جوان آنلاین: «دونالد ترامپ»، رئیس دولت تروریستی آمریکا، در ادامه لفاظی‌های توهم‌آمیز خود مدعی شد که پیشرفت‌هایی در مذاکرات صلح اوکراین حاصل شده و او نمی‌خواهد کاری کند که مسکو میز مذاکره را ترک کند.

ترامپ در بخش دیگری از این سخنانِ از پیش‌باخته، با ادعایی بی‌پایه مدعی شد: روسیه کمک چندانی به جمهوری اسلامی ایران نمی‌کند و می‌خواهم این وضعیت دست‌نخورده باقی بماند!؛ ادعایی گستاخانه که بیش از هر چیز، سرخوردگی کاخ سفید از شکست تحریم‌ها و ناکامی در متوقف کردن همگرایی راهبردی میان ایران و شرکایش را عیان می‌کند.

رئیس دولت تروریستی آمریکا همچنین با حمله‌ای آشکار به مهره دست‌نشانده خود در کی‌یف، اعتراف کرد که حملات زلنسکی به پالایشگاه‌های سوخت روسیه، بازارهای جهانی انرژی را به آشوب کشیده و اوکراین با وجود دریافت انبوهی دلار از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی، به بازیگری غیرقابل‌کنترل و جنگ‌طلب تبدیل شده است؛ اعترافی خفت‌بار که زوال و شکست پی‌درپی سیاست‌های مداخله‌جویانه واشنگتن در عرصه جهانی را گواهی می‌دهد.