واکنش اوباما به اقدام ترامپ علیه عضو مسلمان کنگره

جوان آنلاین: باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این یک اصل اساسی دموکراسی آمریکایی است که دولت نمی‌تواند افراد را صرفا به دلیل عقاید سیاسی یا گفته‌هایشان به‌طور گزینشی هدف قرار دهد، اما این دقیقا همان کاری است که دولت دونالد ترامپ با ایلهان عمر، نماینده کنگره از مینه‌سوتا انجام می‌دهد.

به گزارش ایسنا، اوباما در ادامه این مطلب تاکید کرد: برای درک اینکه چرا این موضوع تا این حد وحشتناک است، دانستن حقایق مهم است. ایلهان نماینده کنگره در سن ۱۲ سالگی به همراه پدرش به این کشور آمد. پنج سال بعد، پدرش شهروند آمریکا شد. اگر ایلهان در آن زمان ۱۸ ساله بود، باید جداگانه برای شهروندی درخواست می‌داد. اما چون ۱۷ ساله بود، به‌طور خودکار شهروند آمریکا شد. عمر، نماینده کنگره از دانشگاه فارغ‌التحصیل شد، به عنوان یک سازمان‌دهنده اجتماعی فعالیت کرد، به اولین قانونگذار سومالیایی-آمریکایی انتخاب شده برای مناصب دولتی در ایالات متحده تبدیل شد و یک کرسی در کنگره به دست آورد. در آنجا، او یکی از سرسخت‌ترین منتقدان دولت ترامپ بوده که باعث شده رئیس‌جمهور بار‌ها او را به عنوان کسی که معتقد است به این کشور تعلق ندارد، معرفی کند.

وی افزود: اکنون دولت ایالات متحده به‌طور فعال در تلاش است تا ایلهان عمر را اخراج کند، ظاهرا صرفا بر اساس این نظریه بی‌اساس که او در واقع ۱۸ ساله بوده که پدرش تابعیت گرفته است و بنابراین شهروند آمریکا نیست. ماموران فدرال به خانه او حمله، سوابق شخصی و تلفن او را ضبط کرده‌اند. همه اینها برای تلاش کشف یک مدرک جعلی مربوط به ۲۰ سال پیش است که به نوعی ادعای آنها را اثبات کند. به این فکر کنید. تمام بار دولت فدرال بر دوش یک مقام منتخب قانون‌مدار سنگینی می‌کند، زیرا او جرات کرده است از رئیس‌جمهور انتقاد کند؛ و این اولین باری نیست که این اتفاق می‌افتد. در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، وزارت دادگستری بار‌ها کسانی را که او دشمنان سیاسی خود می‌داند، از دادستان کل نیویورک گرفته تا رئیس سابق اف‌بی‌آی و اعضای فدرال رزرو، تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

باراک اوباما گفت: در آن موارد، پیگرد‌ها یا متوقف شده‌اند یا به دلیل نداشتن پایه و اساس قانونی رد شده‌اند و احتمالا در این مورد نیز همین اتفاق خواهد افتاد. اما نه قبل از اینکه زندگی نماینده کنگره عمر زیر و رو شود، صورتحساب‌های حقوقی‌اش انباشته شود و او مجبور شود به جای خدمت به مردم مینه‌سوتا، وقت خود را صرف مبارزه با اتهامات بی‌اساس کند.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در پایان افزود: این واقعیت که هر رئیس‌جمهور یا هر دولتی مایل است در چنین تلاش‌های شفافی برای ارعاب کسی شرکت کند، باید همه آمریکایی‌ها را صرف نظر از اینکه چه احساسی نسبت به دیدگاه‌های سیاسی ایلهان عمر دارند، خشمگین کند. زیرا اگر این به یک امر عادی جدید تبدیل شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم با او متوقف خواهد شد یا اینکه روسای جمهور آینده در هر دو حزب همین کار را نخواهند کرد.

روزنامه وال استریت ژورنال روز پنجشنبه نوشت دولت ایالات متحده در حال تحقیق در مورد ایلهان عمر، نماینده دموکرات کنگره و منتقد سرسخت دونالد ترامپ برای لغو تابعیت و در نهایت اخراج او از این کشور است.

این گزارش تنها چند روز پس از آن منتشر شد که ماموران فدرال ایالات متحده به خانه این نماینده کنگره یورش بردند؛ حمله‌ای که دفتر ایلهان عمر آن را «تشدید بی‌سابقه» اقدامات دولت دونالد ترامپ علیه مخالفان سیاسی خود توصیف کرد.