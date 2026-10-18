کد خبر: 1385554
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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۹
سیاست » اخبار کلی
بقائی خطاب به مکرون:

گاهی تاریخ به خانه صاحبان ائتلاف‌های نامبارک برمی‌گردد

3 سخنگوی وزارت خارجه با یادآوری مواضع و عملکرد فرانسه در قبال تحولات داخلی ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ خطاب به رئیس‌جمهور فرانسه نوشت: تاریخ همیشه از پنجره‌ای که ائتلاف‌های نامبارک برایش باز می‌کنند، به تماشای سوختن جهان نمی‌نشیند؛ گاهی همان پنجره را می‌شکند و به داخل خانهٔ صاحبانش برمی‌گردد.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی با یادآوری مواضع و عملکرد فرانسه در قبال تحولات داخلی ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ و همچنین تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به رویکرد دولت فرانسه در برخورد با اعتراضات اخیر این کشور واکنش نشان داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

«آقای مکرون!

یادتان هست که در ماه ژانویه گذشته برای کسانی که با فراخوان‌های شرورانه از خارج ایران به مراکز انتظامی و موسسات عمومی کشور ما تعرض می‌کردند، نسخهٔ «تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از مجازات» می‌پیچیدید؟!

 حالا، در جمهوری خودتان، می‌گویید تخریب و حمله به نهاد‌ها تحمل نمی‌شود و عاملان آن به شدت مجازات خواهند شد!

نیز از یاد نبرده‌ایم که اندک زمانی پیش از تجاوز نظامی علیه ایران، پیامکی به رئیس‌جمهور آمریکا زدید و وعده دادید: «می‌توانیم کار‌های بزرگی دربارهٔ ایران انجام دهیم.» بعداً مشخص شد که منظورتان از آن «کار‌های بزرگ» همراهی با تجاوز و جنایاتی بود که آتش آن دامن منطقه و جهان را نیز گرفت.

آقای مکرون!

حالا که آتش در خانهٔ خودتان افتاده است و در آمریکا فریاد «نه به پادشاه» بلند است، به خاطر بسپارید که تاریخ همیشه از پنجره‌ای که ائتلاف‌های نامبارک برایش باز می‌کنند، به تماشای سوختن جهان نمی‌نشیند؛ گاهی همان پنجره را می‌شکند و به داخل خانهٔ صاحبانش برمی‌گردد.

به قول ژان دو لافونتن:

«حیله‌ای که ماهرانه‌تر بافته شده، ممکن است بیشتر به زیان طراحش تمام شود؛ و خیانت، چه‌بسا به سوی صاحب خود بازگردد.»

برچسب ها: اسماعیل بقائی ، ایران ، بندرعباس
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