلقیلیه نیروهای اشغالگر از سمت ایست بازرسی شمالی وارد شهر شدند و در ادامه به محله نزال یورش برده و یک منزل فلسطینی را مورد تفتیش قرار داده‌اند.

در شرق طولکرم نیز نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک عنبتا یورش برده و یک منزل را بازرسی کرده‌اند.

در جنین، نیروهای اشغالگر وارد چند محله شهر شده و عملیات نظامی خود را در مناطق مختلف ادامه داده‌اند.

در جنوب الخلیل نیز اردوگاه الفوار هدف یورش نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

اشغالگران ضمن تفتیش منازل، عملیات گسترده بازداشت و یورش را در داخل اردوگاه انجام داده‌اند.

همچنین نیروهای رژیم صهیونیستی به اردوگاه عین‌ السلطان در شمال شهر اریحا یورش برده‌اند.

در شرق نابلس نیز یورش نظامیان به روستای کفر قلیل ادامه یافته و نیروهای اشغالگر شماری از منازل فلسطینیان را مورد تفتیش قرار داده‌اند.