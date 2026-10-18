آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

در روزی که مهرداد اخلاقی کتابچی با رأی قاطع نمایندگان مجلس به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح انتخاب شد، رئیس‌جمهور تأکید کرد ایران در برابر هر حمله‌ای با قدرت خواهد ایستاد، دبیر شورای عالی امنیت ملی از آماده‌سازی طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه برای مقابله با ماجراجویی دشمن خبر داد و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز نوشت آینده از آن ملتی است که بزرگ‌ترین تهدید دشمن را به طنز کوچه و بازار تبدیل می‌کند؛ مواضعی که در کنار یکدیگر، بیانگر آمادگی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدید‌های احتمالی است. این آمادگی بر دو پایه استوار است؛ از یک سو، پشتیبانی و حضور ملت مبعوث در خیابان که از ۲۳۰ شب عبور کرده و از سوی دیگر، قدرت تهاجمی و بازدارندگی نیرو‌های مسلح در میدان. در کنار این دو مؤلفه، باور‌های الهی نیز ریشه اقتدار و انسجامی است که با هیچ متر و معیار صرفاً دنیوی و مادی قابل اندازه‌گیری نیست.

جوان آنلاین: در روزی که مهرداد اخلاقی کتابچی با رأی قاطع نمایندگان مجلس به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح انتخاب شد، رئیس‌جمهور تأکید کرد ایران در برابر هر حمله‌ای با قدرت خواهد ایستاد، دبیر شورای عالی امنیت ملی از آماده‌سازی طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه برای مقابله با ماجراجویی دشمن خبر داد و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز نوشت آینده از آن ملتی است که بزرگ‌ترین تهدید دشمن را به طنز کوچه و بازار تبدیل می‌کند؛ مواضعی که در کنار یکدیگر، بیانگر آمادگی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدید‌های احتمالی است. این آمادگی بر دو پایه استوار است؛ از یک سو، پشتیبانی و حضور ملت مبعوث در خیابان که از ۲۳۰ شب عبور کرده و از سوی دیگر، قدرت تهاجمی و بازدارندگی نیرو‌های مسلح در میدان. در کنار این دو مؤلفه، باور‌های الهی نیز ریشه اقتدار و انسجامی است که با هیچ متر و معیار صرفاً دنیوی و مادی قابل اندازه‌گیری نیست.



نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ۲۳۷ رأی موافق و ۱۵ رأی مخالف از مجموع ۲۷۷ نماینده حاضر در جلسه، به مهرداد اخلاقی کتابچی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح رأی اعتماد دادند. پس از رأی اعتماد مجلس، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رأی قاطع نمایندگان مجلس به مهرداد اخلاقی کتابچی به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، پیام بلند و گیرایی به دنیا بود.

رئیس‌جمهور در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر، قائد شهید انقلاب اسلامی، شهدای دانش‌آموز و وزیران شهید دولت، از خدمات شهید سرلشکر عزیز نصیرزاده یاد کرد و او را شخصیتی دانشمند، مخلص، صادق و پای‌کار کشور و نظام توصیف کرد. پزشکیان با قدردانی از مهرداد اخلاقی کتابچی گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از آب و خاک کشور، صحنه‌هایی از ایثارگری، فداکاری و توانمندی خلق کردند که نگاه دنیا را به خود خیره ساخت. رؤسای کشور‌های مختلف نیز در نشست‌ها و گفت‌و‌گو‌ها به قدرت، عزت و سربلندی نیرو‌های مسلح ایران اذعان می‌کنند. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تلاش‌های نیرو‌های مسلح، توان دفاعی کشور را به جایگاهی رسانده است که قدرت‌های خارجی با وجود برخورداری از امکانات و تجهیزات، به‌راحتی جسارت تجاوز به ایران را ندارند، ابراز امیدواری کرد حضور وزیر جدید، فرصتی دوچندان برای افزایش قدرت دفاعی ایران فراهم کند. پزشکیان همچنین حضور سردار ابن‌الرضا را یکی از نقاط قوت وزارت دفاع دانست و گفت: موشک تنها وسیله دفاعی ایران نیست، بلکه مردم مهم‌ترین ابزار دفاعی کشور هستند و وحدت و انسجام ملی نیز عامل دیگری در دفاع از ایران به شمار می‌رود. تداوم همراهی مردم و حضور آنان در صحنه، دشمن را ناامید خواهد کرد و هیچ قدرتی قادر نخواهد بود ایران را به زانو درآورد.

برنامه‌های اخلاقی برای وزارت دفاع

مهرداد اخلاقی کتابچی در جلسه رأی اعتماد مجلس با اشاره به شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، به‌ویژه امیر شهید سرلشکر نصیرزاده، تأکید کرد در صورت اعتماد نمایندگان، تداوم‌بخش راه و برنامه این شهیدان خواهد بود.

وی خدمتگزاری به ملت ایران را در نبرد با جبهه صهیونیسم و استکبار جهانی، تکلیفی جهادی توصیف کرد و بر فعالیت در چارچوب فرماندهی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، تأکید کرد. وزیر دفاع جدید با اشاره به تحولات پس از جنگ ۱۲روزه گفت قابلیت‌های دفاعی ایران پس از این جنگ تکمیل شده و آمادگی‌ها به‌گونه‌ای افزایش یافته که برآورد‌ها و محاسبات دشمن را تغییر داده و درباره استمرار جنگ نظامی در میان دشمنان تردید ایجاد کرده‌اند. اخلاقی هشدار داد اگر دشمن امریکایی ـ صهیونیستی بار دیگر دچار خطای محاسباتی شود، پاسخ ملت ایران و رزمندگان اسلام غافلگیرکننده و گسترده خواهد بود و مسئولیت پیامد‌های منطقه‌ای و جهانی آن بر عهده دولت امریکا و هم‌پیمانانش خواهد بود. وزیر دفاع با اشاره به ارتباط مستقیم خود با جبهه‌های مختلف مقاومت در طول سال‌های خدمت، تقویت بیش از پیش جبهه مقاومت را یکی از مهم‌ترین اقدامات خود در وزارت دفاع عنوان کرد.

برای مقابله با رژیم صهیونیستی آماده‌ایم

اخلاقی ضمن تشریح برنامه‌های خود در دو بازه زمانی شش‌ماهه و ۲۲ماهه گفت: ایران از مدت‌ها پیش در آمادگی کامل به سر می‌برد و برای مقابله با رژیم صهیونیستی آماده است. وی تأکید کرد نیرو‌های مسلح حتی لحظه‌ای از آمادگی خود غافل نخواهند شد تا تکلیف جنگ چهارم مشخص شود. وی جهش تولید و تأمین تسلیحات و تجهیزات موردنیاز نیرو‌های مسلح متناسب با جنگ آینده را از دیگر برنامه‌های خود دانست و بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و ملی، پشتیبانی پایدار و مؤثر از محور مقاومت و تأمین نیاز‌های دفاعی کشور تأکید کرد. اخلاقی همچنین از برنامه ارتقای تسلیحات پیشرفته، به‌ویژه سامانه‌های هوشمند، موشک‌های زمین‌پایه و موشک‌های کروز خبر داد و افزایش دقت، قدرت تخریب و برد تسلیحات را از اولویت‌های این بخش برشمرد. وی گفت هدف این است که توان بازدارندگی ایران به سطحی برسد که هیچ طرفی به فکر استقرار در مناطق دوردست و حمله به کشور نیفتد. اخلاقی با اشاره به فاصله گرفتن ناو‌های دشمن از سواحل ایران اظهار کرد این ناو‌ها که پیش‌تر در فاصله ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتری مستقر می‌شدند، اکنون به فاصله ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتری عقب‌نشینی کرده‌اند و هدف ایران افزایش بیشتر این فاصله از طریق ارتقای توان بازدارندگی است. وی تقویت پدافند هوایی و توسعه انواع پهپاد‌های پنهان‌کار، دوربرد، انتحاری، جنگال، تصویربرداری، پدافندی و سامانه‌های مقابله با پهپاد را نیز از برنامه‌های وزارت دفاع اعلام کرد.

توسعه ماهواره‌های نظامی

اخلاقی با اشاره به برنامه‌های فضایی وزارت دفاع گفت: توسعه و تزریق ماهواره‌های متناسب با نیاز‌های نظامی در دستور کار قرار دارد و ایران باید ماهواره‌های نظامی را خود بسازد و پرتاب کند. وی افزود این برنامه از قبل آغاز شده و ادامه خواهد یافت. وزیر دفاع همچنین از پیشرفت تلاش‌ها در حوزه رزم هوایی خبر داد و ابراز امیدواری کرد جنگنده سنگین جمهوری اسلامی ایران در سال آینده پرواز کند. توسعه شناور‌های سرنشین‌دار و بدون سرنشین، شناور‌های سطحی و زیرسطحی، سامانه‌های مخابراتی زیر آب و ارتقای توانمندی‌های سایبری، جنگ الکترونیک، ارتباطات، اطلاعات و رادار از دیگر محور‌های اعلام‌شده در برنامه وی بود.

تبریک فرماندهان ارتش و سپاه

سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با صدور پیامی، رأی اعتماد قاطع نمایندگان مجلس و انتصاب مهرداد اخلاقی کتابچی به وزارت دفاع را تبریک گفت. وی در این پیام بر ضرورت تداوم مسیر قدرت‌ساز و غرورآفرین شهید امیر نصیرزاده و تقویت ظرفیت‌های راهبردی وزارت دفاع در مقطع کنونی تأکید کرد و تحقق این اهداف را در گرو تعامل و هم‌افزایی نیرو‌های مسلح با صنعت دفاعی، جامعه نخبگان، متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور دانست. امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز انتخاب مهرداد اخلاقی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را تبریک گفت. حاتمی با اشاره به دو جنگ تحمیلی اخیر و تحریم‌های چندجانبه، بر اهمیت اتکا به توان داخلی، نوآوری، خودباوری و بهره‌گیری از دانش نخبگان تأکید کرد و خواستار گام‌های مؤثر برای ارتقای آمادگی رزمی، افزایش بازدارندگی و تحکیم امنیت پایدار کشور شد.

تدارک طرحی ویرانگرتر برای متجاوزان

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اما در واکنش به تهدید‌های مقام‌های امریکایی و صهیونیستی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نیرو‌های مسلح ایران برای ماجراجویی جدید، طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کرده‌اند. وی تأکید کرد هذیان‌گویی و تهدید‌های مکرر مقام‌های امریکایی و صهیونیستی واقعیت میدان را تغییر نمی‌دهد و طرح عملیاتی جدید ایران با قواعدی که دشمنان می‌شناسند، پیش نخواهد رفت. سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز با انتشار پیامی اعلام کرد آینده از آن ملتی است که بزرگ‌ترین تهدید دشمن را به طنز کوچه و بازار تبدیل می‌کند. وی با اشاره به استفاده از واژه مقدس مادر برای نامگذاری سنگین‌ترین بمب دشمن، این اقدام را نشانه یک تمدن وحشی دانست و تأکید کرد ملتی که تهدید‌های دشمن را به طنز تبدیل می‌کند، آینده را از آن خود خواهد کرد.