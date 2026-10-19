جوان آنلاین: یائیر لاپید رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی تاکید کرد که سند امنیتی مطرح شده از سوی نتانیاهو فاقد راهبرد امنیتی واقعی بوده و در واقع تلاش برای سرپوش گذاشتن بر شکست های کابینه وی به ویژه عملیات طوفان الاقصی است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که نتانیاهو مانع تشکیل کمیته رسمی حقیقت یاب در خصوص شکست های عملیات ۷ اکتبر و گسترش توافقنامه های عادی سازی روابط می شود.

لاپید تصریح کرد: سند رونمایی شده از سوی نتانیاهو با سیاست های وی به ویژه تشویق فرار یهودیان حریدی از ارتش، ضربه زدن به روابط خارجی اسرائیل و تقویت شکاف های داخلی در تضاد است. این سند سطحی و عجیب است و انگار از طریق نسخه رایگان یک چت بات نوشته شده است.

لازم به ذکر است یک هفته مانده به انتخابات رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم با انتشار سند سه صفحه ای، توهمات خود را در خصوص به اصطلاح امنیت این رژیم مطرح کرده و خواهان انجام حملات پیش دستانه، گسترش مناطق به اصطلاح حائل و تقویت توان نظامی اسرائیل شد.

وی ایران را در رأس اولویت های امنیتی خود دانست و مدعی شد که رژیم آماده انجام حملات پیش دستانه است. نتانیاهو همچنین مدعی شد که رژیم صهیونیستی توانسته با جنگ افروزی علیه نوار غزه، یمن، لبنان و ایران، محور مقاومت و خطر هسته ای علیه این رژیم را از بین ببرد.