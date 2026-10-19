به دنبال حادثه دو هفته پیش ربایش هواپیمای «فلای دبی»، دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی این بار با دیدن نشانه‌ای از تابعیت قطری در داده‌های یکی از خلبانان «ویز ایر» به آماده‌باش کامل رفتند.

جوان آنلاین: منابع عبری از آماده‌باش امنیتی گسترده در دستگاه‌های رژیم صهیونیستی پس از مشکوک شدن به یکی از خلبانان پرواز شرکت مجارستانی «ویز ایر» خبر دادند؛ پروازی که قرار بود از لندن به سرزمین‌های اشغالی بیاید.

سازمان پخش رژیم صهیونیستی «کان» شام یکشنبه گزارش داد که دستگاه‌های امنیتی وزارت حمل‌ونقل این رژیم آماده شده بودند تا از ورود یک فروند هواپیمای شرکت «ویز ایر» مجارستانی، پرواز از لندن، به حریم هوایی سرزمین‌های اشغالی جلوگیری کنند؛ علت این اقدام، اشتباه در داده‌های یکی از خلبانان بود که گمان می‌رفت دارای تابعیت قطری است.

بر اساس گزارش تلویزیون رژیم صهیونیستی، این اقدام در چارچوب «درس‌آموزی» از ماجرای تلاش برای ربایش یک فروند هواپیمای شرکت «فلای دبی» انجام شد؛ رخدادی که در مدت اخیر فضای امنیتی و روانی حاکم بر صنعت حمل‌ونقل هوایی اسرائیل را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

گزارش‌ها حاکی است که شک اولیه پس از برخاستن هواپیما ایجاد شد؛ زمانی که داده‌های خدمه پرواز به نظام «ملان» ارسال شد. نظام «ملان» سامانه‌ای ویژه است که به دستگاه‌های امنیتی اجازه می‌دهد هویت مسافران و خدمه پرواز را بررسی کنند.

داده‌های مسافران دست‌کم ۲۴ ساعت پیش از پرواز به این نظام می‌رسد، اما داده‌های خدمه پس از بسته‌شدن درهای هواپیما ارسال می‌شود تا شرکت‌های هواپیمایی بتوانند تغییرات خدمه یا مسائل عملیاتی را اعمال کنند.

به گزارش کان، پس از کشف داده‌های مشکوک، وزارت حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی فوراً با شرکت هواپیمایی تماس گرفت تا اطلاعات را راستی‌آزمایی کند. بازبینی بعدی نشان داد که شرکت داده‌های خلبان را به‌طور سهوی اشتباه وارد کرده است؛ همین اشتباه باعث شد شک اولیه برطرف شود و هواپیما اجازه فرود در سرزمین‌های اشغالی را بگیرد.

این رخداد، در شرایطی که مراجع امنیتی این رژیم پس از حادثه «فلای دبی» با حساسیت بیشتری پروازها را رصد می‌کنند، نشان می‌دهد یک خطای ساه در نظام بررسی داده‌های مسافران و خدمه تا چه اندازه موجی از آماده باش امنیتی و توقف یا تغییر مسیر پروازها را برای اسرائیل ایجاد می‌کند.

در همین حال، منابع اسرائیلی و مقامات بلغارستانی شب گذشته از تغییر مسیر یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اتریش خبر دادند که از تل‌آویو به مقصد وین در پرواز بود.

این هواپیما عصر یکشنبه پس از دریافت گزارش تهدید بمب‌گذاری، مسیر خود را تغییر داد و در صوفیه، پایتخت بلغارستان، به زمین نشست.

هواپیمای مذکور با شماره پرواز OS۸۲ و از نوع ایرباس A۳۲۰ بود که از فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو به پرواز درآمده بود و به دلیل یک تماس تلفنی ناشناس مبنی بر وجود شیء مشکوک در داخل هواپیما، به سمت صوفیه تغییر مسیر داد.

بر اساس گزارش‌ها، مقامات اتریشی تماسی از وین دریافت کرده بودند که در آن گزارش شده بود یک شیء مشکوک در هواپیما وجود دارد.

به دنبال این تماس، به خلبان دستور داده شد تا در صوفیه فرود آید و هواپیما مورد بازرسی دقیق توسط نیروهای امنیتی قرار گیرد.

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که این حادثه در داخل یا نزدیک حریم هوایی این رژیم رخ نداده و بنابراین در این ماجرا دخالتی نداشته و نیازی به اقدام از سوی آن‌ها نبوده است.

گفتنی است این حادثه در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته نیز دو گزارش ناشناس درباره وجود بمب در پروازهای خطوط هوایی دلتا از نیویورک به سرزمین‌های اشغالی دریافت شده بود که هر دو مورد کذب از آب درآمدند. این رویداد همچنان در حال بررسی است و جزئیات بیشتری از سوی مقامات منتشر نشده است.