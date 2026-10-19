مخالفت ماکرون با استعفای وزیر کشور فرانسه

کاخ ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرد، ماکرون با رد درخواست استعفای وزیر کشور، وی را در سمت خود ابقا کرد.

جوان آنلاین: کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با رد استعفای لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، به او ماموریت داد تا کاستی‌هایی را که منجر به بروز خشونت‌های اخیر در سراسر این کشور شده است، شناسایی کند.»

به نقل از پایگاه خبری اکونیوز، در بخش دیگری از این بیانیه همچنین آمده است، ماکرون به نونیز اعلام کرد: «شرایط موجود ایجاب می‌کند که رهبری نیروهای امنیتی همچنان تداوم یابد. البته تدابیر اتخاذ شده برای حفظ نظم، جهت مقابله با هرج‌ومرج مناسب نبودند.»

این اقدام در حالی صورت گرفته که فرانسه از روزهای گذشته با موجی از اعتراضات و واکنش‌هاش خشونت‌آمیز پلیس علیه معترضان و دستگیری بیش از ۱۰۰۰ نفر از معترضان روبرو بوده است.