سفارتخانه‌های آمریکا در کویت، بحرین، اردن، عراق، لبنان و قطر درباره احتمال تشدید جنگ و تهدید منافع آمریکا در منطقه هشدار دادند.

جوان آنلاین: سفارتخانه‌های آمریکا در کویت، منامه و اَمان با صدور هشدارهای امنیتی، از شهروندان آمریکایی حاضر در کویت، بحرین، اردن و همچنین قدس خواستند نسبت به احتمال تشدید درگیری‌ها در منطقه هوشیار باشند.

سفارتخانه‌های آمریکا در لبنان، عراق و قطر نیز با صدور هشدارهای امنیتی جدید از اتباع خود خواستند جوانب احتیاط را رعایت کنند.

بر اساس این هشدارها، احتمال تشدید جنگ میان عربستان سعودی و ارتش یمن و همچنین احتمال هدف قرار گرفتن منافع آمریکا از سوی ایران و گروه‌های هم‌پیمان آن مطرح شده است.

این هشدارها در حالی صادر می‌شود که نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه تنش‌ها و پیامدهای امنیتی آن برای منافع آمریکا در منطقه افزایش یافته است.