جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از اصابت نفتکش متخلف با مین در جنوب تنگه هرمز خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

یک فروند نفتکش متخلف با اصابت به یک مین دریایی در محدوده جنوب تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی در موتورخانه گردید.

این کشتی که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت تمامی سامانه های موقعیت یاب و ناوبری خود را از مبداء حرکت خاموش کرده و بدون توجه به مقررات تنگه هرمز در تلاش برای عبور از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه، دچار این سانحه گردید.

نیروی دریایی سپاه اعلام می کند: در صورتی که کشتی های متردد در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس سامانه های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کنند، با آنها به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.