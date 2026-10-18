جوان آنلاین: یونیسف اعلام کرد که حدود ۸۰۰ هزار کودک در نوار غزه همچنان آواره هستند و بیشتر آنها در چادر‌ها یا ساختمان‌های آسیب‌دیده و ناایمن زندگی می‌کنند. تقریباً همه کودکان غزه نیز برای بهبود وضعیت روانی و بازیابی سلامت خود پس از تجربه جنگ، به نوعی حمایت روانی نیاز دارند.

به گزارش ایسنا، ریکاردو پرز، مسئول ارتباطات و معاون سخنگوی یونیسف، در نشست خبری در کاخ ملل متحد در ژنو گفت که از زمان اعلام آتش‌بس، بیش از ۳۴۰ کودک در نوار غزه شهید شده‌اند و صد‌ها کودک دیگر نیز زخمی شده‌اند.

وی همچنین تأکید کرد که شرایط دشوار زندگی، کمبود خدمات بهداشتی و فاضلاب و تراکم جمعیت در مناطق آوارگان، خطرات بیشتری برای کودکان و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است.

این مقام یونیسف گفت که آتش‌بس امکان افزایش ورود کمک‌های بشردوستانه و کالا‌های تجاری به غزه را فراهم کرده و به بهبود امنیت غذایی کمک کرده است.

به گفته وی، بیش از ۵۶۰ هزار کودک نیز به آموزش بازگشته‌اند؛ از جمله کودکانی که در بیش از ۲۰۰ مرکز آموزشی تحت حمایت یونیسف درس می‌خوانند.

پرز با اشاره به وخامت وضعیت خدمات فاضلاب هشدار داد که هر ۶ تصفیه‌خانه فاضلاب غزه همچنان از مدار فعالیت خارج هستند و در نتیجه، بخش عمده فاضلاب تصفیه‌نشده مستقیماً به دریا سرازیر می‌شود.

وی همچنین درباره خطر سرریز شدن حوضچه جمع‌آوری آب‌های باران در منطقه شیخ رضوان با نزدیک شدن فصل زمستان هشدار داد و گفت در صورت سرریز شدن آب‌های آلوده، مناطق مسکونی ممکن است زیر آب بروند؛ این در حالی است که تجهیزات لازم برای تخلیه آب اجازه ورود به غزه را نیافته‌اند.

مسئول یونیسف از همه طرف‌ها خواست به آتش‌بس و قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشند و تعهدات خود را بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه اجرا کنند.

وی تأکید کرد که بهبود وضعیت کودکان غزه مستلزم تأمین سرپناه مناسب، خدمات درمانی، آموزش و فضا‌های امن برای بازی است تا آنها بتوانند به زندگی عادی بازگردند.