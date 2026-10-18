کد خبر: 1385560
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۰
جامعه » اخبار كلی

آغاز پیگیری‌ها برای سفر عمره

3 رئیس سازمان حج و زیارت، با تأکید بر تلاش برای برگزاری شایسته سفر‌های زیارتی، از تداوم برنامه‌ریزی‌ها برای حج تمتع ۱۴۰۶، تکمیل مقدمات اجرایی عمره مفرده خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، علیرضا رشیدیان، در جلسه شورای مدیران سازمان حج و زیارت، با گرامیداشت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، از خدمات کارکنان مرکز پزشکی حج و زیارت و پرستارانی که در عملیات حج، عمره، عتبات عالیات و اربعین به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و تهدیدات بر حوزه حج و زیارت اظهار کرد: با تمام توان تلاش می‌کنیم سفر‌های زیارتی به نحو شایسته و در شان حجاج و عمره گزاران و زائران ایرانی انجام شود.

رشیدیان با اشاره به ازسرگیری پرواز‌ها به نجف پس از چند روز توقف گفت: پیگیری‌ها برای دریافت تأییدیه پرواز‌های معتمرین ایرانی به عربستان و فراهم شدن مجوز پرواز‌های مدینه ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات تأمین ارز حج، عمره و عتبات در شرایط تحریم‌های غیر قانونی و محاصره دریایی دشمنان این مرز و بوم، به ضرورت اتخاذ تدابیر لازم درحوزه صرفه جویی و کاهش هزینه‌های ارزی و ریالی این سفر‌ها تاکید کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با سامانه‌های خدماتی در امور اداری و اجرایی سازمان بر پیگیری ایجاد دستیار هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی بومی برای ارتقای کارایی و کارآمدی کارکنان و نیز تشکیل شورای علمی و تخصصی فناوری در این رابطه تأکید کرد.

آخرین اقدامات حج تمتع ۱۴۰۶

در ادامه جلسه، اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، با تشریح آخرین اقدامات حج تمتع ۱۴۰۶ گفت: جلسات کمیته‌های تخصصی برگزار و سامانه‌های مورد نیاز آماده شده است و پس از مشخص شدن قیمت‌ها، روند ثبت‌نام قطعی در کاروان‌ها اعلام خواهد شد.

وی افزود: با توجه به محدودیت ظرفیت اعلام شده برای حج ایرانیان خارج از کشور در چارچوب ضوابط عمومی خوشبختانه استقبال این هموطنان بسیار خوب بوده به طوریکه تاکنون ۳۶۹ نفر از ایرانیان خارج از کشور در سایت اعلامی ثبت‌نام کرده‌اند و جلسات لازم با اداره کل امور ایرانیان وزارت امور خارجه نیز برگزار شده است.

وی افزود: جداول پروازی حج تمتع ۱۴۰۶توسط شرکت مجری تهیه و برای طرف عربستانی ارسال شده و در انتظار تأیید کشور میزبان هستیم. همچنین هیئتی به ریاست رئیس سازمان حج و زیارت به‌زودی برای مذاکرات حج آینده و انعقاد تفاهم‌نامه به عربستان سفر خواهد کرد.

تکمیل مقدمات عمره و ادامه رایزنی‌های فنی پرواز‌ها

رضایی درباره آخرین اقدامات عمره مفرده نیز گفت: با توجه به شرایط جدید پروازی عربستان، پیشنهاد ورود و خروج زائران از طریق مدینه ارائه شد و جداول پروازی نیز بر همین اساس اصلاح و ارسال گشته است؛ با این حال، پاسخ نهایی همچنان در انتظار است.

گفتنی است در این جلسه محمد جواد دانشیار سرپرست عمره سعادت با اشاره به سفر اخیر به عربستان گزارشی از ملاقات‌ها و بازدید‌ها و تسویه حساب عمره گذشته با شرکت‌های مجری خدمات ارایه کرد و گفت: قرارداد‌های لازم با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به معتمرین ایرانی به امضا رسیده است. فرایند صدور ویزای عمره آماده است و در حال حاضر، رایزنی‌های فنی برای تعیین تکلیف پرواز‌ها از موضوعات اصلی باقی‌مانده برای آغاز عملیات عمره به شمار می‌رود.

علی‌اکبر جنگجو معاون مرکز پزشکی حج و زیارت نیز گزارشی درخصوص اقدامات و پیوست‌های بهداشتی خدمات اسکان، تغذیه و تدارکات و ... برای سفر حج پیش رو و نرم افزار مربوطه توضیحاتی ارایه نمود.

برچسب ها: سازمان حج و زیارت ، حج عمره ، مکه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

نوستالژی آر‌پی‌جی!

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

کانتینر پَر!

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

اشراف ایران بر تنگه هرمز

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اختلاف شاید درگیری هرگز!
گفت‌وگو با دکتر حقانی/  در ذهن دولت‌های استعماری ایران یک کشور محذوف است!
تکرار تاریخ شکست‌خورده کشف حجاب این باردر آذربایجان
گفت‌وگو با برادر شهید جنگ ۱۲روزه/ همیشه برای خدمت به مردم پای کار بود
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
گفت‌و‌گو با همسر شهید شمقدری/ پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست
نامه تاریخی رهبر شهید به آیت‌الله صدوقی، سندی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی
به‌بهانه بازپخش «خواب و بیدار»/ جذابیت ضدقهرمان لزوماً از شرارت او ناشی نمی‌شود
بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 
کلاه بدون پشم ترامپ در تهدید ایران
نوستالژی آر‌پی‌جی!
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار