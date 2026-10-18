کد خبر: 1385556
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

لاوروف: رویکرد آمریکا در قبال ایران به ثبات منطقه کمکی نمی‌کند

3 وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: رویکرد آمریکا در قبال ایران، به یافتن راه‌حل یا دستیابی به ثبات در منطقه کمکی نمی‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما بر ضرورت حفظ همکاری‌ها نزدیک با کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس تأکید می‌کنیم.

وزیر امور خارجه روسیه سپس اضافه کرد: خواستار یافتن راهکار‌هایی هستیم که به ریشه‌های بحران‌های منطقه بپردازند. ما از تلاش‌های میانجی‌گران منطقه‌ای که برای جلوگیری از سوق یافتن منطقه به سمت تشدید بیشتر تنش‌ها فعالیت می‌کنند، استقبال می‌کنیم.

سرگئی لاوروف، در این خصوص ادامه داد: درباره وضعیت یمن نیز (در گفتگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در منامه پایتخت بحرین) گفت‌و‌گو کرده‌ایم و به همراه شرکای خود در منطقه خلیج فارس، در حال بررسی راهکار‌هایی برای این بحران هستیم.

وی افزود: طرح ترامپ برای غزه صرفا روی کاغذ باقی مانده و به اصول مطرح‌شده در این ابتکار، پایبندی وجود ندارد. اصول این طرح هنوز اجرایی نشده‌اند.

به گزارش المیادین، لاوروف گفت: روسیه و کشور‌های حوزه خلیج فارس خواستار حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک مناقشه میان عربستان سعودی و انصارالله (ارتش و مبارزان یمنی) هستند. وضعیت در خاورمیانه (غرب آسیا) در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار دارد؛ باید به ریشه‌های مناقشه پیرامون تنگه هرمز رسیدگی شود. «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» (میان ایران و آمریکا) دربردارنده تمام مؤلفه‌های لازم برای بازگرداندن وضعیت در تنگه هرمز به مسیر دیپلماتیک است.

وزیر امور خارجه روسیه افزود: رویکرد ایالات متحده در قبال ایران، کمکی به یافتن راه‌حل یا دستیابی به ثبات در منطقه نمی‌کند.

این مقام روسیه افزود: از نظر مسکو، زلنسکی تمایلی به مذاکره ندارد، چرا که پیش‌تر بار‌ها در مسیر آن مانع‌تراشی کرده است. اروپایی‌ها با تشویق اوکراین به حمله به زیرساخت‌های روسیه، در تلاش‌اند تا رژیم زلنسکی را نجات دهند.

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، ایران ، آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

نوستالژی آر‌پی‌جی!

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

کانتینر پَر!

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

اشراف ایران بر تنگه هرمز

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
گفت‌و‌گو با همسر شهید شمقدری/ پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست
نامه تاریخی رهبر شهید به آیت‌الله صدوقی، سندی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی
به‌بهانه بازپخش «خواب و بیدار»/ جذابیت ضدقهرمان لزوماً از شرارت او ناشی نمی‌شود
بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 
کلاه بدون پشم ترامپ در تهدید ایران
نوستالژی آر‌پی‌جی!
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار