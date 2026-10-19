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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۲:۳۱
ورزش » ساير
شهربابک مسیر صدرنشینی پرسپولیس

استقلال – گل‌گهر، نبرد آسیایی‌های لیگ

1 پرونده هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر در حالی عصر امروز با برگزاری سه دیدار بسته می‌شود که مس شهربابک ساعت ۱۵:۳۰ میزبان پرسپولیس است، تیمی که برای صدرنشینی دوباره محکوم به برد است
دنیا حیدری

جوان آنلاین: پرونده هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر در حالی عصر امروز با برگزاری سه دیدار بسته می‌شود که مس شهربابک ساعت ۱۵:۳۰ میزبان پرسپولیس است، تیمی که برای صدرنشینی دوباره محکوم به برد است. در ادامه فجرسپاسی ساعت ۱۶:۴۵ از پیکان پذیرایی می‌کند و دست‌آخر نیز گل‌گهر ساعت ۱۷:۴۵ در ورزشگاه شهدای شهرقدس به میهمانی استقلال می‌رود. 
تساوی بدون گل مقابل خیبر با وجود امید گل ۲۲/۲، ثبت ۱۳ شوت در مجموع و پنج کرنر، بار دیگر نشان داد در پرسپولیس فاصله زیادی میان خلق موقعیت و استفاده از آن وجود دارد. به همین دلیل است که سرخ‌ها با وجود مالکیت توپ و میدان، موقعیت‌های پرتعداد و تهدید دروازه حریفان، در مواقع حساس موفق به گلزنی نمی‌شوند. مسئله تارتار صرفاً رسیدن به یک‌سوم هجومی نیست، بلکه تصمیم‌گیری در لحظه آخر، کیفیت نهایی و حضور به موقع نفرات در محوطه حریف است. مسئله‌ای که تا به اینجای لیگ باعث از دست رفتن پنج امتیاز (دو تساوی و یک باخت) شده است. 
پرسپولیس تا قبل از به صدا درآمدن سوت پایان بازی ملوان- تراکتور، صدرنشین بود، اما با توجه به فرصتی که در بازی با خیبر از دست داد، ناچار است برای صدرنشینی دوباره با دست پر ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک را ترک کند. به همین دلیل باید با نظم بیشتری پیش برود. آرایش همیشگی سرخپوشان پایتخت (۴-۴-۲)، امکان ایجاد برتری در کناره‌ها و حضور دو مهاجم در محوطه جریمه را فراهم می‌کند، اما در چنین شرایطی فاصله خطوط نباید بیش از اندازه باشد. کافی است هافبک‌ها از مهاجمان تیم دور بمانند تا حمله در نهایت به ارسال یا حرکت انفرادی محدود شود و توپ برگشتی به سادگی در اختیار حریف قرار گیرد. تارتار با نزدیک کردن خطوط و گردش سریع توپ می‌تواند دیوار دفاعی مس را ناچار به جابه‌جایی کند. تغییر جهت بازی هم می‌تواند فضای لازم را جهت نفوذ بازیکنان کناری ایجاد کند. البته به شرط آنکه همزمان چند بازیکن در محوطه جریمه باشند تا با استفاده از پاس‌های عرضی و توپ‌های برگشتی، فرصت بیشتری برای گلزنی فراهم شود. در تمام این مواقع هم فاز دفاعی باید مراقب ضدحملات باشد، زیرا اضافه شدن نفرات به حمله بدون پوشش مناسب هافبک‌ها، فضای خطرناکی پشت خط میانی برای حریف ایجاد می‌کند. مهم‌تر اینکه پرسپولیس نباید اهمیتی به قعرنشینی مس شهربابک بدهد، خصوصاً که این تیم بازیکنی، چون زبیر نیک‌نفس را در اختیار دارد. مهره‌ای که هم در بازی‌سازی باتجربه و ماهر است و هم دستی در گلزنی دارد، به‌خصوص از روی ضربات ایستگاهی. 
در دیگر بازی حساس امروز، استقلال تنها تیم بدون شکست لیگ که عملکرد درخشانی در لیگ نخبگان از خود به نمایش گذاشته، میزبان گل‌گهر سیرجان دیگر نماینده آسیایی ایران است. شاگردان رحمتی برخلاف یاران بختیاری‌زاده در آسیا عملکرد خوبی نداشتند، اما بعد از چند باخت با دو برد متوالی امیدوار به کسب نتیجه برابر استقلال هستند، تیمی که مستحکم‌ترین خط دفاع لیگ را دارد. هر دو تیم در فاز هجومی با ۱۰ گل زده شرایط مشابهی دارند، اما در فاز دفاعی وضعیت دفاعی گل‌گهر با هفت گل خورده چندان جالب نیست. با وجود این استقلال برای شکستن ساختار گل‌گهر باید میان حمله مستقیم و گردش توپ تعادل برقرار کرده و از ارسال‌های عجولانه به محوطه جریمه حریف خودداری کند. در واقع جابه‌جایی سریع توپ و نفوذ از فضا‌های کناری، همراه با ورود هافبک‌ها به محوطه جریمه می‌تواند مدافعان گل‌گهر را از موقعیت‌های ثابت خارج کند. در این میان، نقش سعید سحرخیزان مهم است، به شرط آنکه مانند بازی با السد و تراکتور عمل کند، نه مانند مصاف با الغرافه که موقعیت از دست داد. حرکت‌های بدون توپ و فرار او پشت مدافعان همچنان یک امتیاز تاکتیکی است که استفاده درست از آن می‌تواند باعث باز شدن دروازه حریف شود. البته آسانی را هم نباید نادیده گرفت، بازیکنی که در بازی با الغرافه مصدوم شد، اما حضورش در بازی با گل‌گهر محتمل است. 
گل‌گهر هم چندان دست و پا بسته نیست. احدرضا زنده‌روح یکی از مهره‌های تأثیرگذار تیم سیرجانی است که کافیست در میانه میدان فرصت چرخش و پاس‌های عمقی نصیبش شود تا برای حریف داستان‌ساز شود. اما با توجه به اینکه گل‌گهر بعد بازی با المحرق سفر دشواری برای رسیدن به تهران داشته، کافی است استقلال سرعت گردش توپ در زمین را بالا ببرد تا بازیکنان حریف به لحاظ بدنی به مشکل بخورند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، استقلال ، مسابقات
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