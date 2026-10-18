تازه‌های تولید و پخش تلویزیون و رادیو در روز یکشنبه ـ ۲۶ مهرماه ـ در این گزارش ایسنا قابل پیگیری است.

جوان آنلاین: شبکه تماشا در پاسخ به درخواست‌های گسترده مخاطبان و علاقه‌مندان سریال‌های غربی باکس ساعت ۲۱، نظرسنجی‌ای را برای انتخاب اثر مورد نظر جهت پخش برگزار کرده است.

در این نظرسنجی، مخاطبان می‌توانند از میان سریال‌های «فرار از زندان»، «دوران کهن»، «رودخانه برفی» و «اسب سیاه» گزینه مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

انتخاب شما از بین سریال‌های زیر کدام است؟

۱. «فراز از زندان»

۲. «دوران کهن»

۳. «رودخانه برفی»

۴. «اسب سیاه»



علاقه‌مندان برای ثبت نظر خود می‌توانند عدد مربوط به گزینه انتخابی را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۵۳ ارسال کنند.

فیلم سینمایی «شبکه» به کارگردانی سیدنی لومت یکشنبه ۲۶ مهر ماه ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «شبکه» به نویسندگی پدی چایفسکی امشب ساعت ۱۹ روانه آنتن می‌شود.

داستان فیلم در دهه ۱۹۷۰ میلادی روایت می‌شود و به خشونت تروریستی و تغییرات در ساختار شرکتی یک شبکه تلویزیونی می‌پردازد. هوارد بیل، یک مجری سابق اخبار، به دلیل افت رتبه در شبکه یو بی اس اخراج می‌شود. او به شیوه‌ای غیرمنتظره و بی‌پروا به این اخراج واکنش نشان می‌دهد.

فی داناوی، ویلیام هولدن، پیتر فینچ در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

آیین تقدیر از عوامل مجموعه نمایشی «سرو سپید سرخ» دوشنبه شب، ۲۱ برگزار شد؛ محفلی صمیمی‌که در آن، هر یک از سازندگان از انگیزه پیوستن به این طرح، تجربه‌های روز‌های جنگ و قصه‌هایی گفتند که می‌خواستند در حافظه تصویری ایران ماندگار کنند.

در این مراسم، پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، محسن برمهانی، معاون سیما، مهدی نقویان، رئیس مرکز سیمافیلم و مهدی آذرپندار، مدیر فیلم و سریال سازمان هنری رسانه‌ای اوج، در کنار سازندگان مجموعه حضور داشتند. اما آنچه به این دیدار حال‌وهوای متفاوتی می‌داد، شنیدن روایت‌هایی بود که هرکدام از زاویه‌ای، بخشی از پشت‌صحنه این تجربه جمعی را روشن می‌کرد.

مجری برنامه طنز ورزشی «توپ و تشر» رادیو صبا با تأکید بر ظرفیت طنز در نقد رویداد‌های ورزشی گفت: ورزش ذاتاً با شادی و نشاط همراه است و شوخی و طنز می‌تواند این حس را مضاعف کند و در عین حال، فرصتی برای پرداختن به مسائل و حاشیه‌های ورزش فراهم آورد.

حمید پارسا، مجری برنامه «توپ و تشر» رادیو صبا، در گفت‌وگویی، به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش، با اشاره به رویکرد طنزآمیز این برنامه اظهار کرد: ورزش از جمله موضوعاتی است که با شادی، هیجان و نشاط گره خورده است و وقتی طنز نیز به آن اضافه می‌شود، می‌تواند تجربه‌ای سرگرم‌کننده‌تر برای مخاطبان رقم بزند. از همین رو، در «توپ و تشر» تلاش می‌کنیم اتفاقات ورزشی را از زاویه‌ای متفاوت روایت کنیم و با نگاهی طنزآمیز، لحظاتی شاد برای شنوندگان بسازیم.

وی با بیان اینکه رویدادها، خبرها، حاشیه‌ها و اظهارنظر‌های چهره‌های ورزشی ظرفیت زیادی برای پرداخت طنز دارند، افزود: در این مسیر، رعایت چارچوب‌های حرفه‌ای و اخلاقی اهمیت بسیاری دارد. هدف ما مسخره کردن افراد نیست، بلکه می‌خواهیم با حفظ احترام اشخاص، به اتفاقات و رفتار‌هایی بپردازیم که قابلیت نقد و بررسی دارند. به همین دلیل، رعایت خط قرمز‌ها و پرهیز از تمسخر افراد از اصولی است که در اجرای برنامه به آن توجه می‌کنیم.

پارسا درباره جذابیت سوژه‌های ورزشی برای پرداخت طنز گفت: ورزش از علاقه‌مندی‌های بخش گسترده‌ای از جامعه است و گروه‌های مختلف اجتماعی و سنی، رویداد‌های ورزشی را دنبال می‌کنند. همین گستردگی مخاطبان باعث می‌شود اتفاقات ورزشی، واکنش‌ها و حاشیه‌های مرتبط با آن، ظرفیت بالایی برای گفت‌و‌گو و روایت طنزآمیز داشته باشند. ورزش موضوعی است که بسیاری از مردم درباره آن نظر و تجربه دارند و همین ویژگی، ارتباط مخاطب با برنامه را آسان‌تر می‌کند.

مجری «توپ و تشر» با تأکید بر نقش طنز در انتقال پیام‌های انتقادی ادامه داد: گاهی بیان مستقیم یک انتقاد ممکن است با تلخی همراه باشد، اما طنز می‌تواند از شدت این تلخی کم کند و زمینه پذیرش بهتر پیام را فراهم آورد. وقتی نقد با چاشنی لبخند و شوخی همراه می‌شود، مخاطب فرصت پیدا می‌کند موضوع را از زاویه‌ای دیگر ببیند و درباره آن تأمل کند.

وی خاطرنشان کرد: طنز ورزشی، اگر با شناخت موضوع و رعایت اصول حرفه‌ای همراه باشد، می‌تواند علاوه بر سرگرم کردن مخاطبان، به بازتاب حاشیه‌ها و نقد برخی رفتار‌های نادرست در ورزش کمک کند. هدف این است که شنونده در کنار لحظاتی شاد، به نکاتی نیز توجه کند که شاید در روایت معمول اخبار ورزشی کمتر به آنها پرداخته شود.

برنامه «توپ و تشر» با نگاهی طنزآمیز به رویدادها، خبر‌ها و حاشیه‌های ورزشی می‌پردازد و تلاش می‌کند در کنار سرگرمی، بستری برای نقد و بازنگری در مسائل این حوزه فراهم کند. این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ صبح، به تهیه‌کنندگی محمدحسین خسروجردی و با اجرای حمید پارسا، از رادیو صبا پخش می‌شود.

مستند «تا پروانگی» با مرور زندگی و مسیر قهرمانی ورزشکاران ایرانی، امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.

مستند «تا پروانگی» در هر قسمت به بررسی زندگی یکی از قهرمانان ورزش ایران می‌پردازد و مخاطبان را با مسیر تلاش، تجربه‌ها و فراز و نشیب‌های زندگی این ورزشکاران در آستانه المپیک آشنا می‌کند.

مستند «تا پروانگی» امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۲ روی آنتن می‌رود.

تازه‌های تولید و پخش تلویزیون و رادیو

هفت مستند با موضوع تاریخ، فرهنگ، طبیعت، مفاخر و ظرفیت‌های اقتصادی استان مرکزی، از ۲۵ مهر تا اول آبان، هر روز ساعت ۱۸ از شبکه مستند پخش می‌شوند.

شبکه مستند در قالب طرح «ایران جان، مرکزی ایران» با پخش مجموعه‌ای از مستند‌های موضوعی، به معرفی ابعاد تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی استان مرکزی می‌پردازد.

در این مجموعه، مستند «داستان عکس‌ها» شنبه ۲۵ مهر، با روایت رویداد‌های تاریخی و تحولات اجتماعی و فرهنگی منطقه عراق عجم، به‌ویژه در دوره قاجار، روی آنتن می‌رود.

مستند «موهبت الهی» یکشنبه ۲۶ مهر، به زندگی سردار شهید محمد پاکپور و مرور ابعاد زندگی و فعالیت‌های او اختصاص دارد.

مستند «تفرش» دوشنبه ۲۷ مهر، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری این شهرستان را معرفی می‌کند و به توانمندی‌های آن در حوزه کشاورزی، صنایع‌دستی و طرح‌های عمرانی می‌پردازد.

مستند «بال‌های تالاب» سه‌شنبه ۲۸ مهر، مخاطبان را با تالاب میقان در نزدیکی اراک و گونه‌های مختلف پرندگان و حشرات این زیست‌بوم آشنا می‌کند.

مستند «چشم‌هایی که دید» چهارشنبه ۲۹ مهر، روایتی از زندگی دکتر محمود حسابی، پیشینه خانوادگی و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی او از زبان فرزندان و شاگردانش ارائه می‌دهد.

مستند «قصه‌های آب؛ میقان» پنجشنبه ۳۰ مهر، به روایت زندگی مردم درگیر با کم‌آبی و بی‌آبی و چالش‌های ناشی از کمبود منابع آبی می‌پردازد.

همچنین مستند «نقش زیگلر» جمعه اول آبان، فراز و فرود‌های فعالیت شرکت سوئیسی زیگلر در زمینه صادرات فرش اراک را بررسی می‌کند.

این مستند‌ها هر روز ساعت ۱۸ از شبکه مستند پخش می‌شوند و در قالب طرح «ایران جان، مرکزی ایران»، بخشی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی استان مرکزی را به مخاطبان معرفی می‌کنند.

علیرضا صمدی، کارگردان مستند باتلاق یانکی‌ها، با اشاره به فاصله میان اهداف اعلام‌شده آمریکا در جنگ علیه ایران و تحولات میدان، گفت: نمی‌توان صرفاً با تکیه بر برتری نظامی و قدرت هوایی، درباره نتیجه یک جنگ تصمیم گرفت و تصور کرد که می‌توان کشوری را به‌راحتی وادار به تسلیم کرد.

به گزارش مؤسسه فرهنگی و هنری شهید آوینی، علیرضا صمدی، کارگردان مستند باتلاق یانکی‌ها، با تشریح ایده شکل‌گیری این اثر گفت: این مستند درباره جنگ تحمیل‌شده آمریکا به ایران است و ایده ساخت آن از زمانی شکل گرفت که با وجود حجم گسترده بمباران‌ها، ایران همچنان توانایی اداره کشور، پاسخ‌گویی به حملات و تأثیرگذاری بر روند جنگ را داشت.

وی افزود: در روز‌های نخست جنگ، فضای تبلیغاتی آمریکا به‌گونه‌ای بود که گویی کار ایران به‌زودی تمام می‌شود و کشور به سمت سقوط و تسلیم پیش می‌رود، اما با گذشت زمان، چنین اتفاقی رخ نداد و حتی اهداف مطرح‌شده از سوی آمریکا نیز تغییر کرد. همین مسئله این پرسش را مطرح می‌کرد که چگونه جنگی که قرار بود با پیروزی سریع به پایان برسد، می‌تواند به وضعیتی تبدیل شود که طرف آغازکننده جنگ با چالش‌های جدی روبه‌رو شود.

صمدی با تأکید بر اینکه پیروزی نظامی الزاماً به معنای تحقق اهداف سیاسی نیست، تصریح کرد: حرف اصلی مستند را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: ایران، عراق یا افغانستان نیست. آمریکا در گذشته تجربه جنگ در کشور‌هایی مانند عراق و افغانستان را داشته است، اما صرف برخورداری از قدرت نظامی برتر به این معنا نیست که می‌توان اهداف سیاسی را نیز به‌سادگی محقق کرد. محاسبات اشتباه درباره یک کشور می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای طرف مقابل به همراه داشته باشد.

کارگردان باتلاق یانکی‌ها با اشاره به رویکرد محتوایی این اثر اظهار کرد: برای ما مهم بود که جنگ را فقط از زاویه تعداد بمباران‌ها و قدرت تسلیحاتی طرفین بررسی نکنیم، بلکه ببینیم این جنگ تا چه اندازه به اهدافی که برای آن تعریف شده بود، نزدیک شده است. به همین دلیل، تلاش کردیم در بررسی تحولات جنگ تا جای ممکن از منابع غیرایرانی و رسانه‌های معتبر غربی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: باتلاق یانکی‌ها از این منظر، آینه‌ای در برابر غرب است تا مشخص شود رسانه‌ها و منابع غربی درباره این جنگ چه گفته‌اند، چه اهدافی مطرح بوده و با چه واقعیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند. مخاطب در این شیوه روایت، صرفاً با تحلیل سازندگان مواجه نیست، بلکه می‌تواند گزارش‌ها و اظهارنظر‌های رسانه‌های غربی را نیز ببیند و درباره آنها قضاوت کند. این رویکرد می‌تواند برای مخاطبانی که نسبت به روایت رسانه‌های داخلی نیز پرسش یا تردید دارند، جذاب باشد.

صمدی در پایان با اعلام خبر تکمیل مستند گفت: نسخه نهایی باتلاق یانکی‌ها به‌تازگی آماده شده است و زمان پخش تلویزیونی آن بزودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مراسم تودیع احمد میرزایی، مدیرکل پیشین طرح و برنامه‌ریزی معاونت صدا و معارفه وحید حیاتی به‌عنوان مدیرکل جدید این حوزه، با حضور احمد پهلوانیان معاون صدا، شاهید مظفری رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صداوسیما و جمعی از مدیران برگزار شد.

احمد پهلوانیان معاون صدا، با تأکید بر ضرورت تحول در ساختار و مأموریت رادیو گفت: هدف معاونت صدا در پنج‌ساله دوم، حرکت از رادیوی نسل دوم به رادیوی نسل پنجم است؛ مسیری که الزامات اقتصادی، تنظیم‌گری و فنی خاص خود را دارد و باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر اینکه رادیو باید به سازمانی چندرسانه‌ای، چندسکویی و نهادی پیشران تبدیل شود، این رویکرد را مسیری ضروری برای آینده رادیو دانست.

پهلوانیان با قدردانی از خدمات احمد میرزایی، تخصص، اخلاق، تلاش و سعه صدر او را شایسته تقدیر دانست و با اشاره به ذهن ساختارمند، نگاه دانشگاهی، توان طراحی و برنامه‌ریزی وحید حیاتی، ابراز امیدواری کرد حضور وی به پیشرفت معاونت صدا و شبکه‌های رادیویی کمک کند.

شاهید مظفری، رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صداوسیما، با اشاره به سابقه طولانی همکاری با احمد میرزایی، از دقت و تخصص او در بررسی نرخ‌نامه‌ها، شاخص‌ها و مسائل بودجه‌ای سازمان قدردانی کرد و توان کارشناسی وی را کمک‌حال شبکه‌های رادیویی دانست.

احمد میرزایی، مدیرکل پیشین طرح و برنامه‌ریزی معاونت صدا، با اشاره به ۲۹ سال سابقه خدمت خود، از سپری شدن ۱۴ سال و نیم از دوران کاری‌اش در حوزه صدا خبر داد.

وی از افرادی که در سال‌های گذشته به او اعتماد کردند و فرصت خدمت را در اختیارش قرار دادند، قدردانی کرد.

وحید حیاتی، مدیرکل جدید طرح و برنامه‌ریزی معاونت صدا، مسئولیت جدید خود را نه صرفاً یک عنوان سازمانی، بلکه امانتی حرفه‌ای و فرصتی برای خدمت، همکاری و همدلی دانست.

وی با اشاره به اینکه سرمایه اصلی رادیو، همکاران، تجربه‌ها، خلاقیت‌ها و سال‌ها تلاش مستمر است، افزود: رادیو فراتر از مجموعه‌ای از شبکه‌ها، برنامه‌ها، جدول‌ها و فرایند‌های اداری است و باید آن را محصول صدا و اندیشه دانست؛ رسانه‌ای که تجربه، خلاقیت و اعتماد را از طریق ارتباطات انسانی منتقل می‌کند.

حیاتی تأکید کرد: طرح و برنامه‌ریزی زمانی اثربخش است که با انتخاب راهبرد‌های مناسب، وضعیت موجود را به بهبود واقعی عملکرد مجموعه برساند.

سیدمرتضی کاظمی دینان، مدیر رادیو ایران، با تأکید بر تخصص، متانت و صبوری میرزایی، خدمات او در حوزه مسائل اداری و بودجه‌ای و حمایت از شبکه‌ها را ارزشمند توصیف کرد.

محمدجعفر محمدزاده، دبیر شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی معاونت صدا، نیز با تأکید بر اینکه «مدیریت یک شأن بیشتر ندارد و آن شأن خدمت است»، یادآور شد آنچه از دوران مسئولیت باقی می‌ماند، کیفیت خدمت و اثری است که مدیران از خود به‌جا می‌گذارند و احمد میرزایی شان خدمت را بجا آوردند و ان‌شاءالله موفق باشند.

حمیدرضا افتخاری، مدیر رادیو صبا، از تخصص، دلسوزی و تلاش میرزایی قدردانی کرد و خواستار بهره‌گیری از تجربه‌های او در مسیر توسعه رادیو شد.

مسعود کاویانی، مدیر رادیو معارف، نیز ضمن قدردانی از خدمات میرزایی، انتخاب وحید حیاتی را شایسته دانست و پیگیری، دغدغه‌مندی و توانایی او در یافتن راهکار‌های عبور از دشواری‌ها را مورد تأکید قرار داد.

تقی ربانی، مدیرکل صداوسیمای مرکز گیلان، نیز با اشاره به سابقه طولانی آشنایی خود با وحید حیاتی، او را مدیری شریف و برخوردار از سعه صدر توصیف کرد و از حضور وی در جمع مدیران رادیو ابراز خرسندی کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از خدمات و تلاش‌های احمد میرزایی، مدیر سابق اداره‌کل طرح و برنامه‌ریزی معاونت صدا، تجلیل شد و وحید حیاتی به عنوان مدیر جدید این اداره‌کل معرفی شد.