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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۲:۳۱
ورزش » ساير
پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی رسماً افتتاح شد

رژه اقتدار جان‌فدایان ایران در ناگویا

1 مراسم افتتاحیه پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ دیروز در ناگویا برگزار شد و کاروان ورزش کشورمان نیز در این مراسم با پرچمداری روح‌الله رستمی رژه رفت. 
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: مراسم افتتاحیه پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ دیروز در ناگویا برگزار شد و کاروان ورزش کشورمان نیز در این مراسم با پرچمداری روح‌الله رستمی رژه رفت. 
در این دوره از بازی‌های پاراآسیایی، کشورمان با ۱۶۶ ورزشکار (۱۰۴ مرد و ۶۲ زن) در ۱۵ رشته ورزشی حضور دارد و ورزشکاران اعزامی برای به اهتزاز درآوردن پرچم ایران با جان و دل با حریفان خود رقابت می‌کنند. بازی‌های پاراآسیایی ناگویا تا دوم آبان ادامه دارد و ورزشکاران آسیایی در ۱۸ رشته با هم رقابت می‌کنند. روز گذشته در مراسم رژه رستمی، ملی‌پوش پاراوزنه‌برداری مسئولیت پرچمداری را برعهده داشت و پیشاپیش کاروان ایران حرکت کرد. همچنین لباس در نظر گرفته‌شده برای اعضای کاروان با الهام از پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران طراحی شده بود. در این طراحی، نماد‌ها و نشانه‌های هویتی ایران گنجانده شده و جلوه‌ای از اصالت و پیشینه تاریخی و تمدن کشورمان را به نمایش گذاشت. توجه به مؤلفه‌های تاریخی و فرهنگی از نکات بارز لباس کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا بود. ورزشکاران کشورمان با شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب» در بازی‌های ناگویا به میدان می‌روند. آنا، جهانگرد دانش‌آموز ۹ ساله مینابی که در جریان بمباران مدرسه شجره طیبه جانباز شده، سرپرست معنوی کاروان ایران است و پیام مظلومیت کودکان مظلوم جنگ را به دنیا مخابره می‌کند. مسابقات این دوره از چند روز قبل از افتتاحیه رسمی بازی‌ها آغاز شد و تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان دو برد متوالی مقابل تیم‌های عراق و کره جنوبی به دست آورد. همچنین تیم ملی فوتبال نابینایان نیز پس از شکست برابر تایلند، کره‌جنوبی را شکست داد. اما اولین مدال کاروان پاراآسیایی با درخشش مسن‌ترین ورزشکاران اعزامی قطعی شد. حسن جانفشان، ملی‌پوش جانباز پاراتنیس روی میز تنها نماینده کشورمان در این رشته است. او ابتدا نماینده ژاپن را مغلوب کرد و پس از آن چنگ لائوچو ماکائویی را ۳ بر یک شکست داد تا با صعود به نیمه‌نهایی مدال برنزش قطعی شود. 
امروز و در نخستین روز از بازی‌های پاراآسیایی منتظر کسب مدال‌های خوشرنگ از سوی ملی‌پوشان هستیم. علاوه بر نمایندگان ما در رشته‌هایی، چون بوچیا، تنیس روی میز و شنا، سه تکواندوکارمان نیز روی شیاپ‌چانگ می‌روند. از طرفی دوومیدانی‌کاران ایران هم رقابت‌شان در ناگویا را آغاز می‌کنند. زینب مرادی رشنو، الناز دارابیان، معصومه تورانی، الهام صالحی و هاشمیه متقیان (پرتاب نیزه)، فائزه دیبایی (پرتاب دیسک)، هاشم رستگاری و علی الفت‌نیا (دو ۱۰۰ متر)، فرزانه سهرابی‌تبار و پرستو حبیبی (پرتاب کلاب)، زهراسادات پوراسماعیلی (دو ۱۵۰۰ متر) و علی رشیدی (دو ۲۰۰ متر) برای کسب مدال می‌جنگند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، رقابت‌های پارآسیایی ، مسابقات
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