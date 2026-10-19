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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۲:۳۶
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«باتلاق یانکی‌ها»  مستندی درباره جنگ و روایت‌های آن‌

1 نمی‌توان صرفاً با تکیه بر برتری نظامی و قدرت هوایی، درباره نتیجه یک جنگ تصمیم گرفت و تصور کرد که می‌توان کشوری را به راحتی وادار به تسلیم کرد. 

نمی‌توان صرفاً با تکیه بر برتری نظامی و قدرت هوایی، درباره نتیجه یک جنگ تصمیم گرفت و تصور کرد که می‌توان کشوری را به راحتی وادار به تسلیم کرد. 
علیرضا صمدی، کارگردان مستند «باتلاق یانکی‌ها»، با تشریح ایده شکل‌گیری این اثر گفت: این مستند درباره جنگ تحمیل‌شده امریکا به ایران است و ایده ساخت آن از زمانی شکل گرفت که با وجود حجم گسترده بمباران‌ها، ایران همچنان توانایی اداره کشور، پاسخ‌گویی به حملات و تأثیرگذاری بر روند جنگ را داشت. 
وی افزود: در روز‌های نخست جنگ، فضای تبلیغاتی امریکا به‌گونه‌ای بود که گویی کار ایران به‌زودی تمام می‌شود و کشور به سمت سقوط و تسلیم پیش می‌رود، اما با گذشت زمان، چنین اتفاقی رخ نداد و حتی اهداف مطرح‌شده از سوی امریکا نیز تغییر کرد. همین مسئله این پرسش را مطرح می‌کرد که چگونه جنگی که قرار بود با پیروزی سریع به پایان برسد، می‌تواند به وضعیتی تبدیل شود که طرف آغازکننده جنگ با چالش‌های جدی روبه‌رو شود. 
صمدی با تأکید بر اینکه پیروزی نظامی الزاماً به معنای تحقق اهداف سیاسی نیست، تصریح کرد: حرف اصلی مستند را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: ایران، عراق یا افغانستان نیست. امریکا در گذشته تجربه جنگ در کشور‌هایی مانند عراق و افغانستان را داشته است، اما صرف برخورداری از قدرت نظامی برتر به این معنا نیست که می‌توان اهداف سیاسی را نیز به‌سادگی محقق کرد. محاسبات اشتباه درباره یک کشور می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای طرف مقابل به همراه داشته باشد. 
کارگردان «باتلاق یانکی‌ها» با اشاره به رویکرد محتوایی این اثر اظهار کرد: برای ما مهم بود که جنگ را فقط از زاویه تعداد بمباران‌ها و قدرت تسلیحاتی طرفین بررسی نکنیم، بلکه ببینیم این جنگ تا چه اندازه به اهدافی که برای آن تعریف شده بود، نزدیک شده است. به همین دلیل، تلاش کردیم در بررسی تحولات جنگ تا جای ممکن از منابع غیرایرانی و رسانه‌های معتبر غربی استفاده کنیم. 
وی ادامه داد: «باتلاق یانکی‌ها» از این منظر، آینه‌ای در برابر غرب است تا مشخص شود رسانه‌ها و منابع غربی درباره این جنگ چه گفته‌اند، چه اهدافی مطرح بوده و با چه واقعیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند. مخاطب در این شیوه روایت، صرفاً با تحلیل سازندگان مواجه نیست، بلکه می‌تواند گزارش‌ها و اظهارنظر‌های رسانه‌های غربی را نیز ببیند و درباره آنها قضاوت کند. این رویکرد می‌تواند برای مخاطبانی که نسبت به روایت رسانه‌های داخلی نیز پرسش یا تردید دارند، جذاب باشد. 
صمدی در پایان با اعلام خبر تکمیل مستند گفت: نسخه نهایی «باتلاق یانکی‌ها» به‌تازگی آماده شده است و زمان پخش تلویزیونی آن به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امریکا ، جنگ ، کارگردان
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