۲۳۹۷ نفر از معترضان در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شدند

وزارت کشور فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: در جریان اعتراضات اخیر در پاریس و شهرهای مختلف ۲۳۹۷ نفر بازداشت و ۹۹۷ نفر از ماموران پلیس و ژاندارمری مجروح شده‌اند که وضعیت هفت نفر از آنها وخیم است.

جوان آنلاین: در بیانیه وزارت کشور فرانسه آمده است: در جریان این اعتراضات همچنین حدود یک هزار و ۵۰۰ فروشگاه و واحد تجاری آسیب دیده‌اند.

دولت فرانسه پیش‌تر خسارت اعتراضات اخیر این کشور را صدها میلیون دلار برآورد کرده بود.

روزنامه فرانسوی لوفیگارو پیش تر در گزارشی در این باره نوشت: تجمعات ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) علیه افزایش هزینه‌های زندگی در شماری از شهرهای فرانسه به درگیری‌های خیابانی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و غارت فروشگاه‌ها انجامید.

بر اساس گزارش لو فیگارو، فروشگاه‌ها در شهرهایی مانند پاریس، مارسی، لیون، بوردو، نانت و نیس هدف غارت و تخریب قرار گرفتند. در شهر نیس، شماری از مغازه‌ها غارت شدند و در برخی مناطق پاریس نیز خودروها و سطل‌های زباله به آتش کشیده شدند.