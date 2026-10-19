جوان آنلاین: نیوسام که در نیوهمپشایر فعالیت سیاسی دارد و از او به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا یاد می‌شود، در گفت وگو با «واشنگتن اگزمینر» این اظهارات را مطرح کرد.

وی افزود که این موضع در حال تبدیل شدن به دیدگاهی فراگیرتر در حزب دموکرات است.

نیوسام در توضیح این موضع به حملات شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی و سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

به گزارش ایرنا، برنی سندرز سناتور مستقل آمریکایی از ایالت ورمونت پیش تر در پیامی نسبت به نادیده گرفته شدن جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان هشدار داده و تاکید کرده بود: کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل باید متوقف شود.