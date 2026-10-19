واکنش یمن به پیشنهاد الازهر درباره تشکیل کمیته میانجیگر

جوان آنلاین: عبدالملک العجری عضو تیم مذاکره کننده یمن تاکید کرد که درخواست الازهر مصر برای تشکیل کمیته میانجیگر با حضور حکمای امت اسلامی با هدف پایان دادن به درگیری های منطقه تنها یک بیانیه صرف نیست بلکه صدای وجدان امت در دوران بی ارزش دانستن نظر عقلا است.

وی اضافه کرد: تشکیل کمیته مذکور به مثابه گام عملی است که باید از آن حمایت شود.

احمد الطیب شیخ الازهر مصر روز گذشته خطاب به برادران در کشورهای عربی و اسلامی خواهان توجه به روحیه برادری و روابط دینی و خونی و همچنین در پیش گرفتن مسیر تدبیر و زبان گفتگو شد.

وی بر ضرورت توقف فوری تمام اقدامات جنگ طلبانه که جان بی گناهان را هدف قرار می دهد تاکید کرد.

الطیب تصریح کرد که پیشنهاد می کند یک کمیته میانجیگر به صورت فوری با حضور حکمای امت اسلامی برای پایان دادن به اختلافات میان امت و تقویت قدرت و حاکمیت کشورهای عربی تشکیل شود.

وی بر آمادگی خود برای حمایت از این کمیته تاکید کرد و گفت که مطمئن است همه طرف ها از تدبیر لازم برخوردار هستند و می توانند اختلافات را کنار گذاشت و به درگیری ها در منطقه پایان دهند.