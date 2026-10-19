یک روزنامه نگار آمریکایی درباره نگاه مردم آمریکا به رئیس جمهور اوکراین گفت از نظر آنها ولودیمیر زلنسکی یک گدای مزاحم است.

جوان آنلاین: «سارا بیلز» روزنامه‌نگار آمریکایی و بنیان‌گذار پروژه دی‌دی ژئوپلیتیک در مصاحبه با ریانووستی گفت: نگاه شهروندان آمریکا به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به‌ویژه پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، منفی‌تر شده و برخی آمریکایی‌ها او را فردی وابسته به کمک‌های واشنگتن می‌دانند.

بیلز گفت: برخی آمریکایی‌ها زلنسکی را یک گدای مزاحم و عروسک خیمه‌شب‌بازی می دانند.

این روزنامه‌نگار آمریکایی افزود مردم آمریکا از طولانی شدن جنگ اوکراین خسته شده اند.

جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و کی‌یف و مسکو حملات پهپادی و موشکی علیه یکدیگر را افزایش داده اند.

جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی بود که کمتر از ۲۴ ساعت به این جنگ پایان خواهد داد. تداوم جنگ در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ، به شدت وجهه ترامپ را خراب کرده و ادعاهایش را بی اعتبار کرده است.