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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
سیاست » اخبار کلی

گزارش دولت از تحقق ۱۴۱ همت صرفه‌جویی و برنامه‌های تکمیلی برای کاهش هدررفت منابع

6 مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران ناظر به گزارش تحقق ۱۴۱ همت صرفه‌جویی در اقدامات مرتبط با ساماندهی سوخت و آرد و نان، دستور داد تمام منابع حاصل از این صرفه‌جویی‌ها به افزایش اعتبار کالابرگ مردم اختصاص یابد.

جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیات دولت عصر امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مرتبط با محیط زیست، مدیریت مصرف انرژی، ساماندهی نظام توزیع آرد و نان، گزارش اقدامات اجرایی در استان آذربایجان شرقی و بررسی چند دستورکار اقتصادی و اجرایی در دستور کار اعضای هیئت وزیران قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در ابتدای این جلسه، با اشاره به برگزاری اجلاس اخیر محیط‌زیستی در ارمنستان، بر ضرورت قرار گرفتن ملاحظات محیط‌زیستی در کانون تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای کشور تأکید کرد.

پزشکیان با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست باید به‌عنوان یکی از الزامات اساسی توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: ملاحظات محیط‌زیستی باید در تمامی بخش‌ها، از جمله مدیریت شهری، راه و مسکن، کشاورزی، منابع آب، صنعت و تأمین برق، در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری لحاظ شود؛ چراکه تصمیمات امروز، مستقیماً بر کیفیت زندگی نسل حاضر و آینده نسل‌های بعدی تأثیرگذار است.

رئیس‌جمهور با اشاره به پیامد‌های توسعه نامتوازن در تهران و مناطق پیرامونی آن، خاطرنشان کرد: آثار و تبعات محیط‌زیستی الگو‌های نادرست توسعه در وضعیت کنونی به‌روشنی قابل مشاهده است و این تجربه نشان می‌دهد که بی‌توجهی به ظرفیت‌های محیطی و الزامات توسعه متوازن می‌تواند پیامد‌های گسترده و جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

پزشکیان همچنین بر ضرورت تقویت فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی در ترویج الگو‌های پایدار حمل‌ونقل شهری شد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اجرای طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی و روابط عمومی دستگاه‌های دولتی باید با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی مؤثر، در مسیر فرهنگ‌سازی و فراگیر شدن این طرح اقدام کنند.

پزشکیان تصریح کرد:توسعه این رویکرد علاوه بر کمک به کاهش مصرف بنزین، می‌تواند در کاهش آلودگی هوا، مدیریت ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مؤثر باشد.

گزارش معاون اجرایی رئیس‌جمهور از سفر به آذربایجان شرقی

در ادامه جلسه محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور گزارشی از سفر خود به استان آذربایجان شرقی ارائه کرد.

در این گزارش، مجموعه‌ای از نشست‌های برگزارشده، اقدامات اجرایی و پروژه‌های افتتاح‌شده یا به بهره‌برداری رسیده در جریان این سفر تشریح شد. بر اساس گزارش ارائه‌شده، مجموع ارزش پروژه‌های افتتاح‌شده در این سفر به ۵۷ همت رسیده است.

بررسی آخرین تحولات اقلیمی و پیش‌بینی وضعیت بارش‌های پاییزی

در بخش دیگری از جلسه، رئیس سازمان هواشناسی کشور گزارشی از آخرین وضعیت تغییرات آب‌وهوایی در سطح جهان، منطقه و ایران ارائه کرد.

این گزارش ضمن تشریح روند‌های اقلیمی، به تحلیل پدیده آب‌وهوایی «ال‌نینو» و تأثیرات احتمالی آن بر وضعیت، میزان و الگوی بارش‌ها در فصل پاییز پرداخت.

تشریح اقدامات دولت برای مقابله با قاچاق آرد و ساماندهی نظام توزیع نان

همچنین در جلسه امروز هیات دولت، وزارت کشور گزارشی تفصیلی از آخرین وضعیت ساماندهی زنجیره تأمین و توزیع آرد و نان و اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از قاچاق آرد ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، در چارچوب اقدامات نظارتی و اصلاح فرآیند‌های تخصیص آرد، بیش از ۶۰ هزار کد ملی غیرواقعی یا مورد استفاده در فرآیند‌های متخلفانه شناسایی و ابطال شده و با موارد تخلف برخورد صورت گرفته است.

در ادامه، گزارشی از نتایج اقدامات اصلاحی و برنامه‌های در دست اجرا برای افزایش بهره‌وری، کاهش هدررفت منابع و بهبود نظام توزیع سوخت و آرد ارائه شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون ۱۴۱ همت صرفه جویی در چارچوب این اقدامات محقق شده است. همچنین ۶ اقدام دیگر در دست اجراست که در صورت تکمیل، می‌تواند حدود ۹۱ همت صرفه‌جویی دیگر به همراه داشته باشد.

دستور رئیس‌جمهور برای اختصاص منابع حاصل از صرفه‌جویی به کالابرگ مردم

رئیس‌جمهور در ادامه، با تأکید بر ضرورت پیوند میان اصلاح نظام توزیع منابع و بهبود معیشت خانوارها، دستور داد تمامی منابع حاصل از صرفه‌جویی در ساماندهی وضعیت سوخت و نظام توزیع آرد و نان، به افزایش اعتبار کالابرگ مردم اختصاص یابد.

پزشکیان بر این نکته تأکید کرد که منافع حاصل از اصلاح فرآیندها، جلوگیری از هدررفت منابع و مقابله با تخلفات باید در نهایت به مردم بازگردد و در جهت تقویت قدرت خرید خانوار‌ها و حمایت از معیشت عمومی به کار گرفته شود.

تصویب سه مصوبه در جلسه امروز هیئت دولت

در بخش دیگری از جلسه، بودجه سال ۱۴۰۵ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کشور به تصویب هیئت وزیران رسید.

همچنین آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان، که از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری پیگیری شده بود، به تصویب هیئت وزیران رسید.

همچنین درخواست وزارت نیرو برای اخذ مجوز واردات کنتور‌های هوشمند نیز در جلسه هیئت وزیران بررسی و به تصویب رسید.

برچسب ها: رئیس جمهور ، صرفه جویی ، کالابرگ
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