جوان آنلاین: با ادامه نارضایتی‌ها از عملکرد رئیس‌جمهور امریکا، مردم این کشور در ده‌ها شهر اقدام به برگزاری تظاهرات و تجمعاتی کردند تا یک بار دیگر خشم خود را از وضعیت موجود با فراخواندن مردم به حضور در رأی‌گیری زودهنگام میان‌دوره‌ای کنگره نشان دهند.

تجمعاتی که شبکه «بدون پادشاهی» علیه دونالد ترامپ سازمان‌دهی شده‌بود، روز شنبه در شهر‌ها و جوامع سراسر ایالات‌متحده از جمله فیلادلفیا، بوستون، سن‌دیگو، واشینگتن، مینیاپلیس، شیکاگو و نیویورک برگزار شد. این رویداد که این بار «بدون پادشاهان: رأی زودهنگام» نام گرفته‌بود، به عنوان رویداد‌هایی غیرحزبی معرفی شدند؛ این اقدام در جهت گسترش تظاهرات «بدون پادشاهان» بود که افراد ناراضی از ریاست‌جمهوری ترامپ آن را شکل دادند و تقریباً دو سال از آن زمان می‌گذرد. هدف از تظاهرات و تجمعات اخیر، ترغیب مردم به رأی دادن زودهنگام در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره بود. سازمان‌دهندگان در بیانیه‌ای اعلام کردند: «این روز، روز مشارکت بی‌طرفانه رأی‌دهندگان است: ما جامعه خود را گرد هم می‌آوریم تا برنامه‌ای برای رأی‌گیری زودهنگام تدوین کنیم و اطمینان حاصل کنیم که هر رأی‌دهنده واجد شرایط گزینه‌های خود را برای نحوه رأی دادن درک می‌کند و فرصتی برای شنیده شدن صدای خود دارد.» در یکی از این تجمعات، شرکت‌کنندگان پلاکاردی در دست داشتند که روی آن نوشته شده‌بود: «ترامپ، پادشاه احمق‌ها». در واشینگتن، معترضان از کاخ سفید به سمت کنگره راهپیمایی کردند و پلاکارد‌هایی با شعار‌هایی از جمله «رأی شما، صدای شماست» و «به رأی من دست نزنید» در دست داشتند. در دالاس، ترزا کاکس، نماینده گروه «پروژه سازماندهی تگزاس»، از شهروندان خواست با بررسی مسائل و نامزدها، تصمیم‌های آگاهانه بگیرند و در انتخابات مشارکت کنند. در آتلانتا نیز مایکل جولیان باند، عضو شورای شهر، با اشاره به رأی‌گیری زودهنگام در ایالت جورجیا، بر اهمیت مشارکت روزانه شهروندان در دموکراسی تأکید کرد. در ماه مارس نیز بیش از ۳ هزار تجمع در واکنش به تصمیم دولت ترامپ برای آغاز جنگ علیه ایران برگزار شده‌بود. برگزارکنندگان همچنین شمار شرکت‌کنندگان در تجمع‌های سراسری سال گذشته را به‌ترتیب حدود ۵ میلیون نفر در ژوئن و ۷ میلیون نفر در اکتبر اعلام کرده‌بودند.