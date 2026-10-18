وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: رویکرد آمریکا در قبال ایران، به یافتن راه‌حل یا دستیابی به ثبات در منطقه کمکی نمی‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما بر ضرورت حفظ همکاری‌ها نزدیک با کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس تأکید می‌کنیم.

وزیر امور خارجه روسیه سپس اضافه کرد: خواستار یافتن راهکار‌هایی هستیم که به ریشه‌های بحران‌های منطقه بپردازند. ما از تلاش‌های میانجی‌گران منطقه‌ای که برای جلوگیری از سوق یافتن منطقه به سمت تشدید بیشتر تنش‌ها فعالیت می‌کنند، استقبال می‌کنیم.

سرگئی لاوروف، در این خصوص ادامه داد: درباره وضعیت یمن نیز (در گفتگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در منامه پایتخت بحرین) گفت‌و‌گو کرده‌ایم و به همراه شرکای خود در منطقه خلیج فارس، در حال بررسی راهکار‌هایی برای این بحران هستیم.

وی افزود: طرح ترامپ برای غزه صرفا روی کاغذ باقی مانده و به اصول مطرح‌شده در این ابتکار، پایبندی وجود ندارد. اصول این طرح هنوز اجرایی نشده‌اند.

به گزارش المیادین، لاوروف گفت: روسیه و کشور‌های حوزه خلیج فارس خواستار حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک مناقشه میان عربستان سعودی و انصارالله (ارتش و مبارزان یمنی) هستند. وضعیت در خاورمیانه (غرب آسیا) در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار دارد؛ باید به ریشه‌های مناقشه پیرامون تنگه هرمز رسیدگی شود. «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» (میان ایران و آمریکا) دربردارنده تمام مؤلفه‌های لازم برای بازگرداندن وضعیت در تنگه هرمز به مسیر دیپلماتیک است.

وزیر امور خارجه روسیه افزود: رویکرد ایالات متحده در قبال ایران، کمکی به یافتن راه‌حل یا دستیابی به ثبات در منطقه نمی‌کند.

این مقام روسیه افزود: از نظر مسکو، زلنسکی تمایلی به مذاکره ندارد، چرا که پیش‌تر بار‌ها در مسیر آن مانع‌تراشی کرده است. اروپایی‌ها با تشویق اوکراین به حمله به زیرساخت‌های روسیه، در تلاش‌اند تا رژیم زلنسکی را نجات دهند.