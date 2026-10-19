پرونده قتل مهرداد نیویورکی، خواننده لس‌آنجلسی که به گفته متهمان برای تصاحب اموالش ربوده و شکنجه شده بود، با صدور کیفرخواست پنج متهم به دادگاه می‌رود. متهمان پس از هفت روز حبس و گرفتن ده‌ها برگ امضا و اثر انگشت از مقتول، او را به قتل رساندند و جسدش را در بیابان‌های اطراف تهران سوزاندند.

جوان آنلاین: پرونده قتل مهرداد نیویورکی، خواننده لس‌آنجلسی که به گفته متهمان برای تصاحب اموالش ربوده و شکنجه شده بود، با صدور کیفرخواست پنج متهم به دادگاه می‌رود. متهمان پس از هفت روز حبس و گرفتن ده‌ها برگ امضا و اثر انگشت از مقتول، او را به قتل رساندند و جسدش را در بیابان‌های اطراف تهران سوزاندند.

اواخر سال ۱۴۰۲، سه زن جوان با مراجعه به دادسرای سرپرستی تهران از یک مرد و زن جوان شکایت کردند و گفتند برای به دنیا آوردن فرزندان این زوج، رحم خود را در اختیار آنها قرار داده‌اند، اما با نزدیک شدن زمان زایمان از مرد ثروتمند خبری نیست و دستمزدشان نیز به‌طور کامل پرداخت نشده است. شاکیان در توضیح ماجرا گفتند مدتی قبل با این زوج توافق کرده بودند جنین‌های متعلق به آنها را تا زمان تولد در رحم خود نگهداری کنند و در ازای آن دستمزد قابل‌توجهی دریافت کنند، اما با ناپدید شدن مرد، سرنوشت این توافق و پرداخت دستمزد‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

خواننده لس‌آنجلسی

بررسی‌های اولیه نشان داد مرد مورد نظر، جعفر آقا شریعتی معروف به مهرداد نیویورکی، خواننده ایرانی ساکن امریکاست که با وجود مهاجرت به ایالات متحده پس از انقلاب، به دلیل داشتن املاک و مستغلات متعدد در ایران، رفت‌وآمد‌هایی به کشور داشت. تحقیقات حکایت از آن داشت که مهرداد در یکی از همین سفر‌ها با زن جوانی به نام مهراوه آشنا شده و با او ازدواج کرده بود. گفته می‌شد این مرد ثروتمند که صاحب املاک و دارایی‌های فراوانی در ایران بود، علاقه زیادی به داشتن فرزندان متعدد داشت و تصمیم گرفته بود ۲۰ فرزند داشته باشد تا وارث دارایی‌های او باشند.

از آنجا که همسرش به دلایلی امکان بارداری نداشت، این زوج تصمیم گرفته بودند از روش رحم جایگزین استفاده کنند و با توافق سه زن جوان، جنین‌های خود را برای طی دوران بارداری در رحم آنها قرار دهند. با این حال، در آستانه تولد فرزندان، مهرداد به شکلی مرموز ناپدید شد.

شکایت پسر از امریکا

با دستور بازپرس پرونده برای بررسی ماجرا، کارآگاهان در جریان تحقیقات به شکایت دیگری برخوردند که نشان می‌داد ناپدید شدن این مرد ثروتمند، ابعاد پیچیده‌تری دارد.

بررسی‌ها نشان داد مدتی قبل، یک وکیل دادگستری با مراجعه به اداره پلیس از ناپدید شدن دایی خود مهرداد، خبر داده بود. او زمانی پیگیر ماجرا شده بود که پسر مهرداد از امریکا با وی تماس گرفته و گفته بود مدتی است از پدرش بی‌خبر مانده است.

این وکیل پس از بررسی‌های اولیه متوجه شده بود مهرداد آخرین بار به ویلای خود در مازندران رفته است، به همین دلیل موضوع را در آن استان پیگیری کرده بود. با کنار هم قرار گرفتن شکایت‌ها و اطلاعات به‌دست آمده، پرونده ناپدید شدن خواننده لس‌آنجلسی وارد مرحله جنایی شد. در ادامه تحقیقات، مأموران پیامک‌هایی را بررسی کردند که از تلفن همراه مهرداد برای مهراوه ارسال شده بود. در این پیام‌ها، فرستنده مدعی شده بود نگرانش نباشند، زیرا برای زندگی به خارج از کشور رفته و قصد دارد مدتی ارتباط خود را با اطرافیان قطع کند. با این حال، بررسی‌های فنی نشان داد پیامک‌ها با هدف گمراه کردن پلیس ارسال شده‌اند و احتمال وقوع جنایتی علیه مرد ثروتمند وجود دارد.

انتقال مشکوک املاک چند هزار میلیاردی

کارآگاهان در بررسی دارایی‌های مهرداد دریافتند او مالک ویلا‌های لوکس در منطقه سی‌سنگان، هزاران متر زمین باغی، کشاورزی و مسکونی در مازندران، چند هزار متر باغ در شهریار و اطراف تهران و چندین مغازه در میدان تجریش و همچنین صاحب املاک دیگری در مناطق مختلف به ارزش بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده است. در جریان بررسی اسناد مشخص شد بخش قابل‌توجهی از املاک و دارایی‌های او به نام مردی به نام بابک منتقل شده است، مردی که در میدان صادقیه دفتر اسناد و املاک داشت.

بابک در تحقیقات مدعی شد املاک و دارایی‌های گران‌قیمت را در ازای پرداخت ارز خارجی از مهرداد خریده و مدارک این معاملات را نیز در اختیار دارد. اگرچه بررسی اولیه نشان می‌داد امضا‌های ثبت‌شده در اسناد با امضای مهرداد مطابقت دارد، اما کارآگاهان در ادامه به ارتباط مشکوک بابک با پرویز، سرایدار ویلای مهرداد در منطقه یوسف‌آباد پی بردند.

تحقیقات نشان داد، بابک مبالغ قابل‌توجهی به حساب پرویز واریز کرده است. از سوی دیگر، مشخص شد دختر سرایدار پیش‌تر قرار بوده با مهرداد ازدواج کند، اما این ازدواج به سرانجام نرسیده و مهرداد با مهراوه ازدواج کرده است.

این سرنخ‌ها احتمال دست داشتن بابک و سرایدار در ناپدید شدن مرد ثروتمند با انگیزه تصاحب اموالش را تقویت کرد. در نهایت، بابک و پرویز بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند.



اعتراف به آدم‌ربایی و شکنجه ۷ روزه

دو متهم در ابتدا منکر هرگونه دخالت در ماجرا شدند، اما پس از چند ماه تحقیقات، به همراهی سه مرد دیگر به نام‌های کیوان، سعید و منصور در ربودن، شکنجه و قتل مهرداد و تلاش برای تصاحب اموال او اعتراف کردند. با افشای این اطلاعات، سه متهم دیگر نیز بازداشت شدند. براساس اعترافات متهمان، آنها پنجم دی‌ماه ۱۴۰۳ مهرداد را از ویلایش در شمال کشور ربودند. متهمان پس از تزریق آمپول بیهوشی، او را با خودروی شخصی‌اش به دفتر اسناد رسمی بابک در میدان صادقیه تهران منتقل و در حمام آنجا حبس کردند.

به گفته متهمان، مهرداد به مدت هفت روز در آن محل تحت شکنجه و ضرب‌وجرح قرار گرفت. آنها در این مدت با تهدید و اجبار، ۵۰ برگ سند و اوراق را از او امضا گرفتند و اثر انگشتش را ثبت کردند تا زمینه انتقال و تصاحب اموالش را فراهم کنند.

متهمان همچنین او را مجبور کردند با برادرش تماس بگیرد و وانمود کند که قصد دارد برای مدتی از ایران خارج شود و با هیچ‌کس، حتی همسر و فرزندانش، ارتباط نداشته باشد. به این ترتیب، آنها تلاش کردند با ایجاد این تصور که مهرداد داوطلبانه ایران را ترک کرده است، مسیر تحقیقات پلیس را منحرف کنند.

قتل با بالش و سوزاندن جسد

اعترافات متهمان نشان داد روز ۱۲ دی‌ماه، کیوان با گذاشتن بالش مبل روی دهان مهرداد، با همراهی دو نفر دیگر او را به قتل رساند. پس از جنایت، متهمان جسد را مثله کردند و بقایای آن را به بیابان‌های اطراف تهران بردند و به آتش کشیدند تا آثار جرم از بین برود. با به دست آمدن این اطلاعات، مأموران بقایای جسد مهرداد را کشف کردند و بررسی‌ها، صحت بخش‌هایی از اعترافات متهمان را تأیید کرد. به این ترتیب، فرضیه ناپدید شدن ارادی مرد ثروتمند کنار رفت و ابعاد جنایت و انگیزه مالی آن آشکار شد.

متهمان پس از اعترافات خود روانه زندان شدند و اولیای دم نیز خواستار اشد مجازات برای عاملان جنایت شدند.

صدور کیفرخواست برای ۵ متهم

با تکمیل تحقیقات مقدماتی، بازپرس پرونده برای پنج متهم کیفرخواست صادر کرد تا آنها به‌زودی در دادگاه محاکمه شوند. براساس کیفرخواست، کیوان، ۲۶ ساله، متهم ردیف اول به مباشرت در قتل عمدی، مشارکت در آدم‌ربایی به عنف و مشارکت در اخذ سند و امضا از طریق تهدید متهم شده است. بابک، ۴۱ ساله، متهم ردیف دوم، با اتهاماتی از جمله معاونت در قتل عمدی از طریق آمریت، تحریک و ترغیب قاتل، مشارکت در آدم‌ربایی به عنف، جنایت بر میت از طریق سوزاندن جسد، شروع به انتقال مال غیرو تصاحب برخی از اموال مقتول روبه‌رو است. سعید، ۴۹ ساله و راننده گروه، متهم ردیف سوم است که معاونت در قتل عمدی از جمله گرفتن پای مقتول هنگام جنایت، مشارکت در آدم‌ربایی به عنف و جنایت بر میت در کیفرخواست او درج شده است. پرویز متهم ردیف چهارم، به معاونت در آدم‌ربایی به عنف و مباشرت در سرقت کیف و اموال مقتول متهم شده است.

منصور، راننده دیگر گروه و متهم ردیف پنجم نیز با اتهام مشارکت در آدم‌ربایی به عنف و اخذ صلح‌نامه و امضا روبه‌رو است.

به این ترتیب، پرونده قتل هولناک خواننده لس‌آنجلسی که با شکایت سه زن درباره رحم جایگزین و ناپدید شدن مرموز یک مرد ثروتمند آغاز شده بود، پس از کشف بقایای جسد و شناسایی متهمان به مرحله محاکمه رسید.