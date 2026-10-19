نامزد دموکرات سنای آمریکا: جنگ علیه ایران احمقانه بود

«عبدالرحمن محمد السید» نامزد حزب دموکرات برای مجلس سنای آمریکا از ایالت میشیگان در اظهاراتی جنگ تجاوزکارانه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران را احمقانه خواند و تاکید کرد: در واقع تنها یک نفر در کل دنیا وجود دارد که از ۴۰ سال پیش در پی کشاندن ما به این جنگ بود؛ بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر (رژیم) اسرائیل است و سرانجام فرد احمقی را یافته که حاضر به انجام این کار شده است.

جوان آنلاین: السید در یک رویداد تبلیغاتی در جمع هوادارانش با بیان اینکه تعرفه‌ها و تجاوز علیه ایران نمونه‌هایی از تصمیماتی هستند که هزینه‌های مردم آمریکا را افزایش داده و موجب بی‌ثباتی در این کشور شده‌اند، افزود: سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ در قبال کانادا یک پروژه تعرفه‌ای پرهزینه است که رئیس جمهور ایالات متحده برای مطرح کردن خودش آن را در پیش گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مخالفان سیاسی‌اش بر نام و اعتقادات مذهبی او تمرکز می‌کنند تا توجه رای‌دهندگان را از مسائلی همچون قیمت بنزین و مواد غذایی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و برخورداری از هوای پاک و آب سالم منحرف کنند، یادآور شد: نام و اعتقادات مذهبی من دلیل آن نیست که شما توان خرید بنزین یا مواد غذایی را ندارید یا نمی‌توانید به پزشک مراجعه کنید بلکه سیاست‌های آنهاست که باعث این وضعیت شده است.

این نامزد دموکرات در ادامه با انتقاد از افزایش هزینه سوخت در ایالات متحده خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک راننده کامیون باید حدود یک هزار و ۲۰۰ دلار بپردازد و این هزینه‌ها بر اثر سیاست‌هایی افزایش یافته‌اند که زندگی مردم آمریکا را دشوارتر می‌کنند.