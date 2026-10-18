کد خبر: 1385543
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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۳
سیاست » اخبار کلی

قدردانی وزیر دفاع از نمایندگان مجلس

3 وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با صدور پیامی ضمن قدردانی و تشکر از رئیس، هیات رئیسه و نمایندگان مجلس، تأکید کرد: تمام توان و تجربه خود را برای انجام شایسته این مسئولیت به کار خواهم گرفت.

جوان آنلاین: متن کامل پیام قدردانی مهرداد اخلاقی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

با استعانت از خداوند متعال و توسل به حضرت بقیةالله‌الأعظم (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و با ادای احترام به بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی و رهبر مجاهد و شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای و با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، به‌ویژه شهدای سرافراز نیروهای مسلح و پنج وزیر دفاع شهید، بر خود لازم می‌دانم ارادت خالصانه خود را به خانواده‌های معظم و معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرافراز میهن اسلامی ابراز کنم.

حسن اعتماد رئیس جمهور محترم و عنایات فرماندهان معزز نیروهای مسلح و در نهایت رأی اعتماد ارزشمند نمایندگان محترم ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی به اینجانب، امانتی خطیر بر مبنای تکلیف جهادی در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور است.

ضمن قدردانی و تشکر صمیمانه از رئیس، هیات رئیسه و نمایندگان محترم و بویژه کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که دیدگاه‌ها و نقدهای عالمانه و متعهدانه را در فرایند بررسی صلاحیت و برنامه‌های اینجانب ابراز داشتند، تأکید می‌کنم تمام توان و تجربه خود را برای انجام شایسته این مسئولیت به کار خواهم گرفت.

همچنین با قدردانی از فرماندهان ارجمند و همرزمانم در نیروهای مسلح و همکارانم در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیدوارم با همدلی، هم‌افزایی و همکاری مستمر، تحقق اهداف و مأموریت‌های وزارت دفاع را با قوت به پیش ببریم.

ضمن قدرشناسی و بیعت مجد با رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، امیدوارم در اجرای تدابیر معظم‌له بعنوان سرباز ولایت و ملت، به فضل الهی و با دعای خیر مردم شریف ایران، در مسیر صیانت از امنیت و اقتدار ملی، خدمتگزاری صادق در ادامه راه شهیدان گرانقدر باشم.»

برچسب ها: وزیر دفاع ، نمایندگان مجلس ، مهرداد اخلاقی
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