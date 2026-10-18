کد خبر: 1385549
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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

کشاکش جنگی چپ و راست فرنگ

1 اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه، حالا یک بحران گسترده و تمام‌عیار شده که بنا بر روایت رسمی وزارت کشور فرانسه، ۵۵۰ هزار نفر در آن درگیرند. اعتراضات، دامنه وسیعی از گروه‌های اجتماعی، از دانشجویان ومعلمان گرفته تا اتحادیه‌های کارگری و فعالان جلیقه‌زرد را شامل شده است. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه با تقلیل مسئله، مسئولیت خشونت‌ها را متوجه «چپ افراطی» و مجرمانی کرد که بخش بزرگی از آنها مهاجران هستند، چیزی که جی‌دی ونس معاون ترامپ هم آن را به شکل تأمل برانگیزی تکرار کرد: «آن‌ها پرسش‌های اساسی را درباره ادغام مهاجران در جامعه و سازگاری فرهنگی نادیده گرفتند. به آنها هشدار داده شده بود که این سیاست‌ها به چنین وضعی منجر می‌شود، اما گوش نکردند». به نظر می‌رسد، فرانسه به شکل کم‌سابقه‌ای میان دست‌راستی‌های مهاجرستیز و چپ‌گرایانی که بیش از هر زمان دیگری حس قدرت اجتماعی می‌کنند، دچار تفرق شده است. اعتراضات به چند کشور اروپایی هم سرایت کرد، که نشانه فراگیری زمینه‌های اعتراضات است. اعتراضات دانشجویی در بروکسل و لیژ به درگیری کشیده شد. اعتراضات در بلژیک، ایتالیا و پرتغال هم جمعیت‌ها را به خیابان آورد که در برخی جا‌ها به خشونت و درگیری هم کشیده شد

جوان آنلاین: اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه، حالا یک بحران گسترده و تمام‌عیار شده که بنا بر روایت رسمی وزارت کشور فرانسه، ۵۵۰ هزار نفر در آن درگیرند. اعتراضات، دامنه وسیعی از گروه‌های اجتماعی، از دانشجویان ومعلمان گرفته تا اتحادیه‌های کارگری و فعالان جلیقه‌زرد را شامل شده است. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه با تقلیل مسئله، مسئولیت خشونت‌ها را متوجه «چپ افراطی» و مجرمانی کرد که بخش بزرگی از آنها مهاجران هستند، چیزی که جی‌دی ونس معاون ترامپ هم، آن را به شکل تأمل برانگیزی، تکرار کرد: «آن‌ها پرسش‌های اساسی درباره ادغام مهاجران را در جامعه و سازگاری فرهنگی نادیده گرفتند. به آنها هشدار داده شده بود که این سیاست‌ها به چنین وضعی منجر می‌شود، اما گوش نکردند». به نظر می‌رسد، فرانسه به شکل کم‌سابقه‌ای میان دست‌راستی‌های مهاجرستیز و چپ‌گرایانی که بیش از زمان دیگری حس قدرت اجتماعی می‌کنند، دچار تفرق شده است. اعتراضات به چند کشور اروپایی هم سرایت کرد، که نشانه فراگیری زمینه‌های اعتراضات است. اعتراضات دانشجویی در بروکسل و لیژ به درگیری کشیده شد. اعتراضات در بلژیک، ایتالیا و پرتغال هم جمعیت‌ها را به خیابان آورد که در برخی جا‌ها به خشونت و درگیری هم کشیده شد. 
به گزارش «جوان»، اعتراضات شنبه‌شب فرانسه یک نقطه عطف بود. چالشی دانش‌آموزی از شکایت درباره کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی و نابرابری میان مدارس شروع شده، حالا به بحران گرانی، هزینه سوخت و مسکن و نگرانی درباره قدرت خرید پیوند خورده که سرآغاز یک اعتراض اجتماعی فراگیر است. در پاریس، خودرو‌ها و اشیای خیابانی به آتش کشیده شد، چندین فروشگاه، از جمله فروشگاه‌های پوشاک و مراکز تجاری، هدف تخریب و غارت قرار گرفتند و نیرو‌های امنیتی برای متفرق کردن جمعیت، از گاز اشک‌آور استفاده کردند، در حالی که جمعیت زیادی از معترضان فرانسه از منطقه سن‌اوگوستن در پاریس به سمت کاخ الیزه، محل اقامت و دفتر رئیس‌جمهور فرانسه، حرکت کردند. در لیموژ، بنای ۱۴۰ ساله تخریب‌شده شهرداری به آتش کشیده شد. در مارسی، معترضان وارد ساختمان شهرداری شدند، به تجهیزات داخلی آسیب زدند و مجسمه نمادین «ماریان» ــ نماد جمهوری فرانسه ــ را به زمین انداختند. در لیون، دفتر گردشگری شهر طعمه آتش شد و آتش‌سوزی رخ داد و در لیل، تولوز و بوردو نیز اموال عمومی تخریب شد، شیشه فروشگاه‌ها شکست و درگیری‌های گسترده‌ای میان معترضان و نیرو‌های دولتی درگرفت. درگیری‌ها همچنین به شهر‌های کوچک‌تر کشیده شد. در بِزانسون، آتش‌سوزی مقابل ساختمان استانداری و تلاش برای ورود به آن گزارش شد و چند فروشگاه تخریب شدند. در آنژه نیز گروه‌هایی به مغازه‌ها و ساختمان‌های عمومی حمله کردند. در تولوز، آتش‌زدن سطل‌های زباله، ایجاد موانع خیابانی و درگیری در اطراف میدان کاپیتول، پایان تجمع را به صحنه‌ای پرتنش تبدیل کرد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، خشونت‌ها و تخریب اموال عمومی را محکوم کرد و وعده داد عاملان محاکمه شوند. او همچنین دیروز با فرانسوی‌ها گفت‌و‌گو کرد. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، مسئله را به «چپ افراطی» و مجرمان تقلیل داده و گفته که دولت مرعوب نخواهد شد، ولی به نظر می‌رسد اعتراضاتی که تا همین چند روز قبل دانش‌آموزی بودند، در حال تبدیل شدن به یک چالش اعتراضی فراگیر علیه دولت فرانسه هستند. 
برآورد شمار شرکت‌کنندگان و بازداشت‌شدگان در گزارش‌های منتشرشده متفاوت است. وزارت کشور فرانسه از حضور حدود ۵۵۰ هزار نفر در ۱۱۰ تجمع صحبت می‌کند، در حالی که اتحادیه کارگری CGT شمار شرکت‌کنندگان را ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرد، چیزی که فراگیری چالش را نشان می‌دهد. آمار بازداشت‌ها نیز با ادامه حوادث رو به تغییر است. گزارش‌های اولیه از صد‌ها بازداشت حکایت داشتند، اما گزارش رویترز در پایان روز از حدود هزارو۲۰۰ بازداشتی خبر داد. نخست‌وزیر فرانسه نیز اعلام کرد بیش از ۱۵۰ مأمور پلیس زخمی شده‌اند. لوموند متمایل به چپ نوشته که صحنه سیاسی فرانسه احتمالاً پس از شنبه‌شب، بیش از پیش به راست متمایل خواهد شد. 
در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا، گفته فرانسه در حال سوختن است و باید مرز‌های خود را ببندد و جی‌دی ونس، معاون او، بحران را به «ادغام مهاجران در جامعه و سازگاری فرهنگی» نسبت داده، چپ‌ها بحران را نشانه‌ای از انباشت نارضایتی اجتماعی، فشار اقتصادی، افت کیفیت خدمات عمومی و تشدید تنش میان دولت و معترضان می‌دانند. 
 اعتراضات به چند کشور اروپایی از جمله بلژیک، ایتالیا و پرتغال هم سرایت کرد، که نشانه فراگیری آنهاست. اعتراضات دانشجویی در بروکسل و لیژ به درگیری کشیده شد. پلیس از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد و حدود ۴۵ نفر در لیژ بازداشت شدند. در ایتالیا، حدود ۱۰۰ هزار نفر در رم در راهپیمایی مسالمت‌آمیز شرکت کردند. درگیری‌های نزدیک کلیسای جامع میلان به بازداشت حدود ۵۰ نفر انجامید. ده‌ها هزار نفر علیه بحران مسکن و دستمزد‌های پایین اعتراض کردند؛ شماری از معترضان شب را در لیسبون در چادر سپری کردند. در اسپانیا هم جنبش اعتراضی مسکن با راهپیمایی‌های گسترده و اردو‌های اعتراضی ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اعتراضات ، فرانسه ، اروپا
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