جوان آنلاین: رئیس سازمان بسیج مستضعفین با طرح این سؤال که چرا امریکایی‌ها وارد جنگ نمی‌شوند، گفت: یکی عقبه آنهاست، دوم غیرقابل‌پیش‌بینی بودن شیوه دفاع ما در مرحله جدید است و اینکه در چه نقطه‌ای، با چه ابزاری و در چه زمانی انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام حسین طائب در نشست تبیینی کنشگران و سخنرانان تجمعات شبانه مردمی گفت: اسرائیلی‌ها و امریکایی‌ها فکر می‌کردند مقاومت ملت ما ضعیف شده و می‌توانند در یک جنگ سه‌روزه یا یک جنگ شش‌هفته‌ای، ملت ما را به تسلیم بکشانند. گفتند اگر در سه روز به اینجا نرسیم، تاب‌آوری ایران در جنگ، شش هفته بیشتر نیست، شش هفته بعد مهماتش به پایان می‌رسد، موشک‌هایش رو به اتمام می‌رود و از نظر اقتصادی به هم می‌ریزد، فشار امنیتی داخلی به وجود می‌آید و اینجاست که در فاز دوم با دست خالی وارد مذاکره و تسلیم می‌شود. این برآوردهایشان غلط از آب درآمد. ملت ما سست نشد، ملت ما ایستاد، نیرو‌های مسلح ایستادند و امریکایی‌ها فهمیدند برآوردشان اشتباه است. طائب گفت: همان‌طور که آنها برای ما یک دوره شش‌هفته‌ای را برنامه‌ریزی کرده بودند، جنگ آنها نیز برای همین دوره شش‌هفته‌ای طراحی شده بود، چراکه آنها هم با محدودیت مهمات و مسئله تاب‌آوری پدافندی مواجه بودند و موشک‌های تاد آنها نیز در حال اتمام بود.

طائب یادآور شد: در روز‌های نخست جنگ، نیروی هوافضای سپاه برای عبور موشک‌ها از پنج لایه پدافندی و اصابت آنها به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی، ناچار بود از یک برنامه‌ریزی گسترده و طراحی پیچیده با استفاده از انواع موشک‌ها و پهپاد‌ها بهره بگیرد تا تعدادی از آنها به اهداف موردنظر اصابت کنند. اما در روز‌های پایانی، شرایط تغییر کرده بود، حجم استفاده ما از موشک‌ها مشخص بود و تقریباً هر تعداد موشکی که شلیک می‌کردیم، به اهداف خود اصابت می‌کرد.

وی ادامه داد: این موضوع چه معنایی داشت؟ به این معنا بود که تاب‌آوری نظامی امریکا و اسرائیل کاهش یافته و عملاً از بین رفته بود، در حالی که برآورد آنها از تاب‌آوری دفاعی ما اشتباه بود. به همین دلیل، آنها کشور‌های اروپایی و کشور‌های منطقه را واسطه قرار دادند تا زمینه ورود به آتش‌بس فراهم شود. برآوردشان این بود که پس از برقراری آتش‌بس و بازگشت زندگی به روال عادی، جمهوری اسلامی برای حفظ شرایط موجود، در مذاکرات تسلیم خواهد شد. اما این مرحله نیز پشت سر گذاشته شد و به یک تفاهم‌نامه رسیدیم. با این حال، آنها احساس کردند که حتی توان و تاب‌آوری لازم برای اجرای این تفاهم‌نامه را نیز ندارند. برای مثال، یکی از بند‌های تفاهم‌نامه این بود که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز با مدیریت ایران انجام شود. این روند در هفته دوم اجرا شد و در هفته سوم، آنها به این جمع‌بندی رسیدند که اگر این روند ادامه پیدا کند، مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تثبیت خواهد شد. به همین دلیل، بازی را به هم زدند.

رئیس سازمان بسیج یادآور شد: امروز این جنگ به رقابتی بر سر تاب‌آوری میان ما، امریکا، اسرائیل و دیگر کشور‌ها تبدیل شده است. آنها جمهوری اسلامی را محاصره و تحریم کردند و بر این باور بودند که با اعمال تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی، ایران تضعیف خواهد شد و بنیه اقتصادی آن آسیب خواهد دید. اما از این نکته غافل بودند که امروز تنگه هرمز به ابزاری برای تنظیم توازن قوا در حوزه تاب‌آوری تبدیل شده است. اگر امریکایی‌ها تصور می‌کنند که با تحریم و محاصره می‌توانند ملت ما را تضعیف کنند، باید توجه داشته باشند که در شرایط کنونی، بسته ماندن تنگه هرمز نیز به عاملی تأثیرگذار بر اقتصاد امریکا و اقتصاد جهان تبدیل شده است.

طائب افزود: در عرصه جنگ اقتصادی نیز هدف آنها این بود که با اعمال فشار‌ها و تحریم‌ها، اقتصاد ایران را دچار اختلال کنند، اما اکنون اقتصاد خودشان نیز با مشکلات و پیامد‌های ناشی از این شرایط مواجه شده است. افزایش قیمت گازوئیل، هزینه‌های حمل‌ونقل را بالا برده و به‌دنبال آن، هزینه‌های زندگی نیز افزایش یافته است. در نتیجه، دیدار اعضای خانواده‌هایی که در ایالت‌های مختلف امریکا زندگی می‌کنند، دشوارتر شده و فاصله زمانی میان دیدار‌های آنان افزایش یافته است. مجموع این شرایط، تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی مردم امریکا را تحت تأثیر قرار داده و فشار‌های بیشتری بر زندگی روزمره آنها وارد کرده است. اروپایی‌ها نیز، با وجود آنکه هنوز فصل زمستان آغاز نشده است، به‌تدریج در حال مشاهده و تجربه پیامد‌های اقتصادی این جنگ هستند. به بیان دیگر، آثار جنگی که امریکا در عرصه اقتصادی به راه انداخته است، اکنون در حال نمایان شدن است و کشور‌های اروپایی نیز با تبعات آن مواجه شده‌اند.

طائب در ادامه گفت: شیوه پاسخ ما غیرقابل‌پیش‌بینی شده است، چرا امریکایی‌ها وارد جنگ نمی‌شوند؟ یکی عقبه آنهاست، دوم غیرقابل‌پیش‌بینی بودن شیوه دفاع ما در مرحله جدید است و اینکه در چه نقطه‌ای، با چه ابزاری و در چه زمانی انجام خواهد شد. اکثر سیستم‌های اطلاعاتی امریکا رسماً به جهان اعلام می‌کنند که پاسخ ایران در جنگ احتمالی بعدی غیرقابل‌پیش‌بینی است و گمانه‌زنی می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: امریکایی‌ها به سمت تاب‌آوری رفتند و تاب‌آوری‌شان زمان دارد، زمان تاب‌آوری اسرائیلی‌ها ۵ آبان است، زمان تاب‌آوری امریکایی‌ها ۱۲ آبان است. در ۵ آبان انتخابات کنست برگزار خواهد شد. نتانیاهو باید ۶۱ کرسی را به دست بیاورد تا بقای خود در حاکمیت را حفظ کند. مطلوب نتانیاهو این است که امریکا را مجدداً وارد جنگ با ایران کند و اسرائیل را درگیر سایر جنگ‌ها کند، اگر این شرایط انتخابات را عوض نکرد، انتخابات در اسرائیل را به هم بزند و بگوید در شرایط امنیتی امکان برگزاری انتخابات نیست. وی با بیان اینکه ۱۲ و ۱۳ آبان در امریکا انتخابات مجلس سنا، مجلس نمایندگان و فرمانداری‌ها است، گفت: امروز جمهوری‌خواهان و ترامپ بهترین وضعیت را دارند، قوه مجریه در اختیار آنهاست و قوه مقننه و قوه قضاییه هم با آنهاست، اگر این انسجام در قوا در امریکا به هم بریزد، دو سال باقی‌مانده را به‌مراتب سخت‌تر از دو سال قبل از آن پشت سر می‌گذرانند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امریکایی‌ها شکست را یکی پس از دیگری درک می‌کنند. امروز تاب‌آوری امریکایی‌ها زمان دارد، همه تلاش‌شان این است که یک پیروزی به دست آورند، چه این پیروزی عنوان نظامی داشته باشد و چه عنوان مذاکراتی، اما ملت ایران هم ایستاده است.