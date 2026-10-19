موج بارشی در راه کشور/ بارندگی و صاعقه در ۱۸ استان

سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی به کشور،‌بارندگی، وزش باد و صاعقه در ۱۸ استان تا روز جمعه خبر داد.

جوان آنلاین: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی با عبور امواج تراز میانی جو از نوار شمالی کشور و فعالیت سامانه‌های بارشی طی روزهای آینده بخش‌هایی از کشور شاهد افزایش ابر، رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید خواهند بود.

امروز دوشنبه برای برخی مناطق غرب کشور، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز افزایش ابر، رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است، ضمن این‌که در سواحل دریای خزر وزش باد و کاهش نسبی دما روی می‌دهد.

در ساعات بعدازظهر امروز در بخش‌هایی از مرکز و جنوب کشور از جمله اصفهان، چهارمحال و بختیاری، شمال فارس، غرب یزد، جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. در مناطق مستعد نیز خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

سه‌شنبه وزش باد در شرق کشور به‌ویژه منطقه زابل افزایش می‌یابد و در مناطق یادشده، افزایش ابر و بارندگی در برخی ساعات ادامه خواهد داشت.

چهارشنبه و پنجشنبه با عبور سامانه بارشی از غرب کشور در شمال غرب، برخی مناطق غرب، سواحل دریای خزر، غرب اصفهان و شمال فارس، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در نوار شمالی کشور وزش باد و کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

جمعه در بخش‌هایی از سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، همچنین استان‌های مرکزی، قم، اصفهان، شمال فارس و غرب یزد، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. در مناطق مستعد، احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد. دریای خزر از بعدازظهر امروز تا ظهر چهارشنبه و تنگه هرمز تا روز سه‌شنبه مواج هستند.