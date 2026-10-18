کد خبر: 1385552
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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۳
سیاست » اخبار کلی
سرلشکر ایزدی:

فضاسازی‌ها و تبلیغات نمی‌تواند بر نتیجه میدان اثر بگذارد

3 جانشین فرمانده کل سپاه با بیان این که پیروزی‌های ما با ایستادگی مردم رقم می‌خورد، گفت: جمهوری اسلامی پیروز میدان است و این موضوع مورد اذعان جهانیان قرار داد و فضاسازی‌ها و تبلیغات نمی‌توانند بر نتیجه این میدان تاثیر بگذارند.

جوان آنلاین: سرلشکر مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم سالگرد بازدید رهبر شهید انقلاب از لشکر ۱۰ سیدالشهدا گفت: دشمنان می‌خواهند مردم را از صحنه خارج کنند؛ اما ما باید هوشیار باشیم و بدانیم که حضور مردم در صحنه، نقشی اساسی در حفظ دستاورد‌ها دارد.

وی افزود: جمله‌ای از امام راحل در ذهنم مانده است که می‌فرمودند هر کس باید نیرویی برای حفظ اسلام باشد. به این موضوع توجه کنید، حاج علی فضلی یک نیرو بود، حاج قاسم سلیمانی یک نیرو بود و حاج علی موحد نیز یک نیرو بود. این افراد ایستادگی کردند و موفق شدند.

سرلشکر ایزدی ادامه داد: یک نفر مانند حاج قاسم سلیمانی چقدر برکت و اثرگذاری داشت. مگر او با ما تفاوتی داشت؟ ما نیز هر جایگاهی که داریم، باید چشم به شهدا و امام شهیدمان داشته باشیم. نباید بگوییم از ما گذشته است؛ نباید بگوییم سنم بالا رفته، جوان هستم، زن هستم یا مرد هستم. همه ما، با هر سن و جایگاه و موقعیتی که داریم، باید از این دستاورد بزرگ حمایت کنیم.

جانشین فرمانده کل سپاه یادآور شد: اخیراً یکی از افراد به من گفت که در اروپا می‌گویند شما دارید با شیطان می‌جنگید؟ آنها تعجب می‌کنند که ایرانی‌ها چگونه در برابر آمریکا چنین ایستادگی کرده‌اند. حتی یک نویسنده ژاپنی کتابی نوشته است با این مضمون که چرا آمریکا در برابر ایران شکست خورد. آنها می‌گویند بسته شدن تنگه هرمز به ما فشار وارد کرده است؛ اما ما این فشار را تحمل می‌کنیم. شما هم ایستادگی کنید.

وی اضافه کرد: یکی از فرماندهان ایتالیایی به یکی از دانشمندانی که من با او در ارتباط بودم، گفته بود: «شما دارید با شیطان می‌جنگید؛ من به کلیسا می‌روم و برای شما دعا می‌کنم.»

سرلشکر ایزدی در ادامه گفت: این نبرد رمضان، فرازی بسیار مهم و نبردی سرنوشت‌ساز است؛ نبردی که می‌تواند به پیروزی‌های بزرگی منجر شود. ما نیز باید این پیروزی‌ها را ادامه دهیم. چرا که پیروزی‌های ما با ایستادگی مردم رقم می‌خورد.

وی افزود: خداوند در قرآن می‌فرماید مؤمنانی هستند که بر عهد و پیمان خود با خدا استوار ماندند؛ شهیدان متوسلیان، همت، چراغی، کریمی و دیگر فرماندهان نیز بر عهد خود با خدا محکم ایستادند؛ بنابراین ما نیز باید از منتظران باشیم، محکم بایستیم و راه امام خمینی (ره) و امام شهیدمان را ادامه دهیم. در سالگرد حضور امام شهیدمان در این مکان مقدس، بار دیگر با خدا عهد و پیمان می‌بندیم که پای کار هستیم و این راه را با قدرت ادامه خواهیم داد.

جانشین فرمانده کل سپاه، در ادامه گفت: در جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه، دشمن تمام امکانات خود را به میدان آورد؛ اما رزمندگان انقلاب اسلامی، نیرو‌های مسلح و مردم حاضر در صحنه، پاسخ محکمی به او دادند و جمهوری اسلامی در این میدان پیروز شده است و این موضوع مورد اذعان جهانیان قرار دارد.

وی افزود: این فضاسازی‌ها و تبلیغات نمی‌توانند بر نتیجه این میدان تأثیر بگذارند؛ زیرا دو عامل اساسی در پیروزی نقش دارند. نخست، ملت به‌پاخاسته ایران است. مردم ما در حضور و خیزش خود نشان داده‌اند که با تمام وجود آماده‌اند خون شریف خود را نثار کنند، اما پای کشور و انقلابشان بایستند و از آن دفاع کنند. عامل دوم، اراده مستحکم رهبری انقلاب، فرمانده کل قوا و رزمندگان ماست. آنان با آمادگی بیشتر و توان بالاتر، خود را برای دفاع از انقلاب و نظام آماده کرده‌اند.

سرلشکر ایزدی تاکید کرد: این ترفند‌ها و اظهارنظر‌ها نمی‌توانند بر روند پیروزی ما تأثیر بگذارند یا نتیجه‌ای را که به دست آورده‌ایم، تغییر دهند. ما مسیر پیروزی خود را ادامه خواهیم داد.

برچسب ها: سرلشکر ایزدی ، جمهوری اسلامی ایران ، رهبر شهید انقلاب
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