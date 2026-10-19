رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به عزم و اراده رهبری، ملت، مسئولان و نیروهای مسلح به دشمن هشدار داد: آزموده را آزمودن خطاست؛ ما برای تصمیم‌های احمقانه شما لحظه شماری می کنیم.

جوان آنلاین: رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا خطاب به سران دشمن آمریکایی - صهیونی گفت: شعارهایی که می دهید، اگر می توانستید تاکنون به آن عمل کرده بودید. در هر یک از جنگ‌های قبلی، با شعار سرنگونی جمهوری اسلامی، تجزیه و نابودی ایران وارد جنگ شدید؛ در حالی که امروز خود در حال نابودی و سرنگونی هستید و ایران قدرتمند همچنان استوار ایستاده است.

وی افزود: رئیس جمهور آمریکا دیگر پیر شده و توان بلند شدن از جای خود را ندارد، جامعه آمریکایی و ساکنان سرزمین‌های اشغالی به خوبی می دانند که شما ضعف‌های جدی و اساسی دارید و باید بدانید که خطای محاسباتی بعدی، پاسخ‌هایی متفاوتتر و شدیدتر از گذشته را در بر خواهد داشت.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با اشاره به عزم و اراده رهبری، ملت، مسئولان و نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی به دشمن هشدار داد: شما این عزم و اراده را بارها آزموده اید و آزموده را آزمودن خطاست؛ ما برای تصمیم‌های احمقانه شما لحظه شماری می کنیم. صدای غرش بعدی بسیار نزدیکتر، ویران کننده تر و غیرقابل رهگیری خواهد بود.