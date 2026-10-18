رئیس سازمان حج و زیارت، با تأکید بر تلاش برای برگزاری شایسته سفر‌های زیارتی، از تداوم برنامه‌ریزی‌ها برای حج تمتع ۱۴۰۶، تکمیل مقدمات اجرایی عمره مفرده خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، علیرضا رشیدیان، در جلسه شورای مدیران سازمان حج و زیارت، با گرامیداشت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، از خدمات کارکنان مرکز پزشکی حج و زیارت و پرستارانی که در عملیات حج، عمره، عتبات عالیات و اربعین به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و تهدیدات بر حوزه حج و زیارت اظهار کرد: با تمام توان تلاش می‌کنیم سفر‌های زیارتی به نحو شایسته و در شان حجاج و عمره گزاران و زائران ایرانی انجام شود.

رشیدیان با اشاره به ازسرگیری پرواز‌ها به نجف پس از چند روز توقف گفت: پیگیری‌ها برای دریافت تأییدیه پرواز‌های معتمرین ایرانی به عربستان و فراهم شدن مجوز پرواز‌های مدینه ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات تأمین ارز حج، عمره و عتبات در شرایط تحریم‌های غیر قانونی و محاصره دریایی دشمنان این مرز و بوم، به ضرورت اتخاذ تدابیر لازم درحوزه صرفه جویی و کاهش هزینه‌های ارزی و ریالی این سفر‌ها تاکید کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با سامانه‌های خدماتی در امور اداری و اجرایی سازمان بر پیگیری ایجاد دستیار هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی بومی برای ارتقای کارایی و کارآمدی کارکنان و نیز تشکیل شورای علمی و تخصصی فناوری در این رابطه تأکید کرد.

آخرین اقدامات حج تمتع ۱۴۰۶

در ادامه جلسه، اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، با تشریح آخرین اقدامات حج تمتع ۱۴۰۶ گفت: جلسات کمیته‌های تخصصی برگزار و سامانه‌های مورد نیاز آماده شده است و پس از مشخص شدن قیمت‌ها، روند ثبت‌نام قطعی در کاروان‌ها اعلام خواهد شد.

وی افزود: با توجه به محدودیت ظرفیت اعلام شده برای حج ایرانیان خارج از کشور در چارچوب ضوابط عمومی خوشبختانه استقبال این هموطنان بسیار خوب بوده به طوریکه تاکنون ۳۶۹ نفر از ایرانیان خارج از کشور در سایت اعلامی ثبت‌نام کرده‌اند و جلسات لازم با اداره کل امور ایرانیان وزارت امور خارجه نیز برگزار شده است.

وی افزود: جداول پروازی حج تمتع ۱۴۰۶توسط شرکت مجری تهیه و برای طرف عربستانی ارسال شده و در انتظار تأیید کشور میزبان هستیم. همچنین هیئتی به ریاست رئیس سازمان حج و زیارت به‌زودی برای مذاکرات حج آینده و انعقاد تفاهم‌نامه به عربستان سفر خواهد کرد.

تکمیل مقدمات عمره و ادامه رایزنی‌های فنی پرواز‌ها

رضایی درباره آخرین اقدامات عمره مفرده نیز گفت: با توجه به شرایط جدید پروازی عربستان، پیشنهاد ورود و خروج زائران از طریق مدینه ارائه شد و جداول پروازی نیز بر همین اساس اصلاح و ارسال گشته است؛ با این حال، پاسخ نهایی همچنان در انتظار است.

گفتنی است در این جلسه محمد جواد دانشیار سرپرست عمره سعادت با اشاره به سفر اخیر به عربستان گزارشی از ملاقات‌ها و بازدید‌ها و تسویه حساب عمره گذشته با شرکت‌های مجری خدمات ارایه کرد و گفت: قرارداد‌های لازم با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به معتمرین ایرانی به امضا رسیده است. فرایند صدور ویزای عمره آماده است و در حال حاضر، رایزنی‌های فنی برای تعیین تکلیف پرواز‌ها از موضوعات اصلی باقی‌مانده برای آغاز عملیات عمره به شمار می‌رود.

علی‌اکبر جنگجو معاون مرکز پزشکی حج و زیارت نیز گزارشی درخصوص اقدامات و پیوست‌های بهداشتی خدمات اسکان، تغذیه و تدارکات و ... برای سفر حج پیش رو و نرم افزار مربوطه توضیحاتی ارایه نمود.